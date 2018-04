Vyzváněcí tóny jsou mrtvé, přícházejí vyzváněcí videa!

Společnost Psiloc vám jistě není neznámá, jste-li vlastníkem alespoň jednoho chytrého mobilu postaveného na operačním systému Symbian. Právě Psiloc si troufá tvrdit, že přináší do těchto mobilů revoluci - vyzváněcí videa.

Zní vám to stejně šíleně, jako nám? Odlišení volajících jiným tónem či fotografií je prý dávnou out. Ale odlišení volajících videem, z nichž každý má jiné, je přesně tím co musíte mít, nechtete-li být označeni za mobilní dinosaury.

Software Psiloc Vision stojí necelých patnách eur, prozatím funguje na všech Nokiích vybavených systémem Series 60 a k úspěšnému použití se velmi doporučuje paměťová karta. Více informací najdete přímo u výrobce.