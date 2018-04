Vyzvánění mobilu začnete nesnášet. Google v něm chce reklamu

Jako inzertní kanál poslouží ledasco. Server Engadget informoval o nově zaregistrovaném patentu amerického Googlu, který vám doslova vnutí reklamu při příchozím hovoru. Místo hudební skladby, kterou si sami zvolíte, vám mobil například sdělí "jedinečnou a lákavou" slevu v obchodě, okolo kterého právě jdete.

Pokud by se nápad převedl do praxe, technologie by před přečtením reklamy nejdříve lokalizovala vaši přesnou polohu a také se pokusila podle informací v paměti telefonu analyzovat váš vztah k volající osobě. Jestliže byste se nalézali například vedle květinářství a volala by vám přítelkyně, mobil by sám nabídl, že při odmítnutí hovoru dostanete za rohem tři růže za cenu jedné.

Možností inzerce je ale víc. Reklama by nemusela propagovat jen blízký obchod, ale prakticky libovolný produkt. Uživatel by pak nebyl nucen k ukončení hovoru, ale požádán o chvilku strpení před jeho přijetím. Telefon by poté přečetl reklamu a uživatel by zároveň stihl svůj hovor. A co za to? Každá reklama by uživateli mohla vynést symbolickou částku jako "daň" za strpení inzerátu či například kupón na bezplatné stažení aplikace.

Prozatím je to jen zaregistrovaný patent, nápad se tak vůbec nemusí zrealizovat. Je ovšem zajímavě sledovat a hodnotit, jakým směrem se plány amerického giganta vyvíjejí. Zda se reklamních vyzvánění dočkáme, je zatím ve hvězdách. Inzerenti by však novou cestu k zákazníkům zajisté uvítali.

A co si o nápadu myslíte vy? Uvítali byste vyzváněcí tóny, které by vám mohly i něco vydělat, nebo vám nový patent připadá zcela zcestný? Podělte se o své názory s ostatními v diskusi pod tímto článkem.