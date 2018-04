Vzpomínáme: Jak vypadala první vánoční reklama Eurotelu?

Zpočátku totiž stála aktivace více než deset tisíc a cena přístrojů se šplhala do astronomických výšek. Platilo se pro jistotu i za příchozí hovory, a tak byl mobilní telefon spíše doplňkem čerstvých porevolučních zbohatlíků.

Po necelých patnácti letech se Eurotel změnil na O2, když jej, i s mateřským Českým Telecomem, koupila španělská Telefónica. Změnilo se mnohé. Eurotel zrušil svou první službu - volání v síti NMT. Spustil ale síť třetí generace s videohovory a pod křídly Telefóniky O2 spojuje služby s nabídkou pevných linek bývalého Českého Telecomu.

S koncem značky Eurotel skončila zároveň i historie původních operátorských reklam. Do příchodu Paegasu musel totiž první operátor budovat pozici v mobilní komunikaci sám.

Každý z operátorů měl svůj styl. Eurotel sázel na konzervativní zákazníky, kteří se ale dokáží pořádně rozjet i s předplacenou kartou. Možná proto v reklamách zazněli britští Clash anebo Blur.

Speciálně si nechával operátor záležet na vánočních reklamách. Vánoce s Eurotelem byly pokaždé něčím nové. Ať už to bylo čistění prostoru pod stromečkem motorovou pilou nebo tehdy skoro lidový pokřik "Go Ježíšku Go!".

Pravou reklamní válku rozpoutal Oskar. Souboj o nejvtipnější reklamu trval ale jen do té doby, než české operátory začaly pohlcovat velké nadnárodní firmy. "Reklamy mobilních operátorů se po akvizicích zahraničními partnery staly hodně unifikovanými. Všechny mířily na stejnou cílovou skupinu, měly podobný casting či hudbu ve spotech," říká Lucie Vaníčková z Marketing&Media.

Slavné osobnosti v reklamách

Zatímco T-Mobile mohl využívat výhod větší firmy a v jeho reklamách se objevovaly zahraniční hvězdy jako Andre Agassi nebo Robbie Williams, Eurotel se spoléhal na celebrity domácí.

Mezi nimi se objevovali především sportovci jako Tomáš Dvořák nebo Karel Poborský. V poslední reklamě Eurotelu se objevila i prastará hitovka od znovuzrozené sestavy Wanastowi Vjecy. Otázkou je, proč se jejich stará písnička objevila v reklamě zrovna v době, kdy se chystali k vydání nového alba.

Jak vidí novou kampaň odborníci

"Aktuální kampaň O2 působí profesionálně. Je ovšem spíše imageově laděná, takže ač se jedná převážně o produktovou reklamu, konkrétní benefit je trochu upozaděn," říká Kateřina Gillárová z agentury TBWA\Praha. Podle Lucie Vaníčkové působí nová kampaň značky O2 poněkud chladně, ale svým stylem komunikace se od konkurentů odlišuje.

"Kampaň mi připadá zbytečně masivní, ale tato strategie jde ruku v ruce s jejich konzervatismem. V případě O2 však není kvantita na úkor kvality," dodává Gillárová.

Co přijde s O2?

Jak budou za pár měsíců vypadat reklamy O2 u nás, můžeme jen tušit. Nápovědou ale mohou být současné reklamy z britských ostrovů.

