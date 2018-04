Vzpomínáme na legendární Nokie a Siemensy

V první části článku jsme vám představili legendární mobily od Motoroly, Philipsu, Ericssonu a japonského výrobce Sony. V dnešním pokračování si připomeneme zajímavé modely od dalších výrobců.

Na řadu přišel německý Siemens, který drží mnoho mezníků na mobilním trhu, poměrně neznámý výrobce Benefon s historií úzce spjatou s největším výrobcem mobilních telefonů, jehož přístroje v dnešním přehledu naleznete také.

Především v případě Nokie byl ale výběr velmi těžký. V jejím portfoliu lze totiž nalézt až příliš mnoho legendárních přístrojů. Pokud tak nenajdete ve výčtu právě tu vaši legendu, neznamená to, že by byl přístroj méně důležitý než ty vybrané. Jen se již do výběru nevešel a dostane se na něj třeba někdy jindy.

Siemens SL10

Dnes by se za ním asi nikdo neohlédl, ale v roce 1998 působil jako návštěvník z jiné planety. Na Siemensu SL10 fascinoval do té doby neznámý vysouvací mechanismus. Koncepčně tak tento Siemens předběhl velmi výrazně dobu. Ač je s ohledem na dobu svého vzniku poněkud přerostlý, tak jeho koncept zcela odpovídá aktuálním mobilům stejné konstrukce.

Siemens SL10 patřil do tehdejší desítkové řady výrobce, a tak se mohl pochlubit i tříbarevným displejem a na svou dobu velmi slušnou výbavou. Dobovou recenzi telefonu najdete zde.

Siemens SL10 byl ve své době velmi drahý přístroj. Moc úspěšný nebyl, poměrně rychle začala jeho cena klesat a na konci životního cyklu jej bylo možné sehnat za cenu low-endového mobilu. Další vysouvací mobil se na našem trhu objevil až v roce 2002 v podobě Nokie 7650. Od té doby již patří slidery mezi běžnou nabídku všech výrobců mobilů. Ale první byl jen jeden - Siemens SL10.

Siemens S10 (Active)

Dalším zajímavým modelem Siemensu z dávné minulosti je model S10. Patřil do stejné řady jako vysouvací model SL10, byl však představen dříve a s předstihem se i začal prodávat. Telefon narozdíl od vysouvacího příbuzného rozhodně neměl v úmyslu šokovat designem, ten byl spíš konzervativní. Výbava odpovídala vyšší třídě, což dokumentovala i startovní cena 21 000 Kč.

Hlavním tahákem telefonu však byl barevný displej. Ne takový, jaký známe z dnešních mobilů, přesto na svou dobu revoluční. Displej totiž dokázal zobrazit tři barvy: modrou, červenou a zelenou. V praxi to sice bylo na úkor jeho čitelnosti, jak si také recenzent v dobové recenzi stěžoval, ale nikdo jiný nic obdobného neměl. Siemens použil tento displej ještě u nástupce - modelu S25. Pak jej ve dvou řadách vynechal, aby se až v roce 2002 vrátil s "barevným" modelem S55.

Siemens S10 můžeme připomenout ještě jednou. Výrobce totiž připravil outdoorovou verzi S10 Active, kterou můžeme považovat za první odolný mobil na trhu. I z tohoto důvodu bychom na Siemens S10 neměli zapomenout.

Siemens SL45

Mobil s MP3 přehrávačem? Dnes naprostá samozřejmost u mobilů střední třídy a výše a aktuálně s cenovkou již od tří tisíc korun. To je dnes, ale před pěti lety? V obchodech byl jediný MP3 mobil. Jmenoval se Siemens SL45 a opět poměrně výrazně předběhl svou dobu.

Elegantní a luxusní mobil nejvyšší třídy, takový byl Siemens SL45 ve své době. MP3 přehrávač nebyl jediným lákadlem. Telefon měl slot na paměťovky - přímo s telefonem byla dodávána karta MMC s kapacitou 32 MB. Inovovaná verze SL45i pak podporovala i Javu. Výhodou bylo, že běžný model SL45 šel upravit na íčkovou verzi v domácích podmínkách.

Z dnešního pohledu měl MP3 přehrávač Siemensu SL45 několik podstatných nedostatků. Podporoval bitrate pouze 128 kbps a nahrávání písniček přes sériový kabel do telefonu bylo extrémně pomalé. Ale byl první a vzpomínku si jistě zaslouží. Dobovou recenzi najdete zde.

Nokia 8110

Kdo by zapomněl na legendární "banán". Bývalý vrcholný přístroj finské Nokie nám otevřel okno do světa masového výrobce klíčových telefonů historie. Nokia tímto modelem přesvědčila mnoho manažerů ke koupi mobilního telefonu i přesto, že v roce 1996 stál více než 25 tisíc korun.

Nokia 8110 byla ve své době elitou mezi mobilními telefony. I proto se možná dostala až na filmová plátna. Její nekonvenční konstrukce s výsuvným flipem totiž okouzlila scénáristy sci-fi trháku Matrix. V několika scénách jsme tak mohli spatřit Nea, jak hbitě tasí v té době již dědečka na poli mobilních telefonů.

Legendou se tak nestává tento model jen proto, že byl ve své době nejvybavenějším přístrojem, po kterém toužilo nejedno technicky založené srdce. Díky filmové slávě se totiž dostal na pulty ve speciálních Go sadách i po třech letech svého života. Pro nadějné elektrotechniky jsme dokonce přinesli i návod, jak si "banán" po domácku vylepšit.

