Vzorce a funkce u verze 3.0

sčítání (+)

odečítání (-)

násobení (*)

dělení (/) umocňování (^)

(5+3)*4

SUMA(A1:A40)

SEZNAM FUNKCÍ

AVEDEV - Vrátí průměrnou odchylku zadaných hodnot

SYNTAXE: =AVEDEV(interval buněk) PŘÍKLAD: =AVEDEV(A1:A40)

ABS - Vrátí absolutní hodnotu buňky

SYNTAXE: =MAX(buňka) PŘÍKLAD: =MAX(A1)

ACOS - Vrátí Arcus Cosinus hodnoty (v radiánech) buňky

SYNTAXE: =ACOS(buňka) PŘÍKLAD: =ACOS(A1)

ASIN - Vrátí Arcus Sinus hodnoty (v radiánech) buňky

SYNTAXE: =ASIN(buňka) PŘÍKLAD: =ASIN(A1)

ATAN - Vrátí Arcus Tangens hodnoty (v radiánech) buňky

SYNTAXE: =ATAN(buňka) PŘÍKLAD: =ATAN(A1)

ATAN2 - Vrátí Arcus Tangens hodnoty zadané pomocí -x a -y souřadnic (v radiánech) buňky

SYNTAXE: =ATAN2(buňka) PŘÍKLAD: =ATAN2(A1)

AVG - Vrátí aritmetický průměr

SYNTAXE: =AVG(interval buněk) PŘÍKLAD: =AVG(A1:A40)

CNT - Vrátí počet číselných hodnot z intervalu

SYNTAXE: =CNT(interval buněk) PŘÍKLAD: =CNT(A1:A40)

COS - Vrátí Cosinus hodnoty (v radiánech) v buňce

SYNTAXE: =COS(buňka) PŘÍKLAD: =COS(A1)

EXP - Vrátí základ přirozeného logaritmu umocněný na zadané číslo

SYNTAXE: =EXP(buňka) PŘÍKLAD: =EXP(A1)

FV - Vrátí hodnotu budoucí investice v závislosti na úrokové sazbě, výši splátky, početu splátek, termínu platby

SYNTAXE: =FV(i,n,pmt,method) PŘÍKLAD: =FV(A1, A2, A3,1 nebo 0)

IF - Vrátí výsledek dle splnění podmínky

SYNTAXE: =IF(podmínka,operace.ano,operace.ne) PŘÍKLAD: =IF(A1=5, SUM(B1:B20),MAX(B1:B20))

U funkce IF můžete jako operace.ano i operace.ne použít opět funkci IF.

INT - Vrátí celou část čísla

SYNTAXE: INT(buňka) PŘÍKLAD: INT(A1)

IRR - Vrátí vnitřní výnosové procento

SYNTAXE: =IRR(číslo1, číslo2, číslox, přibližně) PŘÍKLAD: =IRR(-100,150,.45)

Funkce MÍRA.VÝNOSNOSTI v MS Excelu.

KURT - Vrátí hodnotu špičatosti množiny dat (2-25).

SYNTAXE: =KURT(číslo1, číslo2, číslox) PŘÍKLAD: =KURT(A1,A2,A3,A4,A5,Ax)

LN - Vrátí hodnotu přirozeného logaritmu čísla.

SYNTAXE: =LN(číslo1) PŘÍKLAD: =LN(A1)

LOG10 - Vrátí hodnotu dekadického logaritmu čísla.

SYNTAXE: =LOG10(číslo1) PŘÍKLAD: =LOG10(A1)

MIN - Vrátí minimální hodnotu

SYNTAXE: =MIN(interval buněk) PŘÍKLAD: =MIN(A1:A40)

MAX - Vrátí maximmální hodnotu

SYNTAXE: =MAX(interval buněk) PŘÍKLAD: =MAX(A1:A40)

NOW - Vloží aktuální datum a čas

SYNTAXE: NOW() PŘÍKLAD: NEZAPISUJE SE

NPV - Vrátí čistou současnou hodnotu investice

SYNTAXE: =NPV(sazba,interval nebo výčet buněk) PŘÍKLAD: =NPV(.1,-100,300,400)

Funkce ČISTÁ.SOUČHODNOTA v MS Excelu.

PMT - Vrátí splátku půjčky

SYNTAXE: =PMT(sazba,počet splátek, celková platba) PŘÍKLAD: =PMT(.08/12,60,25000)

Funkce PLATBA v MS Excelu.

