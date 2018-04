Walkman oděný do černé - recenze Sony Ericsson Z710i

Z710i nepatří ani do skupiny extravagantních véček a už vůbec by se nedal zařadit svým vzhledem do šedého průměru. Funkční výbava osloví jak pracovně vytíženější jedince tak hudební fanoušky, kteří se rádi zaposlouchají do svých oblíbených skladeb. Pochvalu si zaslouží rozměrný vnější displej, tlačítka ovládání přehrávače na vnější straně přístroje a integrované rádio.

Chyby se hledají pouze velmi těžko a i tak se většinou jedná o maličkosti, které lze s trochou snahy přehlédnout. Pokud vás tedy tento přístroj nějakým způsobil oslovil, není snad ani potřeba se dívat ke konkurenci. Tu tvoří například Nokia 6131 s 1,3Mpix fotoaparátem nebo rivalem z vlastních řad je model Z550i, který nedisponuje EDGE.

A jak by nakonec dopadlo přímé srovnání s téměř identických dvojčetem modelem W710i? Zde už ztrácí Z710i před sportovně laděným Walkmanem dech a elegantnější vzhled příliš na rychlosti nepřidá. W710i vede díky bohatší základní výbavě a krokoměru. Případní zájemci si však za tento kousek budou muset zhruba dva tisíce připlatit.