Vyzrajte na infolinky operátorů!

Všichni mobilní operátoři se snaží co nejlépe odpovědět na otázky svých zákazníků a přitom minimalizovat počet pracovníků informačních linek. Výsledkem jsou systémy automatických hlasových konverzantů, v nichž se neznalý uživatel může velice snadno ztratit. Stačí špatně odhadnout, co které menu znamená, a požadované informace zmizí v nedohlednu. Navíc administrátoři se snaží informační systémy programovat tak, aby komunikace s živou operátorkou byla až tou poslední možností nebo alespoň jednou z posledních. Přinášíme vám proto přehledné diagramy informačních linek našich mobilních operátorů.

Eurotel

Oskar

T-Mobile

Jak sami vidíte, struktura informačních linek není složitá ani u jednoho z mobilních operátorů. Pokud přijdete na základní logiku tvorby hlasového menu, dostanete se k požadovaným údajům během krátkého okamžiku. Každý operátor však do struktury vnesl svůj nezaměnitelný rukopis. Eurotel má svoji infolinku orientovánu spíše prakticky, T-Mobile preferuje přímou komunikaci s živými operátorkami a Oskar drží filozofii co nejjednoduššího přístupu k informacím, v němž poznáte prvky internetové verze Samoobsluhy. Nedá se proto jednoznačně určit, kdo svým zákazníkům rozumí nejlépe. Pokud bychom však měli hodnotit informační politiku jako takovou, zvítězí Oskar, jehož Samoobsluha integruje všechny možné způsoby přístupu do jednoho prostředí.