Vzpomínáme: první fotomobil přišel teprve před třemi roky

Několik megapixelů, až trojnásobný optický zoom, možnost záznamu videa ve VGA rozlišení a slušné kvalitě – ano, i tak dnes vypadají specifikace fotoaparátu integrovaného v těle mobilního telefonu. Ne vždy tomu tak ale bylo. Dnes společně nahlédneme do historie a ukážeme si první průkopníky ve focení mobilem.

S názorem, že tou nejprogresivněji se vyvíjejícím komponentou u mobilních telefonů jsou právě integrované fotoaparáty, lze polemizovat velmi obtížně – je to prostě fakt. Vždyť pořízení prvních megapixelových fotografií mobilem umožnila v půli roku 2004 Nokia se svým úspěšným modelem 7610.

Dnes je však technologie mnohem dále a fotoaparáty v mobilech se pyšní snímači s až pěti miliony světlocitlivých buněk. Každý, kdo se o problematiku digitální fotografie jen trochu zajímá sice ví, že magické číslo před zkratkou Mpix toho o kvalitě výsledného snímku říká pramálo, přesto je právě tento údaj pro mnoho uživatelů tím nejpodstatnějším.



Obrovská vylepšení však doznala i samotná optika těchto miniaturních kamerek, která je alfou omegou každého fotoaparátu. Umělohmotné objektivy s pevnou ohniskovou vzdáleností (zvané Fix-focus) jsou pomalu nahrazovány skleněnými objektivy s optickým zoomem a zaručených kvalit (příkladem budiž telefony Nokia Nseries s optikou Carl Zeiss).



Ačkoli se první mobil, ke kterému bylo možno dokoupit externí digitální fotoaparát, v našich zeměpisných šířkách objevil až v roce 2002, v celosvětovém měřítku to vše bylo trochu jinak. Primát totiž v této kategorii patří šikovným inženýrům společnosti Sharp corporation, kteří se prvním fotomobilem blýskli již na prahu třetího tisíciletí, tedy roku 2000 Tím prvním byl Sharp SH04. My se však omezíme pouze na ty přístroje, které u nás byly oficiálně v prodeji.





2002 aneb nesmělé začátky

Celou éru digitální fotografie v mobilních telefonech započal gigant Ericsson se svým modulem Communicam MCA-10, který byl kompatibilní s celou plejádou tehdy prodávaných mobilů této značky (tedy T20e, T29s, T39m, R320s a R520m).

Šlo o jednoduchý digitální fotoaparát s průhledovým hledáčkem, který pořizoval snímky s rozlišením nanejvýš 352 x 288 bodů. Radost z možnosti fotit prostřednictvím mobilního telefonu však čeřilo hned několik chybek, které zabránily masovějšímu rozlišení tohoto aparátu.

Největším handicapem byla dozajista nemožnost prohlédnout si zhotovené snímky přímo na displeji telefonu, což by však stejně na monochromatickém displeji s hrubým rastrem velkou parádu neudělalo (tuto nectnost odstranil vylepšený model s přídomkem View). Další vadou na kráse byla nízká interní paměť, která stačila jen na několik obrázků, které bylo možno z modulu “dostat“ jen prostřednictvím emailového klienta.

Přečtete si recenzi přídavného modulu Communicam MCA-10



Sony Ericsson T68i

Přídavné fotoaparáty řady MCA-10 se však u nás nedočkaly příliš kladných ohlasů a tak je za první mobil s externí kamerkou považován až přelomový model Sony Ericsson T68i.





Ten nabízel ve své době snad všechny myslitelné funkce, které si mohl uživatel přát (za zmínku stojí podpora Bluetooth, MMS). Funkční výbavu doplnil skvělý barevný displej, luxusní vzhled a precizní technické zpracování. Za tento klenot si však senzace chtivý zákazník musel sáhnout do kapsy poněkud hlouběji, ono 20 000 Kč opravdu nebyla nízká cena.

Přečtěte si dobovou recenzi Sony Ericssonu T68i



Přídavný foťák s označením Communicam MCA-20 rovněž nebyl lacinou záležitostí a případnému zájemci kapsu odlehčil o dalších 6000 Kč. Obsluha modulu nebyla nikterak složitá a pořizování snímků mohlo začít prakticky ihned po připojení k systémovému konektoru samotného telefonu.

