Walkman, co má osm giga – recenze Sony Ericsson W960i

Sony Ericsson byl průkopníkem kategorie hudebních mobilů a stále v ní patří na špičku. Na pomyslný vrchol kategorie hudebních telefonů si brousí zuby špičkový Sony Ericsson W960i. Ten je sourozencem symbianového smartphonu P1i a tak jako jediný walkman používá tento operační systém s grafickou nadstavbou UIQ. Zároveň je W960i nástupcem modelu W950i.

Komunikátor s operačním systémem Symbian UIQ a velkou vnitřní pamětí.

Model toho na první pohled nepřináší mnoho nového, ale vylepšení a změn je poměrně dost. Spíše než uživatelům W950i je však novinka určena do rukou zákazníků, kteří ještě walkman od Sony nevlastní, nebo chtějí vyměnit některý z nižších modelů za to nejlepší. Zda je rozumné to udělat, vám prozradíme v následujících řádcích.

Vzhled a konstrukce – černý konzervativec

Telefony řady Walkman většinou mívají relativně nápadný vzhled, Sony Ericsson W960i však patří spíše ke konzervativnějším přístrojům. Změna designu oproti P1i je výraznější, než jako tomu bylo v případě W950i a M600i, což je poměrně dobře, alespoň je model "svůj“.

Hlavní změnou je nahrazení qwerty klávesnice klasickou numerickou a displej, jehož krycí sklíčko je v jedné rovině s okrajem telefonu. Klávesnice má klasická tlačítka, čímž sice ztratila na stylu oproti svému předchůdci, ale naopak získala na praktičnosti.

Na čele telefonu nad displejem najdeme ještě kamerku pro videohovory. Celá přední strana je poměrně lesklá a láká otisky prstů. Boky telefonu jsou lemovány páskem v bílé barvě. Kombinace bílé s černým tělem telefonu působí trochu podivně, ale je spíše otázkou vkusu. V pásku jsou ukryty některé ovládací prvky – vpravo tlačítka pro regulaci hlasitosti a spoušť fotoaparátu, vlevo kolečko Jog Dial. Na horní straně najdeme vypínací tlačítko a dole obligátní datový konektor. Stylus se ukrývá v levém horním rohu.

Záda telefonu přinášejí jednu z hlavních inovací oproti předchůdci – optiku vestavěného fotoaparátu s rozlišením 3,2 megapixelu a přisvětlovací diodou. Plochu pod objektivem vyplňuje kryt baterie, který nás trochu nemile překvapil tím, že i u nového kusu vydával pazvuky. To je u telefonu této cenové kategorie doslova trestuhodné. Hloupá je i konstrukce slotu pro SIM kartu – kartu tam totiž můžete omylem zasunout špatným směrem a ta se v telefonu zasekne a budete ji ven dolovat jen velmi těžko. Po konstrukční stránce nás tak W960i příliš nepotěšil.

Displej a ovládání – nemusíme představovat

Displej telefonu a princip ovládání je poplatný použité platformě UIQ. Rozlišení 240 x 320 bodů je standardem, stejně tak jako dotyková vrstva. Čitelnost na přímém slunci je spíše průměrná, barevné podání není špatné, ale známe i lepší dotykové displeje. Uživatelské prostředí UIQ již známe z modelu P1i i předchůdců M600i a W950i. Musíme konstatovat, že bohužel i u W960i jsme se nedočkali žádných výrazných změn.

Ovládání je tak stále trochu schizofrenní – v menu se lze poměrně pohodlně pohybovat pomocí Jog Dial a návratové klávesy, jenže další úkony už většinou vyžadují interakci s displejem. Někdy postačí prst, kterým volbu stisknete, ale jindy budete muset vytáhnout stylus. Téměř nikdy však nelze telefon ovládat pouze pomocí hardwarových kláves. Je to trochu škoda – pod displejem se přitom nachází senzorové klávesy, které slouží k ovládání hudebního přehrávače. Pro interakci s menu telefonu je však využít nelze.

