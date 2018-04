Vyzkoušeli jsme volání přes satelity Thuraya. Na hádky zapomeňte

Z evropského pohledu to vypadá, že satelitní telefonie už dávno ztratila smysl. Téměř všude přece je nějaký ten GSM operátor a signál běžného mobilu. Většina českých uživatelů se tak se satelitními telefony setká maximálně při studování roamingových ceníků našich operátorů, kde je volání do satelitních sítí zařazeno vždy do nejvyšší roamingové zóny.

Po krachu projektu Iridium, za kterým stála Motorola, je v Česku asi nejznámější síť Inmarsat. Společností které podobné služby nabízejí, je po světě ale daleko více. Mnoho z nich bez problémů pokrývá i Evropu. Hlavní doménou jsou ale pochopitelně oblasti, kde běžný mobilní signál zachytit nelze – v Africe, ale i Asii je jich mnoho. Proto není překvapující, že právě satelitním mobilním telefonům byla na veletrhu CommunicAsia v Singaporu věnována velká pozornost.

Jedním z největších světových satelitních operátorů je Thuraya, která předvedla na veletrhu hned několik nových a zajímavých modelů. Pochopitelně, satelitní telefony se uplatní nejen v podobě běžných malých mobilů, ale i jako zabudovaná zařízení, která umožňují komunikaci například lodím. Jak jsme se přesvědčili na stánku Thurayi, i takový telefon může vypadat celkem k světu. Nicméně jako správné suchozemce nás zaujaly dvě poněkud přenosnější novinky.

Satelitní telefon, do kterého byste to neřekli – Thuraya SO-2510

Nevýhodou satelitních telefonů byly dlouho jejich rozměry. I když se operátoři snažili, pořád šlo o poměrně velké přístroje, navíc s ohyzdně velkou anténou. Ale technologie pokročily a tak mohla Thuraya představit (údajně) nejmenší satelitní telefon na světě – model SO-2510. Pravda, pokud jde o design, pořád mu ještě do současných mobilů chybí, rozměrově už ale příliš neztrácí.





Model SO-2510 má rozměry 118 x 53 x 19 mm a váží 130 gramů, což zase není o tolik více, než třeba Nokia E66, která byla v Singaporu představena také. Telefon má navíc pouze relativně malou anténu, takže nepůsobí zdaleka tak masivně. Displej s úhlopříčkou 1,5“ pracuje v rozlišení 128 x 128 bodů a zvládne pouhých 65 tisíc barev. Nicméně vzhledem k místům, kde se satelitní telefony používají, to asi není zásadní nedostatek.

Už i do satelitních telefonů pronikla móda GPS, a tak tahle vymoženost nechybí ani zde. V telefonu ale není žádný navigační software. V menu se dostanete pouze k základním geografickým údajům. Předpokládáme ale, že GPS modul půjde využít po připojení k počítači. Telefon je totiž vybaven USB portem.

Díky němu se dá použít i pro datové přenosy, poradí si s paketovými daty (GmPRS) rychlostí až 60 Kb/s (downlink), použít můžete ale i vytáčené připojení rychlostí 9,6 Kb/s. To se dá použít i pro odeslání faxu, telefon totiž podporuje protokol ITU-G3. A tak si třeba z druhého konce světa můžete poslat fax.

Z klasických mobilních vymožeností nechybí ani SMS zprávy či polyfonní vyzvánění. Vzhledem k určení telefonu nás trochu zarazila poměrně malá výdrž – 2,5 hodiny hovoru a asi 40 hodin ve stand-by režimu. Zkrátka spojení s nebesy něco stojí, naštěstí má Thuraya v nabídce i solární nabíječky.

Thuraya SO-2510 je opravdu příjemně malý telefon, který docela dobře padne do ruky. Menu vypadá trochu jinak, než jsme zvyklí z GSM, ale rozhodně není problém se v něm zorientovat. Klávesy se mačkají celkem pohodlně a mají přiměřený zdvih. Displej byl v uzavřené hale dobře čitelný, zdál se nám ale dostatečně kontrastní, aby nezpůsoboval problémy ani v extrémních podmínkách.

Holka pod obojí – Thuraya SG-2520

Dalším modelem, který na stánku zaujal naši pozornost, byl hybridní model Thuraya SG-2520. Ten kromě satelitní telefonní sítě Thuraya může pracovat i v běžných GSM sítích 900, 1 800 a 1 900 MHz, což pro uživatele znamená poměrně znatelnou úsporu za volání, a také pohodlnější používání. Pokud totiž je telefon v dosahu GSM, používá se tato ´přízemní´ technologie.

Daní za možnost využívat dvou komunikačních technologií jsou poněkud větší rozměry (138,5 x 53 x 18,8 mm) a také váha. Přece jen 180 gramů už je na nošení v kapse trochu dost. Zajímavé ale je, že telefon je postaven na operačním systému Windows CE 4.2 a v jeho výbavě nechybí ani podpora Javy nebo WAP prohlížeč.

Svoji výbavou se vůbec SG-2520 mnohem více blíží tomu, nač jsme zvyklí z GSM telefonů. Takže nabídne například 1,3 Mpx fotoaparát, IrDA port i Bluetooth. Pochopitelně ani v tomto modelu nemůže chybět USB port a integrovaný GPS přijímač. Kromě satelitních datových přenosů shodných s předchozím modelem zvládne SG-2520 i klasické GPRS.

Větší rozměry telefonu otevřely cestu pro větší displej. Ten má u tohoto modelu úhlopříčku 1,9“ a pracuje v rozlišení 176 x 220 bodů s 262 tisíci barev. Uživatelská paměť má kapacitu 128 MB a lze ji rozšířit pomocí MicroSD karty. Výdrž na baterii je v satelitní síti zhruba stejná jako u SO-2510, v GSM síti se hodnoty zhruba zdvojnásobí.

Thuraya SG-2520 je přece jen trochu nezvykle velký telefon a v ruce zaznamenáte především vyšší váhu. Na druhou stranu, díky tomu nabídne i poměrně komfortní klávesnici. Klávesy jsou dostatečně velké pro pohodlné psaní a reagují přesně. Trochu cviku by ale asi vyžadoval středový joystick. Menu je oproti jednoduššímu modelu SO-2510 přece je trochu rozsáhlejší, ale opět se v něm zorientujete bez problémů.

Nic na hádky

Thuraya je nejen dodavatel přístrojů, ale i satelitní operátor. Jeho telefony můžete používat prakticky kdekoli na světě od Evropy, větší části Afriky, Středního východu, Asie a Austrálie. S těmito telefony nebudete mít problém se signálem mimo města. Díky aplikátoru signálu, který měla Thuraya v hale jsme si navíc mohly vyzkoušet i volání.

Kvalita je o trochu nižší než v případě GSM. Zhruba bychom ji mohli srovnat se zkušenostmi s voláním přes CDMA a U:fona. Asi nejvíc nám při hovoru vadilo poměrně citelné zpoždění, které bylo zhruba v rozmezí 2 až 4 sekund. Při hovoru na delší vzdálenost asi zpoždění takový problém nebude. Na nějaké prudké hádky to ale rozhodně není. Manželce nebo milence tedy z tohoto telefonu rozhodně nevolejte.

Kromě toho, volání není úplně levné – průměrná cena se pohybuje kolem 1,5 USD za minutu (asi 23 Kč). Jak už jsme zmínili, satelitní sítě patří u všech našich mobilních operátorů do nejvyšších roamingových zón, takže volání na takový telefon by se pohyboval v desítkách korun za minutu.