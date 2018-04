Vznikne Ministerstvo informatiky ČR

(ČIA) – Jako nejvhodnější termín pro vznik nového ministerstva informatiky vláda navrhuje 1. leden 2003. Vyplývá to z vládou schváleného návrhu novely kompetenčního zákona, o kterém bude příští týden jednat poslanecká sněmovna. Ministerstvo informatiky bude ústředním orgánem státní správy pro informační a komunikační technologie, pro telekomunikace a poštovní služby. Oblast telekomunikací a pošt na nový subjekt přejde z dosavadního ministerstva dopravy a spojů.

Současně se vznikem ministerstva dojde k zániku dosavadního Úřadu pro veřejné informační systémy (ÚVIS), jehož funkce ministerstvo převezme. Budoucí ministr informatiky Vladimír Mlynář (Unie svobody) stojí v čele ÚVIS již od letošního srpna. Stejně jako dosavadní ÚVIS bude i ministerstvo informatiky sídlit v pražské Havelkově ulici. Mluvčím ministra pro

informační technologie se má stát Libor Vacek.

Na nový subjekt přejdou také některé kompetence v oblasti elektronického podpisu z dosavadního Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jedná se zejména o pravomoc udělovat akreditace k působení jako akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb včetně dozoru nad dodržováním tohoto zákona a ukládání opatření k nápravě či pokut. Zaměstnanci, kteří příslušné činnosti a kompetenci vykonávali, by podle návrhu měli přejít právě do nového ministerstva. Ministerstvo také dokončí všechna dosud pravomocně neskončená správní řízení, která budou nově připadat do jeho kompetence.

Vládní návrh novely kompetenčního zákona obsahuje také výslovnou úpravu příslušnosti ministerstva spravedlnosti ve věcech zastupování České republiky při vyřizování stížností na porušování Mezinárodního paktu o občanských a politických právech před Výborem OSN pro lidská práva. Vláda navrhuje podobnou úpravu, jaká je již v kompetenčním zákoně obsažena pro řízení před Evropským soudem pro lidská práva.

Obě změny nebudou podle vlády znamenat vyšší finanční náklady na státní rozpočet. Uvedená delimitace příslušných zaměstnanců má plně odpovídat stávajícím finančním nákladům a jejich rozsahu. I proto vláda očekává, že by poslanci mohli novelu schválit už v prvním čtení. "Navrhovaná právní norma je poměrně jednoduchá a řeší pouze organizační strukturu ústřední státní správy. Nezakládá nové kompetence, pouze je deleguje na nově zřizované ministerstvo informatiky," uvádí se v návrhu.