Uživatelské prostředí UIQ zůstává již po několik let prakticky bez jakékoli změny a zatímco před dvěma lety bylo jistě atraktivní a zajímavé, dnes je to jinak. Na zvláštní logiku ovládání si musí uživatel zvykat, což dnes není zrovna příliš žádoucí – nosí se především intuitivnost, která UIQ chybí. Windows Mobile nebo Symbian S60 jsou v současné době, co se uživatelské přívětivosti týče, mnohem dále, a to nemluvíme o Apple iPhone, proti kterému může být W960i také namířen, i když to raději málokdo vyslovuje nahlas.

Navíc si musíme uvědomit, že zatímco model P1i je určen mobilním profesionálům, kteří většinou vědí, co od něj čekat, W960i je určen i do rukou laické veřejnosti. Ostatně, příliš se nedivíme tomu, že Sony Ericsson model W960i příliš marketingově netlačí jako chytrý telefon.

Oproti starším modelům musíme uznat, že je W960i podstatně svižnější a lépe reaguje na uživatelské pokyny. Přesto však neodejde ani z této kategorie bez ztráty květinky. Náhodné restarty kvůli zaplněné operační paměti totiž nejsou bohužel ničím neobvyklým.

Oproti P1i se ovládání odlišuje snad jen v jediném detailu – v tom, jaký si zvolíte mód úvodní obrazovky – může jít o klasické zobrazení s obrazovkou se zobrazením událostí nebo o mód více vhodný k přehrávání hudby. V něm má na úvodní obrazovce hlavní místo zobrazení informací o právě přehrávaných skladbách.

Baterie – držák obrovitý

U chytrých telefonů většinou považujeme za dobrou výdrž baterie hodnotu zhruba dva dny. Sony Ericsson W960i nás tak velmi příjemně překvapil, obzvláště když vezmeme v potaz fakt, že baterie má kapacitu 950 mAh. Při střídmém používání funkcí totiž telefon vydrží na jedno nabití bez problémů i týden.

Ovšem v praxi bude W960i spíše vytížen hodně na plno. I pak není výdrž baterie vůbec špatná – tři dny považujeme za standard u telefonů bez operačního sytému, takže v případě chytrého telefonu jde o výbornou hodnotu. A to nemusíte W960i nijak šetřit, klidně můžete přehrávat hudbu, fotit nebo používat wi-fi několik hodin denně. Podobně to platí pochopitelně pro hovory. Výdrží baterie nás tedy tento walkman potěšil.

Telefonování a zprávy – téměř bezchybná sada funkcí

Po vzoru manažerského P1i má i W960i sdílenou vnitřní paměť pro ukládání kontaktů. Nenechte se ale mýlit – telefon v tomto případě nesdílí svých 8 GB paměti, ale svou vnitřní flash ROM, která uživateli poskytuje 160 MB místa, stejně jako u modelu P1i. I tak je to pochopitelně dostatečná porce.

Možnosti pro telefonování jsou samozřejmě velmi bohaté. I tak ale najdeme pár nedostatků. Horší je to totiž s filtrováním hovorů a vyzváněcími profily. Ty prakticky neexistují, ale z úvodní obrazovky se snadno a rychle dostanete k nastavení hlasitosti systémových zvuků a lze zapnout tichý režim.

Nastavení vyzváněcích tónů je také poměrně snadné a pro každý kontakt lze zvolit vlastní tón. Vyzvánění je kvalitní stejně jako zvuk při telefonování, tady symbianový walkman neztrácí.

Možnosti psaní zpráv také nikoho nepřekvapí. SMS, MMS i e-maily jsou samozřejmostí, stejně tak jsou znalci UIQ platformy zvyklí na různé možnosti zadávání textu – rozpoznávání písma funguje velmi dobře. Když už jsme u rozpoznávání, stejně jako P1i umí i W960i skenovat vizitky a rozpoznat na nich klíčové údaje. Úspěšnost silně záleží na tom, jak moc originální je daná vizitka – pokud je jednoduchá a bez výstřelků, telefonu se podaří údaje určit poměrně přesně.

V případě e-mailů pak u tohoto hudebního telefonu někoho překvapí, že Sony Ericsson mu ponechal i podporu synchronizace s Exchange serverem a tudíž i okamžitý přístup k nově došlým e-mailům. Možnosti práce s e-maily tak řadí W960i na špičku třídy, jen jich na telefonu asi tolik nenapíšete – numerická klávesnice není na jejich psaní zdaleka tak vhodná jako qwerty u P1i.

