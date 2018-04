Vzniká revoluční způsob účtování SMS, Češi mají ale smůlu

Ať napíšete do textové zprávy plných 160 znaků nebo jen třeba stručné "OK", za odeslání SMS zaplatíte ve výsledku stejnou částku. V Indii však začínají vymýšlet zcela nový způsob účtování a to v závislosti na počtu napsaných znaků.

V České republice by toto účtování mohlo fungovat například tím způsobem, že by uživatel zaplatil za každý odeslaný znak jeden halíř. Pokud by tedy naplnil celou textovou zprávu (160 znaků), ve výsledku by ho odeslání textu stálo 1,60 Kč. Značně by tak ušetřil.

mobilní Operátoři: „Je to nesmyslné, změna by musela nastat v celé Evropě."

Zeptali jsme se tuzemských operátorů, zda by obdobný trend uspěl i v České republice. "Zavedení takového účtování by vedlo k nepřehlednosti a složitosti účtování, navíc zde do hry vstupují propojovací poplatky mezi operátory a regulátor trhu," řekla iDNES.cz Kateřina Frydryšková z O2.

"Jednoduché účtování po 1 SMS je standardizováno v celé Evropě na základě vzájemných dohod operátorů na národních a nadnárodních trzích. Operátor, který by se rozhodl zcela změnit proces účtování SMS, by pravděpodobně velmi poškodil své zákazníky, kterým by znesnadnil a v mnohých případech i znemožnil užívání služeb," dodala Frydryšková.

"Na první pohled to vypadá lákavě, ale v konečném důsledku to přináší víc komplikací než užitku," říká Lukáš Kropík z Vodafonu. "Zákazník by musel počítat, kolik znaků napsal, včetně případné interpunkce. Znepřehledňují se tím ceny za služby," dodává.

A jak se nápad indického operátora líbí vám? Jde o způsob účtování, který byste rádi využívali, nebo v něm vidíte pouze nevýhody? Podělte se o své názory v diskusi pod článkem.