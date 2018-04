Vzhledem k tomu, že nová diskusní fóra na Mobil serveru vyžadují zadání některých osobních dat, na registrační stránce jsme připravili Prohlášení o ochraně citlivých údajů

, na registrační stránce jsme připravili Prohlášení o ochraně citlivých údajů. Do diskusních fór se ale přihlašovat nemusíte, nicméně pro účely chystané personalizace i pro vaše pohodlí (nemusíte svoje jméno stále vyplňovat, my si jej pamatujeme) je vhodné si založit registraci., můžete se přihlásit svým uživatelským jménem a heslem do Genesis.