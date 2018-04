W@P v dlani

Jak jsme již informovali, společnost Paegas zpřístupnila svoji wapovou bránu i pro své ostatní zákazníky. Je to zcela nová služba a snad i ve zkušebním provozu, protože společností nebyla ještě oficiálně oznámena a ani na info lince o této možnosti nic nevědí. Nicméně zpřístupnění brány i pro newapové účastníky v praxi znamená, že je již možné připojit se na wap bránu Paegasu připojit pomocí PDA zařízení přes mobilní telefon. Uživatelé zařízení s Palm OS mají v této chvíli k dispozici dva, vlastně tři wapové prohlížeče. Ale pěkně jedno po druhém.

Než si povíme něco možnostech a konfiguraci wapových prohlížečů pro Palm OS, je třeba nejprve nastavit připojení na WAP bránu Paegase (což byla mimochodem závěrečná věta článku uveřejněného minulý týden, který oznámil spuštění této služby a protože většinu z vás tato věta , mírně řečeno, pořádně naštvala, dodatečně a kajícně se omlouvám za nešťastné zakončení onoho článku).

Parametry spojení jsou stejné, jako v případě konfigurace wapového telefonu, tedy telefonní číslo pro připojení je +420603124927, jméno uživatele a heslo pak zní wap (viz.poněkud názornější obrázek). Tím je spojení na WAP bránu Paegase nakonfigurováno. Po prvním navázání spojení se děje téměř to, co Paegas uvádí na své internetové stránce: "Při vašem prvním přístupu do služby Paegas WAP nejprve dochází k vaší registraci. Nechte proto datový hovor automaticky ukončit. Pokud dojte k vaší registraci, obdržíte krátkou textovou zprávu (SMS) informující o aktivaci vašeho přístupu ke službě Paegas WAP. Poté již můžete plně využívat službu Paegas WAP". Slůvko téměř znamená, že první spojení se v tomto případě samo neukončí, takže jej musíte ukončit přímo v Palmu a během chvilky (tedy pokud dojte k vaší registraci a "nezahapruje" SMS centrum Paegasu) vám na mobil přijde již zmíněná SMS zpráva s textem, který potvrdí vaše konání: Sluzba Paegas WAP Vam byla aktivovana. Jestliže se tak nestane v rozumné době (řádově do 20 minut), doporučuji zkusit se připojit znovu. Nyní, po nastavení připojení na wap bránu, přicházejí na řadu již zmiňované wapové prohlížeče. Pro oba následující produkty platí, že jsou dílky švédských firem a jako správné wapové prohlížeče se umí připojit přímo na wap bránu, což není až taková samozřejmost (viz.dále).

Prvním z nich je dílko společnosti AU-System nabízené pod názvem AU-System WAP browser (aktuální verze má označení 1.6.1, nicméně pokud použijete odkaz na firmou provozované stránky WAP Guide, naleznete tam vždy tu nejaktuálnější verzi). Vlastně se nejedná ani tak o dílko, ale spíše o pořádné dílo - program totiž zabírá téměř 400kB v paměti Palmu a ke své správné činnosti vám "schlamstne" ještě dalších 50kB drahocenné paměti (pokud ovšem nemáte model s 8MB RAM :-) AU-System WAP browser je tak největším ze všech zde testovaných wap prohlížečů. Program plně podporuje specifikaci protokolu WAP ve verzi 1.1 a je hotova i implementace WAP 1.2 - jak bylo oznámeno i na světovém GSM kongresu ve francouzském Cannes (2.2.2000), ale zatím není nabízena. Firma uvádí, že prohlížeč funguje pouze na strojích modelové řady počínaje Palm IIIx a výše (konkrétně Palm IIIx, Palm V/Vx a IBM WorkPad c3/30X, zařízení od Handspringu a TRG nebyla testována), s operačním systémem Palm OS 3.3 a vyšším. Pro uživatele zařízení Palm III mám smutnou zprávu. Z k programu přiloženého ReadMe souboru vyplývá, že program jim opravdu nebude fungovat, a to ani po upgrade operačního systému. Důvodem je příliš malá dynamická paměť (neplést s operační pamětí). Před použitím programu je třeba nakonfigurovat jeho připojení na vámi použitou wap bránu. U Paegas wap brány nadefinujte v položce Preferences - Gateway Server IP adresu na 10.0.0.10. Položky Gateway ID a Gateway password můžete nechat prázdné. Adresa domovské wap stránky Paegasu je prostá - wap (nebo http://wap). Po připojení však zjistíte, že je něco "shnilého ve státě Dánském". Za prvé ve výčtu odkazů na Paegasí wap stránce chybí snad ten nejdůležitější, Profil (viz.obrázek), který vlastně odpovídá položce Paegas Info Profil na www stránce Paegasu. Za druhé si můžete všimnout špatně se zobrazující češtiny. První problém - nezobrazující se položky Profil - je podle mého názoru způsoben nesprávnou identifikací uživatele na wap bráně. V nastavení programu (konkrétně již zmíněné položky Gateway ID a Gateway password) jsem zkoušel opravdu všemožné kombinace telefonního čísla, čísla zákazníka, hesla na smlouvě a už ani nevím čeho všeho ještě, ale položka Profil se v nabídce neobjevila. Na info lince Paegasu o spuštění této služby ani netuší a tak jsem poslal e-mail webmasterovi Paegasu - uvidíme. AU-System WAP browser je ke stažení zdarma, jen mě poněkud zaráží, že je inzerován jako AU-System Demo WAP browser. Copak to asi znamená ? :-)