POWER - Vrátí obecnou mocninu čísla

SYNTAXE: =POWER(základ, mocnina) PŘÍKLAD: =POWER(A1,A2)

PV - Vrátí aktuální hodnotu investice v závislosti na úrokové sazbě, výši splátky, početu splátek, termínu platby

SYNTAXE: =PV(i,n,pmt,method) PŘÍKLAD: =PV(A1, A2, A3,1 nebo 0)

ROUND - Vrátí zaokrouhlené číslo

SYNTAXE: ROUND(buňka, des_místa) PŘÍKLAD: ROUND(A1,2)

SIN - Vrátí Sinus hodnoty (v radiánech) v buňce

SYNTAXE: =SIN(buňka) PŘÍKLAD: =SIN(A1)

SKEW - Vrátí šikmost rozdělení náhodné veličiny (2-25).

SYNTAXE: =SKEW(číslo1, číslo2, číslox) PŘÍKLAD: =SKEW(A1,A2,A3,A4,A5,Ax)

SQRT - Vrátí druhou odmocninu čísla

SYNTAXE: =SQRT(interval buněk) PŘÍKLAD: =SQRT(A1)

STDEV - Vrátí standardní odchylku hodnot (2-25).

SYNTAXE: =STDEV(číslo1, číslo2, číslox) PŘÍKLAD: =STDEV(A1,A2,A3,A4,A5,Ax)

SUM - Vrátí součet buněk

SYNTAXE: =SUM(interval buněk) PŘÍKLAD: =SUM(A1:A40)

TAN - Vrátí Tangens hodnoty (v radiánech) v buňce

SYNTAXE: =TAN(buňka) PŘÍKLAD: =TAN(A1)

VAR - Vrátí rozptyl hodnot v základním souboru (2-25).

SYNTAXE: =VAR(číslo1, číslo2, číslox) PŘÍKLAD: =VAR(A1,A2,A3,A4,A5,Ax)

Stejně jako u MS Excelu, můžete používat vzorce a funkce. Syntaxe zápisu vzorce nebo funkce je stejná.Prvním znakem u předchozí verze muselo být vždy. U verze 3.0 už tomu tak není. Stačí opravdu zadat do do buňky A3 vzorecZa těmto znakem pak následují odkazy na buňky a matematické operandy, které provádějí s těmito buňkami operace.Pokud uvedete před jakýkoliv údaj znak, bude vždy považován za číselný.QuickSheet má limitované "Stack space", proto je limitováno použití závorek v jedné buňce. Pokuste se zapisovat vzorce a funkce tak, abyste se vyhli závorkám, tzn. snažte se co nejvíce využít přednosti matematických operandů.Pokud se Vám stane, že použijete ve vzorci mnoho závorek, můžete se setkat s hlášením "FATAL EXCEPTION" Pokud tento případ nastane, resetujte Pilota a rozdělte vzorec na více menších částí.Poznámka:V manuálu není uvedeno, kolik jich můžete použít. Já jsem to zatím zkoušel pouze v Copilotovi. Při použití třech závorek levých a třech pravých QS ještě funguje. Přidám-li ještě jednu zleva a jednu zprava, pak dojde k resetu.Pokud ve vzorci použijete matematické operandy, pak se budou vykonávat v následujícím pořadí:Závorky používejte zejména tam, kde potřebujete upřednostnit jeden operand před druhým nebo tam, kde jsou v nich uvedeny argumenty pro funkce:Poznámka:Pokud použijete funkci AVG na prázdné buňky, výsledek bude 0, protože funkce AVG nejprve sečte obsah buněk, což se rovná 0 a teprve pak je podělí počtem 3. Výsledek je tedy 0.Poznámka:Funkce není 100% kompatibilní s funkcí MS Excelu. Pozor při exportu a importu dat do a z Excelu.Poznámka:je definice vztahu jedné hodnoty ke druhé vyjádřením > < = <>vykoná se, pokud je podmínka splněnavykoná se, pokud podmínka splněna neníPoznámka:Např. pokud máte v buňce A1 číslo 1.2, funkce vrátí 1.0Poznámka:čísla, pro která chcete spočítat vnitřní výnosové procento série peněžních tokůje číslo, vyjadřující odhad blízký výsledku této funkcePoznámka:Vloží aktuální datum a čas ve formátu, nastaveném v PREFSPoznámka:je diskontní sazba vztažená na délku jednoho obdobíjsou jednotlivé platby a příjmy rovnoměrně rozdělené v čase a vyskytující se na konci každého obdobíPoznámka:je úroková sazba půjčky, vztažená na jedno obdobíNapř. při 8% roční úrokové sazbě je sazba na jeden měsíc rovna .je celkový počet splátek půjčkyNapř. při 5-tileté půjčce jeměsíčních splátekje celková hodnota série budoucích plateb, např.Poznámka:Funkce není 100% kompatibilní s funkcí MS Excelu. Pozor při exportu a importu dat do a z Excelu.Poznámka:Např. pokud máte v buňce A1 číslo 1.253, funkce vrátí 1.25