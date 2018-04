Vyzkoušeli jsme Windows Mobile 6.1 v české lokalizaci. Přečtěte si první dojmy

Edice Professional také doznala několika významných změn a vylepšení. Sám Microsoft si hodně zakládá na modifikovaném prohlížeči Internet Explorer, který je opravdu o moc lepší, než v předchozích verzích. Ve srovnání s nejlepšími počiny konkurence ale stále zaostává o několik délek.

Obrazovka Dnes

Tak velké změny jako u verze Standard se této edice nedotýkají. Obrazovka Dnes se tak nese v zaběhnutém duchu a zajetých kolejích. Jistě, přibyl avizovaný plugin Začínáme. Tím však změny úvodní obrazovky prakticky končí.

Internet Explorer

Ve stylu konkurenčních prohlížečů integroval i Microsoft svému řešení funkci zoomu. Ten však neprobíhá prostřednictvím dotykových gest, ale aktivuje se pomocí kontextového menu. Klepnutím se pak obraz plynule přiblíží nebo oddálí. Dlužno říci, že prohlížeč bez této funkce by byl dnes konkurencí rozdrcen.

K navigaci na webu slouží čtverec, který ovládáte kurzorovým prvkem (joystickem). Posouvání obrazu tažením prstů po displeji bohužel není možné. Takové řešení ale může někomu vyhovovat. Doplňme ještě, že funkce zoomu není přístupná při neúplném (nedokončeném) načtení stránky. Safari nebo zmíněná Opera Mobile 9.5 Beta přitom zoomuje bez problému kdykoli.





Nabízí se i několikeré zobrazení stránky, které známe i z předchozích verzí. Načítání po přepnutí do jiného režimu je ale až ostudně dlouhé. Pochvalu si naopak zaslouží možnosti práce s textem – velmi snadno můžete zkopírovat celý obsah dané stránky a ten následně vložit třeba do OneNote Word.

Textová korespondence

I verze Professional dostala do vínku ono řazení textových zpráv do podoby konverzace. Z kontextové nabídky zmizela možnost Označit jako nepřečtené. To lze ovšem obejít prostřednictvím vynikajícího Jeyo Mobile Companion, který mimoto zvládá spoustu zajímavých funkcí. Příchozí SMS se nejprve zobrazí na displeji, stejně jako u předchozí verze. Stejně tak zůstala možnost kopírovat jednotlivé zprávy na SIM.



Začínáme (Getting started)

Nemá smysl opakovat již uvedené. Tento modul je prakticky stejný jako u verze Standard. V nabídce je navíc jen návod k uskutečnění telefonního hovoru. Zbylé návody (nastavení času, e-mailu, hesla, BT sluchátka) jsou totožné. Jen prostředí je uzpůsobeno možnostem přístroje s dotykovým displejem.

Programová nabídka a nastavení

Nové tváře se dočkal vestavěný správce úloh, který je pro správu operační paměti naprostou nezbytností. V základním zobrazení vidíte, jak jsou jednotlivé spuštěné aplikace náročné na volnou RAM a na kolik vytěžují srdce přístroje – procesor. Výhodou je jednoduchost a snadná obsluha programu, proti naopak mluví horší přístupnost (není dostupné z Dnes).



Základní programovou nabídku obohatila utilita k připojení ke vzdálené ploše PC. V nastavení přibyli zástupci pro Spravované programy. I verze Professional nabízí na totožném hardware vyšší rychlost. Běžné úkony (procházení menu, kalendáře, práce s telefonní aplikací) jsou citelně rychlejší. Na MDA Variu jsme srovnali rychlost zobrazení složky Windows v Průzkumníku. A zatímco Vario s WM 6 otvíralo tuto systémovou složku více než 10 sekund, tentýž přístroj vybavený verzí 6.1 si s úkolem poradil za sekundy tři.