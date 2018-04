Walkman do každé kapsy – recenze Sony Ericssonu W200i

Nejlevnější Walkman z nabídky Sony Ericssonu poněkud překvapivě není přímým klonem některého konkrétního modelu, jak tomu ve většině případů u této značky bývá. Konstrukčně i designově však vychází z řady modelů K310i/K320i a K510i. Výbavou stojí kdesi mezi nimi – chybí mu třeba Bluetooth, ale na oplátku zase podporuje paměťové karty, jako správný hudební telefon k tomu přidává ještě podporu rádia.

Katalog mobilů: Sony Ericsson W200i a jeho až třikrát dražší hudební sourozenci, modely W880i, W610i, W810i, W300i a W950i.

Relativně levný hudební telefon s výbavou pro nenáročného uživatele.

Ostatní výbavou, stejně jako výše zmiňované telefony, nijak neohromí. Ovšem běžnému uživateli bude více než dostačovat. Pojďme si jej podrobně prohlédnout.

Vzhled a konstrukce – plastový držák

Sony Ericsson je stále ještě jedním z výrobců, u kterého na první pohled poznáte, že se jedná o levný model. Zatímco třeba Samsung a Motorola i v těchto třídách často používají alespoň na pohled kvalitní materiály, u Sony Ericssonu ihned trochu odradí poněkud plastový vzhled telefonu.

Ostatně tuto vlastnost má W200i společnou s výše zmiňovanou trojicí sourozenců, ze kterých konstrukčně vychází. Vzhledově má asi nejblíže k modelu K510i, tedy alespoň v námi zkoušené černé variantě. K dispozici bude i tradiční walkmanovská oranžovo-bílá kombinace. S K510i má W200i společné rozměry i hmotnost – konkrétně 101 x 44 x 18 mm a 82 gramů. Ačkoli je celý telefon hodně plastový, neprojevuje se to negativně na soudržnosti jeho konstrukce. Nikde nic nevrže a neskřípe, i když nejsme schopni říci, jestli tomu tak bude po celou dobu životnosti telefonu.

Vzhledově patří W200i ke konzervativnější části dostupných přístrojů. Obzvláště černá varianta s pouze několika oranžovými doplňky je hodně usedlá. Bílo – oranžová verze působí přeci jenom svěžejším a mladistvějším dojmem.

Z hlediska uspořádání jednotlivých prvků nenalezneme na W200i v zásadě nic nového. Tradiční rozložení klávesnice, velké krycí sklíčko displeje, které displej samotný hodně přesahuje a hodně na něm ulpívají otisky prstů, to vše známe již z předchozích modelů. Jedinou „novinkou“ tak jsou loga Walkman rozsetá téměř po všech stranách přístroje a slot pro paměťové karty Memory Stick Micro, který se ukrývá na levém boku.

Displej a ovládání – klasika,co neurazí

Představovat na našich stránkách ovládání Sony Ericssonů by asi bylo nošením dříví do lesa. Schéma se již delší dobu nemění a ani u W200i nenalezneme žádné novinky. Vzhledem ke konstrukčnímu základu, ze kterého model vychází, zde stále nalezneme poněkud nepopulární ovládací prvek – joystick.

Od něho samotný Sony Ericsson u mnoha novějších modelů upouští a nahrazuje jej pětisměrnou klávesou, která je přeci jenom pohodlnější. U W200i však joystick funguje docela dobře, reakce na povely jsou přesné a rychlé. Jedinou otázkou tak je opět dlouhodobá trvanlivost tohoto řešení. Nepříjemný je také prach, který se v prohlubni joysticku usazuje. Dolíček je přitom velmi sytě oranžově podsvícen a usazený prach je tak silně vidět. Navíc nejde nijak rozumně odstranit.

Oranžově je podsvícená i zbylá část klávesnice, tentokrát již však ne tak agresivně. Numerický blok kláves má velmi příjemný zdvih a jistý stisk, při něm však vydává klávesnice trochu více hluku, než by bylo zdrávo. Totéž se dá říci o ovládacích klávesách.

Pohyb v menu telefonu je poměrně svižný, nejedná se tedy rozhodně o žádného šneka. Samotné menu je samozřejmě typické pro daného výrobce s několika specifiky – jelikož je W200i mobilem řady Walkman, najdeme v menu ikonku Walkman přehrávače. A jelikož se jedná o jednoduchý model, sada 12ti ikon musela být vyplněna některými mnohdy v menu hlouběji zanořenými položkami. V úvodní matici se tak nachází budík a rádio.

Samotný displej, na kterém se celé menu zobrazuje, nijak svými parametry nenadchne, ale vlastně ani neurazí. Je pravda, že rozlišení 128 x 160 bodů, technologie Ultra Bright Colour a 65 000 barev nikoho nepřekvapí a možná bychom očekávali displej o kousek lepší, ale dá se to s ním přežít. Pokud ale chcete telefon s výborným displejem, W200i pro vás rozhodně nebude, telefon patří spíše k horšímu průměru dané kategorie.

Baterie – bude stačit

Vzhledem k zařazení telefonu a použitému displeji se dá očekávat, že by W200i nemusel být příliš velkým žroutem elektrické energie. Použitá baterie typu Li-Pol s kapacitou 780mAh dává naději, že by W200i mohl na jedno nabití něco vydržet. Pravdou však je, že se nejedná o žádný zázrak. S velmi omezeným používáním pouze k pár hovorům denně vydržel W200i fungovat kolem čtyř a půl dne na jedno nabití.