Nokia 5110

Nokia 5110 je model, který dosáhl takových úspěchů a dostal se do povědomí tolika uživatelů, že se o tom jakémukoli jinému telefonu může jen zdát. Telefon byl plný převratných vlastností a technologií od výměnných krytů po možnost stahování melodií či log na displej. Model 5110 byl také první telefon, který přinesl do mobilních telefonů hry.

Legendárního hada tak zná dnes téměř každý. Nokia modelem 5110 odstartovala i vývoj trhu s logy, tapetami a melodiemi. Zároveň se na tomto přístroji poprvé objevila známá klávesa Navi Key, díky které si finský výrobce získal sympatie i technicky nenadaných uživatelů. Bývalý Oskar vám dokonce za stařičkou Nokii 5110 nabídl výměnou novější model 3410.

Nokia 5110 je označována i jako nerozbitný přístroj, který vydrží hodně nešetrné zacházení. Její charisma přitom můžete najít dodnes v některém z jejích dědiců v podobě modelů 3210, 3310 či 3330, které dosáhly možná i větších úspěchů. Tyto modely ale nebyly již tak převratné.

Nokia 6310

Manažer každým coulem. Černobílý displej, neuvěřitelná výdrž baterie, vyvážená nabídka funkcí a konzervativní vzhled - všechny tyto atributy udělaly z modelu 6310 nesmrtelnou manažerskou hvězdu. Dodnes ji můžete potkat v mnoha náprsních kapsách drahých sak manažerů, ale i ve špinavých montérkách obyčejného zedníka.

Úspěch ji předurčili již její předchůdci. Vzpomeňme model 6110 s nezaměnitelnou barvou chameleon, či Nokie 6150 a 6210. Až Nokia 6310 se však díky své výbavě i velké podpoře operátorů dočkala skutečně masového úspěchu, na který navázaly i modely 6230(i) a nově i 6233.

Nedlouho po základním modelu přišla na trh i inovovaná verze 6310i, která - podobně jako u Siemensu SL45i - podporovala navíc i Javu. Změny se však dotkly i podpory pásem, kdy se z původně duálního přístroje vyklubal telefon tribandový. Inovovaná 6310i dostala do vínku i nová barevná provedení a modré podsvícení displeje.

Nokia 7650

První chytrý telefon postavený na dnes nejrozšířenější platformě S60 (dříve Series60) nesl označení 7650. V době uvedení šlo o převratný přístroj, který hledal konkurenci jen velmi obtížně. Ohrozit post Nokie mohl snad jen Sony Ericsson P800, nakonec si však oba telefony spravedlivě ukrojily jen svou část publika.

Model 7650 svou konstrukcí zaujal mnoho uživatelů a zároveň tak zakryl své nezanedbatelné rozměry. Kvůli své nazelenalé barvě byl mylně považován za nástupce Nokie 7110, která se nám bohužel do dnešního výčtu již nevejde. Přitom i tento telefon by si pár slov zasloužil. Nahlédnout na něj můžete i v dobové recenzi právě Nokie 7650.

Nástupci telefonu, jež atakoval v době uvedení hranici třiceti tisíc korun, na sebe nenechali dlouho čekat. Následoval baculatý model 6600, módní 7610 a její konzervativnější sestra 6670. Poté již propuklo celé symbianové šílenství Nokie, kdy chrlí jeden chytrý telefon za druhým a své nižší řady Series40 upravuje k obrazu telefonů platformy S60.

Nokia 9000 komunikátor

Kdo nepamatuje na první komunikátor, jakoby ani nebyl. Tento přístroj, který při svém uvedení sklízel spíše posměšky kvůli svým rozměrům a neuvěřitelné hmotnosti 380 gramů, dal vzniknout velmi uznávaným nástupcům mířícím k rukám profesionálů. Počínaje prvním následovníkem 9110 až po současný vrcholný model 9500.

První komunikátor Nokie vycházel z velmi úspěšných kapesních počítačů typu handheld značky Psion a používal operační systém Epoc, což je předchůdce dnešního Symbianu. Jeho velkorysou výbavu však plně využil jen málokdo, jelikož neexistovala v pravdě žádná laciná možnost, jak s telefonem na data.

Pro náročné manažery byla Nokia 9000 naopak vysvobozením. Nemuseli s sebou totiž neustále tahat telefon, elektronický diář a notebook. Na vše jim stačil jen jeden přístroj, ač v pravdě poněkud větších rozměrů.

Benefon Twin

Benefon u nás nepatří mezi nejznámější výrobce mobilních telefonů, a přesto zaznamenal poměrně značný úspěch se svým modelem Twin. Po nějakou dobu byl tento specifický přístroj i v nabídce bývalého Paegasu jako součást tehdejší Twist sady. A čím že je tak zvláštní?

Benefon Twin byl prvním telefonem, který dokázal pracovat s dvěma SIM kartami. Jejich současné používání však bylo řešeno pouhým vzájemným přesměrováním karet, do sítě jste tak mohli být přihlášeni jen pod jedním telefonním číslem. I přesto, že v té době přicházely na trh baterie s adaptérem pro dvě SIM karty, si toto řešení našlo své zastánce.

Na úspěch Benefonu Twin nenavázal žádný další model výrobce. Výkřik do tmy předvedla jen společnost Daewoo, která se na našem trhu snažila prosadit modelem DX30. Ten nabídl v podstatě stejnou vymoženost jako stařičký Benefon - tedy dva sloty pro SIM karty. Benefon si však získal i jiný mezník - modelem Esc! jako první zakomponoval GPS navigaci do mobilního telefonu.