Vzniká nové peeringové centrum v ČR - GEMMA IX.CZ

V těchto dnech přichází GEMMA Systems s novou neziskovou podnikatelskou aktivitou GEMMA IX.CZ, která má za cíl:



Zajišťovat pro své členy provoz Internet Exchange (IX), poskytující možnost vzájemné konektivity mezi sítěmi typu Internet a to jak prostřednictvím sdíleného média, tak formou privátních propojení přímo v místě GEMMA IX.CZ (základní - "core" aktivita)

Chránit a prosazovat zájmy svých zákazníků (doplňková - "non-core" aktivita).

Manager projektu ing. Pavel Klega říká:"Hodláme přinést na český trh zcela novou koncepci fungování českého peeringového centra a tím i významně přispět k rozvoji Internetu v ČR. V rámci této koncepce budeme poskytovat kvalitní základní služby ("core" aktivita) a navíc ještě i řadu doplňkových služeb ("non-core" aktivita), které mohou výraznou měrou zvýšit spokojenost se všemi službami souvisejícími s využitím Internetu v ČR."

Chceme kvalifikovaně zajišťovat pro své členy provoz Internet Exchange (GEMMA IX.CZ), poskytující možnost vzájemné konektivity mezi sítěmi typu Internet obecně a vytvořit podmínky pro kontinuální růst "národního provozu. V oblasti non-core aktivit hodláme například nabídnout NIC.CZ hosting nameserverů pro doménu .cz.

Našim cílem je usnadnění vstupu na lokální trh významným zahraničním poskytovatelům tranzitních služeb jako zákazníkům GEMMA IX.CZ. a dávat plnou podporou nových aktivit v oblasti Internetu a nových subjektů (ISP) na lokálním trhu. GEMMA IX.CZ chce být nejvýznamnějším peeringovým centrem pro Českou Republiku.

V rámci dlouhodobých služeb chceme poskytovat služby co-location services a participovat na aktivitách RIPE EIX-wg. Počítáme s rozvojem spolupráce s ostatními IX v Evropě a se zaměřením na geograficky blízké země.

Ředitel společnosti GEMMA Systems Pavel Staněk říká: "Význam propojení českých internetových sítí roste úměrně s profesionálním využíváním tohoto média. Domnívám se, že naše aktivita bude přínosem pro rychlejší a trvalý rozvoj peeringu v ČR, a přinese v krátké době výsledky nejen poskytovatelům Internetu, ale i všem uživatelům Internetu u nás."

Dnešní doba je typická mohutným rozvojem Internetu ve světě. V České republice však tento trend poněkud zaostává. Důvody jsou různé, jedním z nich je nepochybně i omezená možnost růstu provozu prostřednictvím NIX.CZ. Dynamický proces rozvoje Internetu předčil současné možnosti NIX.CZ, v důsledku čehož je v současnosti rychlejší rozvoj privátního peeringu mezi členy, než rozvoj vlastního peeringového centra.

Zájmové sdružení NIX.CZ v době svého vzniku (rok 96) bylo dostačující organizací pro pokrytí potřeb peeringu v ČR. Soustavná rostoucí potřeba přenosového pásma všech členů NIX.CZ, která narazila na politické problémy související s umístěním technologie v prostorách jednoho z Telco operátorů, a nahromadění problémů, na jejichž řešení nemá výkonný výbor NIX.CZ díky svému statutu potřebné časové zdroje, limitují další efektivní rozvoj NIX.CZ.

Domníváme se, že provoz u všech českých ISP směřující do zahraničí a do ostatních "českých" sítí se blíží poměru 50:50. Při současných cenách "zahraničního" pásma znamená lokální peering mimořádnou úsporu nákladů, která se pohybuje v desetitisících USD měsíčně za každé 2 Mbps. Je racionální alespoň 5% z této úspory zpětně investovat do rozvoje podmínek umožňujících dlouhodobé zabezpečení efektivního lokálního peeringu v ČR.

O firmě:

GEMMA Systems je nejvýznamějším a nejzkušenějším implementačním partnerem společnosti Baan Company na českém a slovenském trhu. Byla založena v roce 1994 s cílem vytvořit plnohodnotnou podporu informačním systémům společnosti Baan Company. Od samého počátku své existence se specializuje na činnosti, které mají přímou souvislost s informačními systémy společnosti Baan Company. Za dobu své existence se společnost stala autorizovaným střediskem prvosledové podpory všem zákazníkům daného teritoria a je tvůrcem a vlastníkem české a slovenské lokalizace. V současné době společnost GEMMA Systems zaměstnává přes 70 stálých pracovníků. Strategickým dlouhodobým záměrem firmy GEMMA Systems je rozšíření působnosti o CRM systémy úzce souvisejícími s ERP systémy a Internetem

V případě zájmu o další informace kontaktujte:

Ing. Pavel Klega

Manager projektu

tel: 05-43212528-35

email: pklega@gemma.cz

Petr Malášek

Reprezentant marketingu

tel: 05-43212528-35

email: pmalasek@gemma.cz

Více informací naleznete na www.gemma.cz/ix