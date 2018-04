Vzdálené miliardy od Galilea: Češi na jeho sídle v brzké době nevydělají

Na první pohled vypadalo všechno jednoduše. " Díky umístění řídícího střediska v Praze mohou místní firmy, potažmo celá ČR, výhledově získat miliardy korun," řekl po oznámení výsledků hlasování o centru Karel Dobeš, vládní zmocněnec pro Galileo z ministerstva dopravy.

Podobně se vyjadřoval i jeho šéf Vít Bárta: "Díky rozhodnutí EU se otevřou tuzemským firmám nové příležitosti na poli jednoho z nejdynamičtějších odvětví s velkou přidanou hodnotou," řekl ministr dopravy v reakci na vítězství Prahy pro ČTK.

Když se ale Ekonom zeptal na to, zda stoupnou šance českých firem na zisk zakázek pro Galileo, odpověď byla pesimističtější: "Co se týče výstavby systému Galileo, satelitů, pozemních stanic a všeho, co s tím souvisí, jsou šance českých firem nízké a naděje na větší zakázku marginální," říká Karel Dobeš.

Důvod je prostý. V Praze nebude technické středisko, jen administrativa. Technická centra už si rozdělily jiné země.

Dvě hlavní jsou v italském Fucinu a v Oberpfaffenhofenu nedaleko Mnichova. Italské centrum se otevřelo 20. prosince, německé už pracuje od roku 2008. V obou bude pracovat kolem stovky odborníků, ale jejich hospodářský dopad je podstatně větší. V Mnichově a okolí vznikly po zahájení provozu řídícího centra Galilea desítky firem, které se na provozu satelitního navigačního systému podílí, nebo chtějí podílet.

V Čechách se zatím nic podobného neděje. Zvýšený zájem firem nezaznamenala ani Česká kosmická kancelář. Podle jejího předsedy Jana Koláře bude možné až časem vyhodnotit všechny možnosti, které jeho umístění v Praze poskytne českým podnikům a ústavům. "Ale kvůli tomu, že středisko bude v Praze, žádný český podnik automaticky zakázku nedostane," říká Kolář.

Kostky jsou vrženy

Česká spoluúčast na Galileu je dána spoluprací s agenturou ESA. Začala v omezené míře v roce 2005 a naplno běží od listopadu 2008, kdy se Česká republika stala plnoprávným členem.

Umístění úřadu a jeho chod spadají do kompetence orgánů EU, které na chod agentury ESA nemají přímý vliv. Tuzemské sídlo Galilea tedy přímo nepomůže.

"Na základní situaci úřad v Praze nic nemění," říká Petr Bareš z Iguassu Software, společnosti pracující pro Galileo. "Mohli bychom mít jen tu výhodu, že až se budou konat další celoevropské konference na toto téma, budeme na ně moci jet tramvají do Holešovic, místo letecky do Bruselu," směje se.