Na displeji mobilu se pak zobrazovala snímaná scéna a také informace o zvolené velikosti snímku a volné paměti. Překreslování scény však bylo velmi pomalé a sebemenší rychlejší pohyb byl pro snímací prvek velikým problémem. Limitujícím rozlišením bylo 640 x 480 obrazových bodů, což bylo na poměrně dlouhou dobu vysoko položeným standardem.

Konečné snímky byly na svou dobu velmi kvalitní a MCA-20 byl mezi přídavnými fotoaparáty jasným králem.

Trochu zamrzela jen malá vnitřní paměť modulu, který při nejvyšším rozlišení pojmul pouhých 14 snímků. Pokud jste však snížili rozlišení fotografie na 320 x 240 pixelů dostali jste se až za hranici 40 uložených obrázků. Další nepříjemností byly dlouhé ukládací časy, které se v případě nejvyššího rozlišení vyšplhaly až k jedné minutě.

Recenze Communicam MCA-20 i s ukázkami pořízených snímků





Sony Ericsson T300

Koncem roku 2002 byl spolu s novým modelem Sony Ericsson T300 vypuštěn do prodeje také inovovaný CommuniCam, tentokráte s označením MCA-25.

Největší předností oproti starším sourozencům byl digitální zoom, i když ten díky aproximaci viditelně snižoval kvalitu výsledného snímku. MCA-25 byl určen nejen pro zmíněný SE T300, rozuměl si s ním i starší T68i, i když zde jste museli oželet právě zoom.

Zatímco cena samotného modulu se vyšplhala ke 4 500 Kč, pro kupující byl podstatně zajímavější akční balíček T-Mobilu, který v částce 9 999 Kč zahrnoval i samotný Sony Ericsson T300.

Přečtěte si dobovou recenzi Sony Ericssonu T300 nebo si prohlédněte malou galerii pořízených snímků





Nokia 7650

Mohlo by se zdát, že rok 2002 byl spanilou jízdou Sony Ericsson, alespoň co se týká fotomobilů. Jen několik týdnů po oficiálním uvedení SE T68i se však tomuto elegánovi staví do cesty vskutku silný protivník, v podobě chytré Nokie 7650. Vstup tohoto modelu na tuzemský trh znamenal pro našince hned dva důležité momenty.

Šlo totiž o první mobil s otevřeným operačním systémem, kterému byl navíc plně integrován digitální fotoaparát. Papírově se jednalo o totožný snímač, jako v případě MCA-20 (25), výsledné snímky však jejich kvality nedosahovaly.

Přečtěte si dobovou recenzi Nokie 7650





Siemens S55

Na samotném sklonku roku přichází na český trh manažerský Siemens S55 společně s přídavným modulem QuickPic IQP-500. Ten si své příznivce získal nejen díky integrovanému blesku, který byl v této kategorii unikátem. Zajímavá byla i cena kamerky, která se zastavila těsně pod hranicí dvou tisíc korun.





Maximální rozlišení snímků bylo 640 x 480 bodů, ovšem takových jste díky sdílené paměti 1 MB moc pořídit nemohli. Samotný modul totiž vlastní pamětí nedisponoval a obrázky ve formátu JPG se tak ukládaly přímo do interní paměti telefonu. Proto bylo možno velikost obrázků snížit na 160 x 120 pixelů a takových se již do paměti vešla celá stovka.





Mrzuté také bylo, že se snímaná scéna nezobrazovala na displeji mobilu, takže nezbývalo než vše sledovat prostřednictvím hledáčku. Další nevýhodou byla nemožnost dodatečných úprav snímků přímo v telefonu, stejně jako absence základních efektů.

Přečtěte si dobovou recenzi Siemense S55



Panasonic GD 87

Přibližně ve stejnou dobu jako Siemens S55 se na pultech obchodů objevuje povedené véčko Panasonic GD 87 s integrovaným fotoaparátem. Tento telefon zaujal především krásným velikým displejem s do té doby nevídanou 16-bitovou barevnou hloubkou (tedy 65 536 barevných odstínů). Připomeňme, že předchozí Siemens jich najednou zobrazil pouhých 256, Nokia 7650 pak 4096.





