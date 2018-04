Vyznáte se v v PalmOS verzích?

Jaké jsou stávající verze PalmOS a jak se od sebe liší?

Když budeme abstrahovat od existence starších verzí, které se vyskytují na starších typech PalmOS handheldů, i ve čtyřkových a pětkových řadách dnes existuje několik od sebe se lišících verzí a variant a další se testují a chystají :

PalmOS 4.0 Původní verze moderní řady PalmOS, byla představena na začátku roku 2001 a přinesla podporu VFS, telefonování, knihoven, Bluetooth, standardy barvy atd. PalmOS 4.1 Tato verze byla opraveno verzí původní OS 4.0 a nepřinesla žádné změny její funkčnosti. Používá ji většina OS4 prodávaných zařízení. PalmOS 4.1.1 Tuto verzi si upravil Palm Inc. pro svoje Tungsteny W, jinak je shodná s PalmOS 4.1. PalmOS 4.1.2 Tato verze byla uvolněna pro firmy, které mají licencovány PalmOS, v prosinci 2002 a obsahuje náhradu Graffiti (Graffiti 2). Na trhu dosud není zařízení s tímto standardním PalmOS. PalmOS 4.2 Souběžně s OS 4.1.2 byl oznámen vývoj OS 4.2 (v prosinci 2002). Asi nejvýraznější novinkou je podpora 1,5x density, kterou využije čínská verze PalmOS. PalmOS 5.0 Původní verze OS5 určená k distribuci s novými zařízeními s ARM procesory. PalmOS 5.1 Vylepšená verze OS 5. Řada prvků OS 5.1 se ale používá už na zařízeních, jejich výrobci nadále používají označení systému PalmOS 5.0 (viz dále). PalmOS 5.2 Tato verze byla rovněž zveřejněna v prosinci 2002, obsahuje odstranění některých chyb z předchozích verzí a nově má implementovánu technologii Graffiti 2.

Verze OS PalmSource a majitelů licencí se mohou lišit!

Situaci v PalmOS verzích komplikuje navíc skutečnost, že firmy, které mají licencován PalmOS, provádějí s PalmOS ještě svoje vlastní úpravy, většinou na podporu některých vlastních formátů, periferií, či technologií. Typickým příkladem je třeba firma Sony. Například PalmOS 5.0 v některých zařízeních v sobě nese řadu prvků OS 5.1, Visor Prism Handspringu podporoval 65 kB barvu už s PalmOS 3.5 a podobně.

Co to je 1,5x density?

Prosincovým ohlášením PalmOS 4.2 s technologií "1.5x density" zamotala PalmSource hlavu mnoha fanouškům PalmOS platformy - co že to vlastně je? Zjednodušeně se dá říct, že je to doplněk ke stávající nabídce PalmOS a její podpoře "double-density", která umožňuje zobrazovat na PalmOS v klasickém rozlišení 160x160 pixelů a 320x320 pixelů. Na rozdíl od double-density nenabízí 1.5xdensity dva pixely v každém směru za jeden pixel ve standardním rozlišení, ale tři za dva, tedy rozlišení displeje 240x240 pixelů. Toto rozlišení bude zřejmě používat připravovaný Palm168 firmy Legend.