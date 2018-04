Vyzvánění v mobilech překvapivě zvoní hrana, prodej klesá

OSA, která pro autory vybírá zhruba desetinu z koncové ceny melodie, loni získala 11,9 milionu korun. Celý loňský trh s vyzváněním jde zhruba odhadnout na 120 milionů korun bez daně.

Podle mluvčí svazu Barbory Růžičkové za poklesem vězí větší nasycenost lidí jednoduchými mono- a polyfonními melodiemi, které nezachránil prodej dokonalejších reálných tónů. Ty jsou věrnou kopií skladeb, ale prodávají se za vyšší cenu. Obvykle stojí 79 a více korun.

Důvodem jsou pirátské kopie

"Pokles jsme sledovali už loni, letos to jde dolů zhruba o třicet procent," říká Jan Bárta, ředitel pro strategii společnosti Crazy Tomato, která provozuje portál vyzvaneni.cz. I podle něj je problém ve vyšší ceně lepších vyzvánění, již prosadila velká vydavatelství.

"Je to důsledek toho, že rostl počet telefonů, které umí reálné vyzvánění, a schopnosti především mladých uživatelů stáhnout si z internetu nebo od kamaráda písničku zdarma a tu si nastavit jako zvonění," komentuje situaci Jitka Pacolová z T-Mobilu. "V době monofonního a polyfonního zvonění si převážná většina uživatelů neuměla vyrobit substitut produktu," dodává. Největší zájem byl podle T-Mobilu za rok 2006 o polyfonní melodie. Třetinový úspěch zaznamenaly reálné tóny, monofonní vyzvánění se s jedenácti procenty ocitlo na chvostu prodejů. Letos podle Pacolové prodej reálných tónů navíc roste. "Nárůst realtonů bude omezován dostupností pirátských skladeb, přesto předpokládáme, že bude i nadále pokračovat," dodává s tím, že změny v cenách v letošním roce neočekávají. Nejstahovanější skladby do mobilu za rok 2006 1. Tabáček 119 083

2. Ještě že tě lásko mám 46 065

3. 1+1 38 628

4. Někdy stačí dát jen dech 30 737

5. Corrida 23 170

6. Síť 20 948

7. On my head 19 973

8. Vyznání 19 564

9. Vedoucí 16 362

10. Voda živá 15 899 V roce 2005 se přes sto tisíc stáhnutí dostal Tabáček a On my head. Pramen: OSA



Býval to dobrý byznys

Z konečné ceny bez daně si obvykle sedmdesát procent nechá mobilní operátor a vydavatelství. Kvůli tomu se zprostředkovatelům vyplatí daleko méně inzerovat písničky na webu nebo v časopisech.

"Před dvěma lety to byl dobrý byznys, před třemi ještě lepší. Teď je to pryč," říká Jan Bárta. Podle něj se pokles týká skoro celého trhu s mobilní zábavou, jednou z výjimek jsou například hry. Loni se dostal do konkurzu jeden z největších českých hráčů s mobilní zábavou, společnost Googgi.

Vůbec nejstahovanější melodií se loni stal Tabáček, vyplývá ze statistiky OSA. Písnička od Chinaski se jako jediná loni dostala do více než sta tisíc mobilů a podruhé za sebou získá tento týden cenu OSA za nejstahovanější melodii roku.

Autoři se loni poměli

"Když mi poprvé předloni přišly výsledky za Vodu živou, kterou jsem napsal pro Anetu, byl jsem překvapený, kolik lidí si ji stáhlo," říká hudebník Michal Hrůza. "Ale pro peníze se to dělat nedá. Čím míň to člověk dělá pro peníze, tím to jde líp," říká autor hudby a textu u dvou písniček, které pronikly do první desítky. Přestože i na ní je vidět zhruba pětinový pokles zájmu o stahování, autoři hudby a textů za sebou mají poměrně dobrý rok.

Loni OSA vybrala za hudbu, která se hrála na koncertech, v rádiích či ve výtazích, rekordních 632 milionů korun, tedy o desetinu víc než předloni. Důvodem je zdražení části poplatků a jejich výběr třeba i pro spisovatele. K autorům hudby z toho zamířilo 509 milionů čistého – celých 155 milionů však skončilo u čím dál populárnějších zahraničních hudebníků.