Pokud je využívání intenzivnější, výdrž klesne na tři dny. A když k tomu ještě započítáme více než hodinu poslechu hudby denně, musíte počítat s tím, že nabíječku budete hledat každý druhý den. Sony Ericsson tímto tedy nikterak nevybočuje z řady dnes dostupných telefonů.

Telefonování a zprávy - solidní výbava

I u levných Sony Ericssonů jsme si zvykli na velmi kvalitní funkce v oblasti volání a zpráv. Ani tentokrát není žádný důvod ke stížnostem – adresář má kapacitu 1000 vícepoložkových kontaktů. Ani možnosti počtu položek nejsou nikterak zredukované. W200i má tedy v tomto směru stejné schopnosti, jako třeba třikrát dražší modely.

Na příchozí hovor vás samozřejmě u W200i mohou upozornit melodie ve formátu MP3. Zvuk z poměrně malého hlasitého reproduktoru na zadní straně telefonu je přitom docela čistý a příjemný. Při samotném telefonování však W200i na současnou špičku trochu ztrácí – zvuk je jakoby tlumený a občas lehounce zašuměný. Tyto neduhy lze odstranit, pokud budete telefonovat pomocí přibalených sluchátek.

V oblasti zpráv se také téměř nic nemění – je zde tradiční podpora SMS, MMS i emailů, zdánlivě zmizela jen čtečka RSS zpráv. Tu ale nalezneme v javových aplikacích. Především při psaní zpráv pak W200i trpí tradičními neduhy telefonů švédsko-japonského výrobce. Máme na mysli odpočítávání znaků do konce zprávy, které se zobrazuje v pravém horním rohu a zakrývá ho seznam znaků, rovněž také nedostatečné upozornění na to, že píšete zprávu další.

Organizace a data – bez Bluetooth a EDGE

Sony Ericsson W200i rozhodně svým zařazením nemůže být kdovíjak datově pokročilý telefon. Ovšem třeba Bluetooth a alespoň EDGE k datování v síti mobilních operátorů už bývají v dané kategorii běžné funkce. U W200i je jejich nepřítomnost daní za hudební zaměření telefonu, někde se prostě šetřit muselo.

K připojení s okolním světem tak můžete využít pouze infraport a k počítači telefon připojíte dodávaným USB kabelem. W200i pochopitelně podporuje funkci USB Mass Storage, takže přes kabel můžete kdekoli bez problémů přistupovat na kartu a do vnitřní paměti telefonu. Ta má velikost 27MB a dodávaná paměťová karta vám poskytne dalších 128MB místa. Není to kdovíjak mnoho, na dvě alba ve formátu MP3 to ale bude stačit. Bezproblémová je přes kabel také synchronizace s počítačem. Pro samotné datování v telefonu slouží vestavěný internetový prohlížeč, ovšem na displeji s tímto rozlišením si webové stránky příliš neužijete.

Otázka organizace času taktéž nikdy nebyla špatnou stránkou Sony Ericssonů. Ani u W200i si není nač příliš stěžovat. Kvalitní kalendář, úkoly, poznámky, to je standardní výbava. Nechybí ani opakovaný budík, hlasový záznamník, jednoduchá kalkulačka, minutka, stopky, nebo paměť na kódy. Jen právě v kalendáři nějak z nabídky zmizely opakované události, což je docela škoda.

Zábava – hlavní je hudba

To, že v zábavní oblasti klade W200i důraz především na hudební schopnosti, není nikterak překvapivé. Vestavěný Walkman Player sice není přítomen v nejlepší a nejaktuálnější verzi, jakou známe třeba ze špičkového W880i, ale v praxi to nikterak nevadí. Vytváření vlastních playlistů, přehledné třídění podle interpretů, ekvalizér, různé režimy přehrávání a hraní na pozadí jsou samozřejmostí. Přehrávač můžete spustit stiskem tlačítka na levém boku přístroje nebo z menu telefonu. Pokud vás omrzí MP3 soubory uložené na paměťové kartě (což se vzhledem k její kapacitě může stát), je zde stále ještě rádio, které může zachránit situaci.

K W200i pochopitelně dostanete přibalená i sluchátka. Sice se nejedná o špuntový typ HPM-70, ale i tak jsou klasické pecky lepší, než třeba pecky známé z modelu K750i. Kabel sluchátek obsahuje redukci na jack 3,5mm, takže pokud vám nebude jejich kvalita dostačovat, můžete si připojit jiná. A nepřijdete přitom o možnost telefonování, protože u redukce se nachází mikrofon.

V ostatních zábavních oblastech už Sony Ericsson W200i trochu klopýtá. Jsou tu sice tradiční aplikace MusicDj a PhotoDj, mezi Java aplikacemi nalezneme program FaceWrap a MusicMate, ale to nejsou kdovíjaká lákadla. Zábavné jsou alespoň obě javové hry – tradiční QuadraPop a skákačka Treausre Tower.

Poslední zábavu poskytne vestavěný fotoaparát. Jenže jeho rozlišení VGA nepředurčuje snímky jinam, než do MMS zpráv. Navíc ani na displeji telefonu nevypadají fotografie kdovíjak úchvatně, což je dáno kvalitou samotného displeje. Hovořit o kvalitě fotografií při prohlížení na počítači snad ani nemá smysl, VGA rozlišení je prostě nedostatečné z každého hlediska.

Shrnutí – solidní možnost