Specifikace vestavěného fotoaparátu již však tolik zářné nebyly. Nejvyšší rozlišení snímků totiž bylo 132 x 176 px (tedy totožné s fyzickým rozlišením displeje). Na monitoru počítače by se tedy příliš nevyjímaly, vhodnější tedy bylo posílat obrázky jako MMS případně fotografie použít coby tapetu. Pro snímání vzdálenějších objektů byl připraven 2x digitální zoom, makrorežim byl naopak vhodný pro zvěčnění předmětů velmi blízkých objektivu (min. vzdálenost objektu by měla být 30 cm).



Pro ukládání obrázků byla k dispozici sdílená paměť telefonu, která čítala 750 kB. Díky malému rozlišení se tam však vešlo až 100 fotografií. Jejich přenos do počítače byl pak prostřednictvím infraportu poměrně rychlou záležitostí.



Prohlédněte si velkou galerii snímků pořízených Panasonicem GD 87







2003 aneb VGA rozlišení maximem

V prvním čtvrtletí následujícího roku spolu svedly boj další dvě multimediální véčka s integrovanými fotoaparáty, byly jimi Sharp GX 13 a Samsung V200. Nedlouho potom přišla zajímavá Nokia 3650, která se proslavila zajímavou klávesnici s nepříliš dobrou ergonomií. Zahanbit se nenechal ani Sony Ericsson a tak světlo světa spatřil první model s integrovaným foťákem, šlo o symbianový SE P800. Stejné prvenství lze připsat modelu MC60 od Siemensu (typ ST55 totiž pocházel z Asie a nebyl tak čistokrevným modelem stáje Siemens).

Přídavné fotoaparáty již byly spíše na ústupu, Motorola však představuje véčko T720(i) s externím modulem. Ke konci roku ještě vycházejí dva telefony s OS Symbian a to extravagantní Siemens SX1 a baculatá Nokia 6600, jejíž fotoaparát byl však téměř totožný s tím u Nokie 3650. Zapomenout nesmíme ani na Motorolu V300, která již měla, na rozdíl od dua T720(i), fotoaparát integrovaný.





Sharp GX 13

Tohle multimediální véčko bylo zařazeno do nabídky Eurotelu v únoru a vzbudilo tehdy velký rozruch. Slova chvály si zasloužil především velký TFT displej s rozlišením 120 x 160 pixelů a 16-bitovou barevnou paletou.





Objektiv foťáku byl umístěn na čelní straně a nabízel hned tři možná rozlišení výstupních fotografiíí (288 x 352; 120 x 160; 60 x 80). Snímač tedy obsahoval více než 100 000 světlocitlivých buněk, což byl téměř pětinásobek čipu u Panasoniku GD87. Přímo s objektivem sousedilo malé zrcátko, které zjednodušilo zhotovení autoportrétů. Sdílená paměť velikosti 1 MB měla stačit na několik desítek obrázků v nejvyšší kvalitě.



Ukázky pořízených fotografií najdete v dobové recenzi





Samsung V200

Třetím véčkem s vestavěným fotoaparátem, které se v časovém horizontu čtyř měsíců objevilo na našem území, byl Samsung V200. Ten měl velmi zajímavě řešeno umístění objektivu fotoaparátu, ten své místo totiž nalezl přímo v kloubu véčka a byl otočný o celých 180 stupňů.

Maximální rozlišení fotografií bylo 352 x 288 obrazových bodů, přičemž bylo možno využít i dvojnásobný digitální zoom (pak se ovšem velikost obrázku snížila na 128 x 96 pixelů). Interní paměť telefonu stačila na celých sto obrázků.



Fotografie pořízené Samsungem V200 naleznete v dobové recenzi







Nokia 3650

Druhou Nokií s operačním systémem se stal model 3650. Šlo o první mobil tohoto výrobce, který nabídl podporu paměťových karet. Velkou pozornost si však zasloužil i zabudovaný fotoaparát, který byl schopen zaznamenat i krátké videosekvence ve formátu 3GP. Původně byla délka videa softwarově omezena na 20 s, nový firmware však tento limit odstranil a video navíc i ozvučil.

