Vyzrál na české operátory. Koupil tarif v Polsku za polovinu

Jak dlouho to vydrží? Do začátku zrušení roamingu by polští operátoři nemuseli režim využití tarifů výhradně v zahraničí řešit. Ale samozřejmě je nutné počítat s tím, že mohou smlouvu vypovědět. Po ukončení roamingu lze očekávat, že se nabídka může změnit a to především u předplacených karet. Tak jako tak ale platí pravidlo, že mimo domovskou zemi lze SIM používat jen po omezenou dobu čtyř měsíců. S tím pak musí zákazníci počítat.