Ještě že existuje produkt firmy The Edge Consultants zvaný Edge WAPMan momentálně nabízený ve verzi 1.5.2. Program ctí specifikaci protokolu WAP verze 1.1 a funguje na zařízeních s Palm OS 3.1 a výše. Jako testované modely jsou uvedeny Palm IIIc, IIIe, IIIx, V a Vx. Ostatní klony - Handspring, TRG - s Palm OS v popisu nejsou uvedeny a tak máte šanci. Svou velikostí něco nad 220kB se program řadí doprostřed testovaných browserů. WAPMan je jediný wapový prohlížeč se kterým jsem se bez problémů připojil a identifikoval na wap bráně Paegasu. To znamená, že máte k dispozici i položku Profil, neboli hlavní menu Paegas wap stránek je stejné, jako na mobilním telefonu. Profil umožňuje zjistit stav vašeho Paegas Bonus konta, měnit nastavení vašeho mobilního e-mailu či služby Paegas Info, lze nahlédnout do přehledu vašich faktur, nebo do aktivovaných služeb. A to je vlastně jediná výhoda Paegas wap brány, nicméně proč ji nevyužít. Nastavení WAPMana na Peagasí wap bránu provedete přes položku Properties. Na záložce Gateway zvolte typ brány, neboli Bearer service na CSD, jako Gateway zadejte IP adresu 10.0.0.10 a Port zvolte Connection (9201). Na záložce General máte možnost zvolit si stránku, na kterou se bude WAPMan automaticky připojovat. Takže pokud chcete rovnou po přihlášení zobrazit wap Paegasu, funguje opět obligátní adresa: wap (nebo http://wap). WAPMan má opět problémy s češtinou na wap stránkách. V nastavení programu je sice záložka Language, kde je možno specifikovat kódovací tabulku či přesněji řečeno soubor s fontem, ale čeština je zatím jaksi mimo - snad by pomohla plná lokalizace Palm OS. WAPMan je volně ke stažení jen jako 30 denní verze :-(

Podle mého názoru nejpovedenější wapový prohlížeč pochází ze Seattle v USA. Jmenuje se 4thpass KBrowser verze 1.0 a je produktem stejnojmenné firmy 4thpass. Program je se svými nároky na paměť nejskromnější - zabere kolem 100kB. Funguje na zařízeních s Palm OS 3.1 a vyšším, takže ho mohou provozovat i majitelé Palm III a možná funguje i na PalmPilotech verze Professional. Program totiž potřebuje ke své činnosti knihovnu Netlib, aby se mohl připojit k internetu. Na rozdíl od již uvedených browserů se tento nepřipojuje (a ani neumí) přes wap bránu, ale používá k přenosu klasický http protokol, tedy připojí se normálně na internet, jen s tím rozdílem, že zpracovává WAP stránky, což má své pro i proti. Příjemné je, že KBrowser je velice jednoduchý program a protože se připojuje přes http rozhraní, není třeba nikde v programu nic nastavovat. Při pokusu zobrazit si nějakou www stránku (druh stránky je odlišen tzv. mime typem definovaným v těle stránky a ne adresou, takže mohou existovat i wapové stránky začínající na www) program ohlásí chybu. Ovšem na wap Paegasu se s tímto programem nepřipojíte jednoduše proto, že nejste připojeni na wap pránu tohoto providera. Je zajímavé a zároveň potěšující, že KBrowser řeší problém češtiny u většiny českých wapových stránek, a to tím nejjednodušším způsobem.- u českých znaků nezobrazuje diakritiku. Jak jsem se již zmínil, program na mne působí velice příjemným dojmem. Jediné co by mohli chlapci ze Seattle do svého díla zakomponovat, je možnost se připojit přes wap bránu.

Chtěl bych zdůraznit, že jsem uživatelem sítě Paegas a proto má tento článek tak jednostranné zaměření. Za klienty společnosti EuroTel předpokládám, že wap brána jejich providera umožňuje stejný způsob připojení, jako u Paegasu. Není však nic jednoduššího, než to vyzkoušet. Parametry spojení jsou opět stejné, jako v případě konfigurace wapového telefonu, tedy telefonní číslo pro připojení je +420602900927 , jméno uživatele: eurotel a heslo pak zní wap. IP adresa wap brány EuroTelu je 160.218.160.218. Nicméně jde o mnou nevyzkoušenou konfiguraci. Co se týče zařízení s Palm OS, vše jsem zkoušel na modelu Palm IIIx s 8MB RAM a Palm OS 3.5.

Technologie přístupu k internetu pomocí WAP spojení je v oblasti PDA teprve na rozjezdu. Producenti wap prohlížečů se snaží své produkty neustále vylepšovat a portovat je na rozšířené platformy, což je jen a pouze dobře. Myslím si, že nic nepřeženu, když si dovolím tvrdit, že v současné době Palm OS dominuje trhu s PDA zařízeními a také prognóza do budoucna nevypadá vůbec špatně a proto je logické, že na ní chce každý něco vydělat. Nicméně neškodilo by, až skončí vypouštění různých demo verzí či technologických ukázek wap browserů, aby si výrobci uvědomili, že uživatelé jsou z internetu zvyklí platit za služby a výrobky, které jim tento nabízí a to, že mají prohlížeč zdarma, berou jaksi jako samozřejmost. Takže v případě WAPu by to mohlo platit také.