V případě snímků bylo maximum VGA rozlišení, přesto byly výsledné fotky o poznání kvalitnější nežli v případě starší Nokie 7650. Vyznačovaly se větší ostrostí a věrnějším barevným podáním. Při focení bylo možno vybrat z celkem tří režimů a to standardním, nočním nebo autoportrétem.



Prohlédněte si zajímavé fotografie z podmořského světa focené Nokií 3650





Sony Ericsson P800

Ani koncern Sony Ericsson nechtěl v oblasti mobilů s integrovaným fotoaparátem zaostat a tak začátkem roku 2003 přichází na scénu špičkový komunikátor s označením P800. Hlavní zbraní tohoto modelu byl operační systém Symbian UIQ, velký dotykový displej a odnímatelná klávesnice.





Fotoaparát, který byl do statného těla tohoto přístroje integrován, umožňoval pořizovat snímky nejvýše ve VGA rozlišení při 24-bitové hloubce, mohli jste však velikost obrázku i snížit na 320 x 240 případně 160 x 120 obrazových bodů. Snímky byly ukládány ve formátu JPG a nedostatku místa se přitom nebylo třeba obávat - pokud nestačila vnitřní paměť velikosti 12 MB, pak přišly na řadu paměťové karty Memory Stick Duo.



Zajímavou funkcí byla samospoušť, nabízela se i možnost korekce jasu či kontrastu. Vítaným zpestřením mohla být možnost záznamu krátkých videosekvencí, na tu se však u Sony Ericsson nemyslelo.

Přečtěte si dobovou recenzi Sony Ericssonu P800



Motorola T720i

Svůj model s fotoaparátem, i když stále jen přídavným, představuje ve druhém čtvrtletí i Motorola. Šlo o mírně modifikovaný model T720, o čemž ostatně svědčí “íčko“ za kódovým označením. Velkým vylepšením byla podpora MMS, proto se také hodil přídavný fotoaparát, který bylo možno k tomuto mobilu zakoupit.





Foťák se podobně, jak ostatní přídavné moduly, zapojoval zespod do systémového konektoru. Snímaná scéna se zobrazovala na displeji, zajímavostí byl otočný objektiv, díku němuž bylo pořizování obrázku velmi pohodlné. Možná velikost snímků byla dvojí a to 320 x 240 nebo 160 x 120 obrazových bodů, nabízely se i dva režimy snímání (noční a denní). Jedinou cestou, jak dostat hotové snímky z telefonu bylo zaslání MMS či e-mailu, přes datový kabel přenos možný nebyl. Paměť vyhrazená na multimédia byla pouhých 500 kB.



Prohlédněte si fotografie pořízené přídavným fotoaparátem k Motorole T720i





Sony Ericsson T610

Ačkoli byl prvním fotomobilem Sony Ericssonu komunikátor P800, byl by hřích alespoň krátce nezmínit velice úspěšný model T610. Ten se totiž na dlouhou dobu stál králem mobilních telefonů, protože nabízel skutečně ohromné množství funkcí, velice elegantní design a precizní dílenské zpracování.





Vestavěný foťák sice nebyl nijak převratný a byl vhodný zejména na posílaní MMS. Maximálním rozlišením fotek totiž bylo dávno překonaných 352 x 288 pixelů. Nikterak bohatá nebyla ani nabídka efektů a různých nastavení, byl k dispozici pouze noční režim a manuální korekce jasu. Coby sdílené datové úložiště musely stačit dva megabajty.

Přečtěte si dobovou recenzi Sony Ericssonu T610



Siemens MC60

Tento model byl od počátku koncipován jako mobil pro mladou generaci, ostatně výstředně tvarovaná klávesnice a objektiv fotoaparátu jsou toho jasným důkazem. Bohužel ani jedna z těchto dvou vyzdvihovaných atributů nepomohla získat Siemensu MC60 velkou uživatelskou oblibu. Psaní SMS na bizarní klávesnice nebylo příliš pohodlné a fotoaparát? Ten kvalitou také zrovna nepřekypoval…





S tímto extravagantním mobilem bylo možno pořídit snímky nejvýše v CIF rozlišení (352 x 288 bodů), nejmenší velikost obrázku potom bylo 160 x 120 pixelů. Zrcátko ke snadnému pořizování autoportrétu chybělo, jas bylo možno nastavit ve třech krocích. Všechny snímky se ukládaly do sdílené paměti velikost 1,9 MB.



