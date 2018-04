Vyzyvatelé Monopolu musí dospět. Teprve pak mu budou konkurovat.

V současnosti existují tři reální konkurenti Českého Telecomu. Poměrně silný Aliatel, mediálně známý Contactel a v pozadí pečlivě pracující GTS. Byť se všechny tyto společnosti prezentují jako soukromé (oproti polostátnímu Telecomu - 51,5 % FNM, 27 % TelSource, 6 % KPN), čisté svědomí může mít jen GTS. Zatím majoritní podíl v Aliatelu mají rozvodné energetické společnosti (de facto v držení státu). Také jeden ze spolumajitelů Contactelu, České Radiokomunikace, jsou z 51 % ovládány státními úředníky (FNM). Právě chystaná privatizace těchto podílů v telekomunikačních společnostech by měla definitivně odstartovat plnou konkurenci. A předprivatizační nejistota je zřejmě také příčinou zdrženlivého chování Aliatelu.

Přestože lze Českému Telecomu vytýkat mnohé, malá šíře jeho nabídky to v současnosti rozhodně být nemůže. Tato společnosti disponuje v ČR bezkonkurenční kapacitou páteřní sítě a drtivou většinou pevných telefonních linek. V datových službách je Telecom také velmi silný a byť to někomu může přijít nelogické, nepřehlédnutelný je i v internetové nabídce. A konkurence mobilních sítí? Zřejmě každý ví, že má Telecom 51% podíl v EuroTelu. Zkrátka, Český Telecom v uplynulých letech nespal, ale pilně se připravoval na nástup tvrdé konkurence. Ta se nyní pokouší vystrkovat růžky - co nám tedy zatím může nabídnout?

Aliatel

www.aliatel.cz

Aliatel se sám prezentuje jako alternativní telekomunikační operátor. Do povědomí firem vstoupil především svými službami Bussines Call a Bussines IP. Bussines Call je hlasovou službou, umožňující telefonické či faxové spojení s libovolnou telefonní stanicí v ČR nebo v přibližně 220 zemích světa. Hlavním tahákem této služby je účtování po vteřinách, což znamená především u kratších hovorů výraznou úsporu. Pro využití Bussines Call je možné využít přímý přístup do sítě Aliatelu nebo i nepřímý (přes přístupovou bránu). Volání v síti Aliatelu (např. mezi pobočkami rozlehlejší firmy) je samozřejmě výhodnější. Občanům zatím Aliatel žádné hlasové služby nenabízí.

Služba Bussines IP je v podstatě propojení několika lokálních počítačových sítích navzájem prostřednictvím sítě Aliatelu. Obě služby je samozřejmě možné kombinovat a tak dosáhnout nejoptimálnějšího propojení poboček. Mezi nimi je samozřejmě možné využít hlasového spojení prostřednictvím protokolu IP (tzv. VoIP).

Dalším lákadlem Aliatelu je profesionální připojení k Internetu s garantovanou kvalitou (název služby je Speedbone), online statistiky či vyúčtování a v nabídce společnosti pochopitelně nechybí pronajaté datové okruhy, ATM či Frame Relay.

Contactel

www.contactel.cz

Společnost Contactel se mediálně zviditelnila především aktivitou Redbox (prodej počítače na splátky s připojením k internetu) a připojení k internetu zdarma Raz Dva. Podle přehledu nabízených služeb by se mohlo zdát, že se snaží stát spíše poskytovatelem internetových služeb než telekomunikačním operátorem. Nabízí připojení k internetu zdarma, stejně jako hosting serverů.

Firmy asi bude zajímat, že jim Contactel může nabídnout spojení poboček protokoly ATM či Frame Relay, připojit je bezdrátově k internetu, vytvořit privátní datovou síť a pokud často volají do zahraničí, nabídne jim Contactel službu Voice Direct. Ta využívá protokolu IP k hlasovým hovorům do zahraničí (VoIP). Ceny jsou pochopitelně příznivější než v případě využití klasické služby Českého Telecomu, přičemž kvalita by měla být podobná. K využití této služby je však nutné přímé propojení do sítě Contactelu.

GTS

www.gts.cz

Zatímco Aliatel i Contactel se svojí konkurenční nabídkou budou muset teprve přijít, společnost GTS již vyrovnanou nabídku má. Nabízí jak datové, tak hlasové služby. Tato společnost vznikla sloučením dvou poskytovatelů připojení k internetu - GTS Czech Net a GTS Inec a místního telefonního operátora, společnosti Dattel. Právě přítomnost Dattelu, který má zkušenosti s poskytováním telefonních služeb v Praze je zřejmě příčinou relativní uživatelské přítulnosti nabídky GTS.

Začneme datovými službami - GTS nabízí vytvoření privátních podnikových sítí a propojení jednotlivých poboček. Zájemci se můžou rozhodnout pro X.25, Frame Relay či ATM (zájemcům je poskytnuta i technologie SDH). Pominout nelze ani připojení k internetu, a to jak připojení klasickým vytáčením spojením (dial-up) či ISDN (vlastními linkami, nikoli těmi od Českého Telecomu), tak i datovými okruhy.

GTS také nabízí pro kohokoliv (tedy jak firmy i občany) základní telefonní službu - klasický telefon, se kterým se dá volat kamkoliv v ČR nebo v zahraničí. Připojení je možné klasickou analogovou linkou, ISDN přípojkou (2B+D nebo 30B+D) nebo vysokokapacitními linkami E1 či jejich násobky. Nabízené doplňkové služby jsou srovnatelné s nabídkou Českého Telecomu. Tyto hlasové služby zatím bohužel nejsou dostupné po celé ČR, zatím je máte možnost získat v Praze či blízkém okolí. Což bohužel poněkud snižuje vážnost nabídky GTS oproti Českému Telecomu.

Menším firmám je také určen balíček GTS Ring, který obsahuje hlasové služby a připojení k Internetu. Součástí je pochopitelně připojení k síti GTS. Dále GTS nabízí zelené linky (jsou to ty 0800 31 xx xx) a možnost pronájmu hlasového informačního systému (konverzant, hlasové menu). Na nabídce GTS je vidět, že díky zkušenostem společnosti Dattel ví, o jaké služby je zájem a hlavně je umí nabízet. Je to totiž právě GTS, která v současnosti přesvědčuje firmy o přechodu do své sítě a díky svojí široké nabídce jim má co nabídnout

Jak dál?

Byť je u nás v posledních čtyřech letech národním sportem označovat za původce všeho zla v telekomunikacích právě Český Telecom (a někdy oprávněně), při pohledu na jeho aktuální nabídku je třeba uznat, že se tento bývalý socialistický moloch přerodil v moderní telekomunikační společnost - právě pod tlakem přítomnosti potenciálních soupěřů. Ale tito konkurenti jsou zatím příliš slabí na to, aby ho mohli vážně ohrozit. Jejich skutečná šance přijde teprve za několik let. Do té doby budou muset posílit svoji infrastrukturu, protože využívat datové spoje svého úhlavního konkurenta, jako to někde dělají dnes, není právě košer. Po té už budou moci přijít s plně konkurenční nabídkou, která snad donutí všechny společnosti zajímat se mnohem více o potřeby zákazníků, než se tomu děje dnes. Ostatně, příklad původně malého RadioMobilu, který vedle EuroTelu vyrostl do dnešních dnů v rovnocenného soupeře, kdy už mezi oběmi společnostmi (a mezi jejich nabídkou) není téměř žádný rozdíl, by měl být pro operátory pevných linek dostatečně inspirující.