Organizace a data – kopie P1i

Organizační výbavou se model W960i od svého pracovněji zaměřeného kolegy vůbec neliší. Telefon tak sice podporuje 3G sítě a wi-fi, ale chybí EDGE a HSDPA. Z datových technologií samozřejmě nechybí bluetooth, naopak infraport na těle nenajdeme.

Pro připojení k počítači lze samozřejmě využít i datový kabel, přes který se může telefon dobíjet – to, zda tak má činit, se dá nastavit v menu. Přes kabel je také nejvhodnější kopírovat data do velké vnitřní paměti. Můžeme totiž jásat – Sony Ericsson pochopil, že přenosové rychlosti v řádu stovek kilobajtů opravdu nejsou vhodné k zaplnění celých 8 GB paměti, a tak můžete data do telefonu přenášet rychlostmi přímo netušenými – my jsme dosahovali v průměru asi 7,5 MB za sekundu. Navíc i při připojeném telefonu zůstávají aktivní telefonní funkce, což u nesymbianových walkmanů není možné.

Trochu nás překvapuje, že i další manažerské funkce zůstávají oproti P1i nezměněny. Nejen že tak máte k dispozici špičkový kalendář, poznámky a úkoly – to považujeme za samozřejmost – zůstávají ale i prohlížeč souborů PDF a kancelářský balík QuickOffice. Výborné jsou i budíky, nechybí ani stopky, převodník měn a jednotek nebo vestavěný internetový prohlížeč Opera, který patří k té lepší části toho, co je dnes v této oblasti nabízeno. W960i podporuje i Javu.

Zábava – hudba hraje prim

U modelu W960i se vše točí kolem hudby, to je jasné na první pohled. Upravená úvodní obrazovka, senzorové klávesy pod displejem a hned o kousek níže klávesa pro spuštění přehrávače, to jsou jasné indicie zaměření tohoto telefonu. Vestavěný hudební přehrávač je asi tím momentálně nejpropracovanějším, který můžeme v mobilních telefonech najít. Seznam podporovaných hudebních formátů je opravdu dlouhý, však posuďte sami. Nachází se v něm následující typy souborů: MP3, AAC-LC, eAAC+, AAC+, HE AAC, AMR-NB, AU, iMelody, MIDI, SP-MIDI, RMF, WAV, WMA, XMF, DLS, Real Audio 8 . Cizí mu není ani podpora DRM. Nechybí ani integrované rádio s RDS, tedy výbava jedna báseň.

Samotný přehrávač nabízí tak bohaté možnosti, že by jeho detailní popis vydal na samostatný článek. Vězte, že playlisty a ekvalizér jsou pro něj těmi nejzákladnějšími funkcemi, W960i je mistr v třídění skladeb podle různých kritérií, včetně nálady. Tady se prostě projevují opravdové vlohy tohoto hudebního telefonu. Skvrny na kráse ale opět dovede vyrobit operační systém – přehrávání je asi poměrně náročné na paměť, protože při intenzivním zacházení s hudbou se telefon musí restartovat častěji, než pokud si s ní nehrajeme.

K telefonu dostanete poměrně solidní sluchátka, která ale známe i z levnějších modelů. Sony Ericsson by se přeci jenom v tomto ohledu mohl odhodlat k inovaci a k telefonu za takovou cenu dát opravdu sluchátka pořádná. Ta si ovšem budete muset dokoupit sami a připojit je k telefonu přes dodávanou redukci.

Kromě hudby dovede zaujmout W960i i svými fotografickými schopnostmi. Třímegapixelový fotoaparát je stejný jako v modelu P1i a vytváří vcelku solidní snímky. I možnosti nastavení jsou poměrně bohaté, ale na telefony řady CyberShot přeci jenom trochu ztrácí. Fotoaparát má také časté sklony k přepalům.

Čas si můžete ukrátit i při hraní dvou her – Vijay Singh Pro Golf 3D a tradiční QuadraPop.