Přečtěte si dobovou recenzi nebo si prohlédněte ukázky pořízených fotografií



Siemens SX1

Na úplném konci roku Siemens vydává další výstřední a snadno zapamatovatelný mobilní telefon, byl jím symbianový Siemens SX1. Velikou zvláštností bylo umístění alfanumerické klávesnice na boky lemující displej. Psaní SMS a vůbec práce s telefonem byla tak z počátku docela problematická, přesto šlo o velmi úspěšný model, který se dočkal mnoha limitovaných edicí (McLaren, Kangaroo).





Siemens SX1 s vaší pomocí dokázal zaznamenat nejen fotografie ve VGA rozlišení, poradil si totiž i s nahráváním videosekvencí (ostatně možnost filmování se stala hlavním lákadlem TV reklamy na SX1). Ozvučená videa mohla být dlouhá nejvýše 15 s, později díky softwaru třetích stran byl limit úplně odstraněn.

K dispozici byly tři snímací režimy, snímky pak bylo možno ukládat ve třech stupních komprese. Vzdálenější objekty se daly přiblížit čtyřnásobným digitálním zoomem (pouze výřez). Fotografie i sekvence se ukládaly do interní 4 MB paměti, případně na paměťovou kartu typu MMC.

Přečtěte si dobovou recenzi Siemense SX1



Motorola V300

Koncern Motorola je autorem konceptu véčkových telefonů a tak není divu, že se každý rok setkáváme s několika modely této konstrukce. Rok 2004 nebyl výjimkou a po zajímavé T720 přišla na řadu elegantní Motorola V300. Multimediální řada véček s příznačným označením “V“ měla v dalších letech několik následovníků a dodejme jen, že velmi povedených.





V300ka nastavila poměrně vysokou laťku, co se týká kvality displeje. Ten vnitřní byl totiž aktivní, zobrazil až 65 536 barevných odstínů a při svém rozlišení 176 x 220 bodů nabízel velmi jemné zobrazení.



Vestavěný fotoaparát zhotovil fotografie v rozlišení nejvýše 640 x 480 pixelů, nabízel i čtyřnásobný digitální zoom. Z funkcí připomeňme kompenzaci bílé nebo možnost samospouště. Snímky ve formátu JPG byly ukládány do interní paměti velikosti 5 MB, jejich posílání pak bylo možno buď MMS nebo e-mailem.



Prohlédněte si fotografie pořízené Motorolou V300





2004 aneb megapixel už i v mobilu

Následující rok znamenal příchod prvních fotomobilů s megapixelovým rozlišením. Vůbec prvním nápisem “Megapixel“ na kroužku kolem objektivu se mohla pochlubit stylová Nokia 7610. Zahanbit se však nenechávají ani ostatní světové značky a tak se v druhé polovině roku přidává Siemens S65, těsně následovaný Sony Ericssonem S700i, LG T5100 a chytrou Motorolou MPx 220. Ne všichni výrobci si však toho roku na magickou hranici jednoho megapixelu sáhli - objevovaly se tedy spousty fotomobilů s již překonaným VGA rozlišením, blíže se ale podíváme jen na multimediální Sharp TM100.





Nokia 7610

První megapixelový fotomobil na našem trhu byla symbianová Nokia 7610 – tohle prvenství jí může jen těžko někdo upřít. Tento smartphone na sebe upozornil i moderním designem, kterému dominovaly zaoblené protější rohy na diagonále a zajímavě vyvedená klávesnice. Podívejme se však, jaké možnosti nabízel ten převratný fotoaparát…





Největší fotografie, které bylo možno z Nokie 7610 tak říkajíc vymáčknout byly velikosti 1152 x 864 obrazových bodů. Když spolu tato dvě čísla vynásobíte, dostanete číslo velmi blízké milionu, což je přesný počet světlocitlivých buněk použitého snímače. Ukládání snímku probíhalo buď do interní paměti, nebo přímo na paměťovou kartu RS-MMC. Velikost souboru JPG při nejvyšším rozlišení a kvalitě (možné 3 stupně) se vyšplhala na nějakých 300 kB, což by bylo řekněme při počtu 10 snímků v interní paměti rozhodně znát. Fotografovaní zpříjemňoval čtyřnásobný digitální zoom, vítanou funkcí byla samospoušť. Možností posílání fotek do PC bylo dost, přičemž za nejpohodlnější lze označit email nebo Bluetooth.



