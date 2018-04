Vyzyvatel nejlevnějších dotykáčů. Recenze Vodafone 547

Vodafone 547 je velmi jednoduché zařízení, které svým uživatelům nabídne přívětivé a rychlé ovládání, několik widgetů na pohotovostní obrazovce a přístup k mobilnímu internetu a emailům. Zlobí ho však použitý prediktivní styl psaní, občas nelogický překlad nabídek a chybějící 3,5mm jack.

Naopak zapůsobí svým vzhledem, vůbec nevypadá na přístroj za pouhé dva tisíce korun. Svým způsobem se snaží klamat i displej s úhlopříčkou 2,8 palce, který však při bližším pohledu již neskryje svoje nižší rozlišení. Celkově je to ale důstojný nástupce v úvodu zmiňovaných telefonů. Otázkou zůstává, za jak dlouho do takto nízké sféry pronikne i operační systém Android útočící v současné době na laťku 3 500 korun s přístrojem Vodafone 845.

Nejbližší konkurenti v podobě Samsung S3650 Corby, Samsung Star a LG Cookie.

Stručná charakteristika: Levný dotykový přístroj, který překvapí svým elegantním zpracováním. Z funkční výbavy nepostrádá prakticky nic podstatného. Pozor však na horší zadávání textu.

Vzhled a konstrukce – klame tělem

Nejvýrazněji z celého těla zařízení působí chromovaný rámeček obepínající relativně rozměrný displej a celou lesklou plochu okolo něj. Připravte se tak na časté leštění tohoto povrchu. Na druhé straně se nemusíte vůbec starat o zadní stranu, kterou pokrývá měkká guma. Ta by měla do určité míry minimalizovat drobné škrábance vzniklé při běžném používání telefonu.

Vodafone 547 musíme pochválit i po konstrukční stránce, nikde nic nevrže. Škoda jen, že kromě microUSB konektoru nezbylo místo na 3,5mm jack, což by znamenalo výrazný náskok před konkurencí. Na těle zařízení se nachází kromě dvou senzorových tlačítek ještě vypínací tlačítko, spoušť fotoaparátu a kolébka pro regulaci hlasitosti.

Pro úplnost dodáváme nadmíru malé rozměry zařízení 102 x 50 x 13 mm a hmotnost pouze 100 gramů. Celkově Vodafone 547 příjemně padne do ruky a nebude určitě tížit žádnou kapsu.

Uživatelské prostředí – v jednoduchosti je síla

Těžko byste v zařízení hledali nějaká složitější nastavení či nepřehledné nabídky. Vodafone 547 se snaží vše podávat co možná nejjasněji v pár hlavních kategoriích. Občas mu však nohy podráží český překlad kontextových nabídek, které v některých případech nedávají smysl. Na pohotovostní obrazovku je možné vytáhnout několik různých widgetů obsluhující třeba MP3 přehrávač či jednoduché úkoly.

Spokojeni jsme byli s rychlostí celého zařízení, systém reaguje prakticky okamžitě. V mnoha ohledech tak zastiňuje LG Cookie či Samsung Star. Hodí se ale dodat, že oproti těmto zařízením Vodafone 547 poskytuje daleko jednodušší menu a s možnostmi prostředí TouchWiz u Samsungu se vůbec nemůže rovnat.

Displej a výdrž baterie – malý držák

Vodafone 547 potěšil relativně kvalitním rezistivním displejem o úhlopříčce 2,8 palce a rozlišením 240 x 400 pixelů. Při bližším pohledu je sice patrný rastr, ale při běžném používání si toho ani nevšimnete. Ocenili bychom ale daleko sytější barvy a lepší čitelnost na přímém slunečním světle, která je hodně bídná. Naopak reakce na dotyk byly na velice dobré úrovni.

Mile nás překvapila výdrž baterie, s níž jsme poháněli telefon skoro čtyři dny. To vše při zhruba patnácti minutách hovoru, několika odeslaných SMS zprávách a dvou hodinách poslechu MP3 přehrávače či FM rádia. Ani když jsme dobu odběru při poslechu hudby trochu protáhli, nedočkali jsme se žádného výrazného zhoršení. Za to si Vodafone 547 rozhodně odnáší palec nahoru.

Telefonní seznam a zprávy – nebezpečné experimenty

Správce kontaktů se jistě nevyrovná nejlepším zařízením, ale poskytuje dostatečné množství údajů, které můžete ke každému kontaktu přiřadit. Vnitřní paměť činí zhruba 25 MB a je rozšířitelná pomocí paměťových karet microSD. V základním balení však kromě sluchátek, microUSB konektoru, nabíječky a manuálu nic dalšího nenajdete.

Vodafone 547 však nemůžeme doporučit SMSkovým nadšencům, protože by jistě pouze těžko překousli absenci softwarové QWERTY klávesnice, která by byla pro takto rozměrný displej jako stvořená. Ostatní si navíc budou muset zvykat na prediktivní psaní pomocí systému eZi, který se v pár ohledech od standardního T9 odlišuje. Všechny tyto výpomocné služby můžete vypnout a spolehnout se na klasickou alfanumerickou klávesnici. Při psaní zprávy vždy vidíte, kolik znaků jste již napsali a do kolika zpráv bude text rozdělen.

V zařízení naleznete rovněž aplikaci pro správu emailů, manažera souborů a pro přístup k internetu můžete využít Operu Mini a datové připojení přes GPRS a EDGE. Nechybí samozřejmě podpora pro J2ME a několik předinstalovaných her. Nezapomnělo se ani na pár kancelářských aplikací jako je kalendář, jednoduché úkoly, kalkulačka a převodník "všeho na všechno".

Multimédia a fotoaparát – do počtu

Vodafone 547 nabízí tradiční sestavu, kterou tvoří FM rádio s RDS a MP3 přehrávač. Ten poskytuje pouze základní služby a nezvládá třeba třídění hudby podle jména interpreta a dalších kritérií. Naopak lze vytvářet jednoduché playlisty. FM rádio automaticky naladí všechny dostupné stanice a dokonce je možné hudbu přímo nahrávat do zařízení.

Fotoaparát s rozlišením 2 Mpix je v telefonu spíše do počtu a výsledné fotografie mají skutečně jen informativní charakter. Snímač si pořádně neporadí s protisvětlem, obraz je rozmazaný a obsahuje spoustu nepříjemného šumu.

Závěr – kvalitní soupeř

Do nejnižšího segmentu s dotykovými telefony se nám dostává další hráč v podobě modelu Vodafone 547. Ten rozhodně svým konkurentům nedává nic zadarmo a v jeho prospěch hraje jednoduché uživatelské rozhraní, vysoká rychlost zařízení a poctivá funkční výbava, která nepostrádá nic podstatného. Navíc je vše zabaleno do značně slušivého kabátku a obohaceno o solidní výdrž baterie.

Achillovou patou je zadávání textu pouze pomocí softwarové alfanumerické klávesnice a absence klasického prediktivního slovníku T9. Konkurenti v podobě Samsungu Star či LG Cookie mají již svoje nejlepší léta za sebou a proti Vodafone 547 se staví spíše zařízení jako Samsung Corby či Samsung Genoa. Na ně ztrácí především absencí 3,5mm jacku a několika dalšími nadstandardními funkcemi.