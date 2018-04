Vyzváněcí profily pro WM komunikátory ještě lépe? Možná...

Phone Suite - velmi povedený nástroj, který uživatelům kapesních počítačů s přívlastkem Phone edition značně usnadnil práci s profily jsme si představili teprve nedávno. Dnes se blíže seznámíme s dalším kouskem softwaru spadajícím do téže škatulky, s programem obdobných možností a služeb. Novinka nese název Phone Weaver a vznikla v softwarových laboratořích společnosti SBSH.



Instalace zabere v paměti vašeho komunikátoru asi 350 kB, což je vzhledem k možnostem programu zanedbatelné. Vše podstatné lze ovládat přímo z obrazovky Dnes, kam po instalaci přibude nový plugin. Již zde se nabízí první srovnání s konkurenční aplikací od Spb a přiznejme si to rovnou, pro novinku nevyznívá vůbec příznivě. Phone Suite plugin je totiž lépe ovladatelný a to především díky variabilní velikosti funkčních ikonek.

Ne vždy je miniaturizace krokem vpřed a v tomto případě to platí dvojnásob – správa Bluetooth či Wi-fi modulu je totiž zde bez dotykového pera pravé peklo, alespoň na běžných zařízeních s 2,8“ QVGA displeji. Další ikonkou lze komunikátoru vypnout telefonní část, přičemž jde zobrazení jednotlivých ikon nastavit. Pokud například nemáte zařízení s Wi-fi, pak je zbytečné tuto ikonku zobrazovat.



Profily a vše kolem



Manuální změna profilů je možná dvojím poklepáním displeje, zde se ale bez stylusu naštěstí obejdete. Klepnutím levé ikonky se otevře základní nastavení. V menu General najdeme pouze volbu lokalizace (v nabídce je pět světových jazyků a český mezi nimi bohužel nefiguruje), možnost PINu a intenzity podsvětlení. Položka Profiles skýtá možnosti mnohem rozmanitější a v tomto ohledu je i bohatší, než tomu bylo u Phone Suite. Kromě tvorby nových profilů lze samozřejmě editovat ty stávající. Vývojáři se dokonce chlubí, že si uživatel může nakonfigurovat rovnou stovku rozličných profilů. Ale ruku na srdce, kolik z nás jich tolik potřebuje? No, nehlaste se všichni…





Velmi šikovnou volbou je aktivace daného profilu (Trigger), volit tak můžeme mezi manuálním spuštěním nebo profil spustit při synchronizaci via ActiveSync, případně připojením k nabíječce. Zcela komplexně je zpracována možnost aktivace profilu v určitý čas – přiložený screenshot ani nepotřebuje komentář…





V možnostech Sounds lze nastavit prakticky vše. Mezi stylem notifikace (normální, jen vibrace, vypnutý), přes typ zvonění (jen zvonění, zvonění a vibrace, jen vibrace,…) až po dané vyzvánění pro daný profil, což jsme museli u Phone Suite bohužel oželet. Nastavovat lze zvlášť i hlasitost systémových zvuků, notifikace i hovoru.



Volby Others slouží k úplnému dopilování drobných nastavení každého profilu. Pohrát si můžete například se správou telefonního modulu, Wi-fi a Bluetooth. Jejich aktivace/deaktivace se pak řídí předchozím nastavením. Neotřelá a zbrusu nová je možnost automatického spuštění libovolné aplikace, což může přijít vhod.





SBSH myslí i na majitele starších zařízení



Phone Weaver je určen pro všechny komunikátory pod Windows Mobile 2003 a vyšší, počítá se rovněž s podporou příslušné modifikace Windows Mobile 6.0 (tedy Professional). Vlastníte HP iPAQ 65xx/69xx nebo podobné zařízení se čtvercovým displejem? Pak nezoufejte, neboť je tato aplikace napsána i pro vaše přístroje. S podporou VGA rozlišení se už dnes tak nějak počítá, zde navíc s extra grafikou. Jedinou vadou je tedy v tomto směru absence české lokalizace, na což jsme si u konkurenčních programů od Spb Software house už zvykli.



Klady a zápory Spb Phone Suite

+ příjemnější ovládání

+ kompletní správa hovorů, SMS, MMS a emailů

+ přehlednější plugin

+ celkově vyladěné

+ rychlejší správa Wi-fi, Bluetooth

- přepínání profilů pouze v daný čas

- chybí přiřazení individuálních zvonění

- jen pro zařízení pod Windows Mobile 5.0













Klady a zápory SBSH Phone Weaver

+ komplexní nastavení aktivace profilů

+ možnost volby konkrétního vyzvánění pro daný profil

+ nižší cena

+ určeno i pro komunikátory s WM 2003

- miniaturní ikonky

- chvílemi horší odezva

- není tolik univerzální



Phone Suite nebo Phone Weaver?

Jednoznačného vítěze není snadné určit. Každý program má své slabiny i silné stránky, ovšem podle nás se myšlené misky vah naklánějí spíše ve prospěch konkurence. Phone Suite totiž boduje nejen přehlednějším zpracováním a lepší ovladatelností, mnoho příznivců mu také přihraje kompletní český překlad. Navíc jde o univerzální nástroj pro správu hovorů, textových zpráv či emailů.

Vadou je naopak absence volby konkrétního zvonění, což je u programu tohoto typu chyba dosti podstatná. Ve prospěch novinky hovoří také komplexnější možnosti nastavení, které ale mohou být pro řadu uživatelů až moc překombinované. Phone Weaver je určen také pro majitele starších zařízení s WM 2003, na které se v poslední době tak trochu zapomíná. SBSH útočí i racionálnější cenovou politikou a svůj nový produkt nabízí za necelých 15 USD (zhruba 315 Kč). To je o stokorunu méně, než co stojí Phone Suite.

Doporučujeme tedy jediné – oba programy si vyzkoušejte (trial verze SBSH Phone Weaver, trial verze Spb Phone Suite) a poté zvolte ten, co lépe naplní vaše potřeby a očekávání.