Nokia bodovala i na poli videosekvencí, které mohly být při rozlišení 176 x 144 bodů až 10 minut dlouhé. Později se objevil software (Videoedit), pro který byla limitující jen kapacita paměťové karty. Program však nabízel i pokročilé funkce jako střih, spojování dvou videí případně implementaci muziky do hotové sekvence.





Prohlédněte si spousty fotografií pořízených Nokií 7610







Sharp TM100

Téměř ve stejnou dobu jako první megapixel přichází pod křídly T-Mobilu zajímavý multimediální vysouvák Sharp TM100, který byl díky svému elegantnímu designu jednoduše nepřehlédnutelný. Materiál, z níž byl zhotoven horní černý díl, byl totožný s plastem použitým u Sony Ericsson T610. A co to znamenalo? Nic víc, než nikdy nekončící leštění věčně upatlaného mobilu, na jehož povrchu zanechal každý letmý dotyk jasnou stopu.





Sharp TM100 se však nesl především ve znamení převratného displeje, jenž nabídl QVGA rozlišení a 18-bitovou barevnou hloubku. Sledování pořízených fotografií ve VGA rozlišení tak bylo opravdovou lahůdkou. Z důležitých funkcí stál za pozornost třeba makro režim, potěšila i možnost záznamu krátkých videí. Zajímavé bylo, že při aktivaci fotoaparátu došlo k přetočení displeje o 90 stupňů. Důvod byl zřejmý – pocit, že fotíte skutečným digitálním fotoaparátem a ne jen mobilním telefonem.

V recenzi najdete také několik ukázkových fotografií





Siemens S65

S-kový model byl od nepaměti vždy vrcholným dílem dané řady telefonů Siemens a ani S65 nebyl v tomto ohledu výjimkou. Oproti svým technologicky mírně zaostalejším kolegům stejné řady tento top model nabízel 1,3 megapixelový fotoaparát, Bluetooth a dokonce i podporu paměťových karet.





Zatímco u Nokie 7610 bylo u fotografií maximem 1152 x 864 obrazových bodů, Siemens posunul pomyslnou laťku ještě o stupínek výš a byl tak schopen zachytit snímky až v SXGA rozlišení (tedy 1280 x 1024 pixelů). Taková velikost byla třeba pro účel MMS pohlednic zcela zbytečná, proto se nabízely i redukované formáty, konkrétně 640 x 480, 320 x 240, 180 x 240 nebo 160 x 120 obrazových bodů. K dispozici byla celá škála efektů a nastavení, vzpomeňme třeba kompenzaci bílé, černobílé nebo sépiově zbarvené snímky či samospoušť. Při špatných světelných podmínkách přišel vhod externí blesk coby možné příslušenství.



Pokud vás statické snímky omrzely, mohli jste se pustit i do pořizování videosekvencí. Tady bylo stropem rozlišení QCIF (tedy 176 x 144 pixelů) a výběr ze dvou stupňů kvality (komprese). Chytrá Nokia 7610 byla při záznamu videí omezena pouze velikostí paměťové karty, zde však byl softwarově nastaven pevný limit (nejvýše 75 s).



Možnosti fotoaparátu tak byly dosti bohatší, nežli v případě Nokie 7610. Pro Siemens navíc hovořila i mnohem nižší cena, která se v době uvedení pohybovala okolo 11 000 Kč.



Fotografie pořízené Siemensem S65 najdete v této rozsáhlé galerii



Porovnání fotografií a videa Nokie 7610 a Siemense S65







Sony Ericsson S700i

Dalším multimediálním telefonem, který v roce 2004 způsobil veliké haló, byl Sony Ericsson S700i s otočnou klávesnicí. Zajímavě řešenou konstrukci doplňoval obrovský displej s rozlišením 240 x 320 obrazových bodů a 18-bitovou barevnou hloubkou, podpora FM rádia a paměťových karet a…a samozřejmě kvalitní megapixelový fotoaparát, tedy komponenta o kterou nám jde v tomto článku především.





S700i v sobě ukrýval snímač s 1,3 miliony buněk, který tak stačí na snímky velikosti 1280 x 960 obrazových bodů ve formátu JPG. Při tomto nejvyšším rozlišením si každý snímek ukrojil z paměti necelých 250 kB. Díky podpoře karet Memory Stick Duo to však nikoho příliš netrápilo. Možnosti nastavení a efektů byly v tomto případě velmi rozmanité, jmenujme proto pouze ty klíčové – bodové měření expozice, samospoušť nebo noční režim. Při focení ve špatných světelných podmínkách přišla vhod výkonná přisvětlovací dioda. Samozřejmostí byla možnost natáčet videosekvence, zde bylo maximem QCIF rozlišení (176 x 144 bodů) a délka videa se pak odvíjela pouze od kapacity paměťové karty.





Kvalitativně šlo o nejlepší fotografie pořízené mobilem vůbec – SE S700i tak nechal všechny své tehdejší rivaly daleko za sebou. To ostatně můžete posoudit sami v článku, v němž najdete i detailní specifikace fotoaparátu.

Snímky pořízené nejen Sony Ericssonem S700i najdete v této rozsáhlé fotogalerii



LG T5100

Svou premiéru v oblasti megapixelového mobilu si v posledním čtvrtletí roku odbyla i společnost LG. Jednalo se o moderně vyhlížející véčko s velkým a jemným hlavním displejem, který byl navíc otočný kolem své vertikální osy. Objektiv fotoaparátu byl umístěn na vnitřní straně kloubu a při zaklapnutém telefonu tak byla čočka kryta proti nechtěnému poškození. Pohodlné focení se nabízelo, pokud se horní část otočila o 180 stupňů a přiklopila. Komfort fotografování se pak dal přiblížit klasickému digitálu.





Maximální rozlišení snímků bylo 1280 x 960 obrazových bodů, bylo ale samozřejmě možné rozlišení snížit a to na 640 x 480 případně 320 x 240 pixelů. Různých doplňkových funkcí a nastavení bylo opravdu bohatě – noční režim, vyvážení bílé, různá orámování fotky. Ojedinělou funkcí pak byla možnost tvořit panoramatické fotografie, tedy spojování více snímků v jeden. Vše se dělo pomocí softwaru dodávaného v základním příslušenství. Nabízel se i čtyřnásobný digitální zoom a záznam videa v rozlišení 352 x 288 bodů.



Co se kvality výsledných snímků týče, lze je umístit na poslední místo ze všech pěti představených megapixelů.

Další informace o tomto zajímavém megapixelovém fotomobilu





Motorola MPx 220

V řijnu 2004 vydává i americká Motorola svůj první megapixelový mobilní telefon. Tím byla Motorola MPx 220, úspěšný to následovník předchozí 200ky. Novinka se pyšnila operačním systémem Windows Mobile 2003, dvojicí barevných displejů (hlavní byl ovšem menší, než v případě MPx 200) a nově technologií Bluetooth a 1,3 megapixelovým fotoaparátem. Výsledné fotografie však, při srovnání s ostatním soupeři s megapixelem, patřily k těm horším…





Jak již napovídá počet buněk na snímači, nejvyšším možným rozlišením fotografií bylo 1280 x 960 pixelů. Fotoaparát disponoval čtyřnásobným digitálním zoomem, přičemž zachovával původní velikost obrázku. Nabízela se i možnost pořízení snímků pomocí samospouště a to v rozmezí 5 až 10 sekund. K pořizování autoportrétů bylo vhodné véčko sklopit, pak totiž jako hledáček sloužil vnější displej.



Záznam videosekvencí byl u mobilů této třídy samozřejmostí, i zde bylo pro tyto účely limitem QCIF rozlišení, délku nahrávky pak omezovalo jen volné místo na paměťové kartě. Pokud měla být sekvence určena k posílání via MMS, pak bylo limitem 95 kB.



Ukázky fotografií i videí pořízených Motorolou MPx 220



Pojednání o fotomobilech tímto nekončí a bude pokračovat druhou částí, v níž si uvedeme klíčové modely následujících let.