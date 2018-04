Vyzkoušeli jsme videohovor v síti UMTS Eurotelu

Zkuste si představit, že při hovoru mobil držíte v pokrčené ruce, díváte se na displej, mluvíte do prostoru a při tom všem se snažíte tvářit co nejlépe. Možná vám to celé přijde jako pořádná hloupost, ale při videohovoru si podobné chování ani neuvědomíte. Přijde vám totiž naprosto přirozené, a to i přes to, že jste možná v minulosti o videohovoru jenom četli a v životě jej nevyzkoušeli.

Při návštěvě testovací sítě UMTS Eurotelu jsme měli možnost vedle datových přenosů vyzkoušet právě videohovor. Použili jsme dva mobilní telefony LG vycházející z modelu G8000, vybavené novým čipem Qualcommu. Ten je určený právě pro přenos videa v sítích WCDMA (UMTS). Stejný mobil je obvykle používaný pro předvádění videohovorů v sítích třetí generace. Výhodou oproti modelům jiných výrobců je již osvědčená funkčnost. Technici Ericssonu po tomto telefonu sáhli i z jiného důvodu. Sony Ericsson, společný podnik jejich zaměstnavatele a Sony, totiž spolupracuje na vývoji mobilů pro sítě WCDMA právě s LG, a tak se dá předpokládat, že mobily LG si s infrastrukturou sítí od Ericssonu rozumí.

Videohovor je kupodivu přirozený

Testovací mobil je véčko (rozvírací) a má kameru umístěnou uprostřed, v otočném kloubu. Při hovoru tak můžete být v záběru vy, nebo můžete snímat to, co vidíte. Obojí nastavení má své využití. Při klasickém videohovoru asi není důvod, abyste snímali něco jiného než sebe. Pokud ale chcete někomu něco popsat, třeba jednoduchou opravu auta, situaci na ulici nebo dění na sportovním stadionu, hodí se natočení kamery směrem od vás. Ještě dále jde v této koncepci například Sony Ericsson se svým mobilem Z1010, který má kamery dvě. V záběru tak můžete být vy i to, co vidíte.

Videohovor je velmi přirozený, a to i tehdy, pokud jste dříve nic podobného nezkoušeli. Nemusíte mít strach, že vás kamera nebude zabírat a druhá strana nic neuvidí. Když se budete dívat na displej, na partnera v komunikaci, budete se tak dívat i do kamery, která je pod displejem. Na displeji navíc vidíte v pravém dolním rohu i obraz, který snímá vaše kamera, takže si můžete mobil naklonit, abyste se lépe vešli do záběru. Ze začátku se budete pokoušet snímání své osoby korigovat, ale po chvíli se budete soustředit jenom na hovor a možná zjistíte, že výsledek je ještě lepší, než když se soustředíte na správný záběr kamery.

Mobil máte při videohovoru od sebe přibližně třicet centimetrů - pokud jej držíte v pokrčené ruce. Mikrofon je dost citlivý a reproduktor poměrně hlasitý, takže můžete mluvit naprosto přirozeně a druhá strana vám bude rozumět, stejně jako vy jí. Videohovor jsme ovšem zkoušeli v místech, kde nás kromě běžného šumu velkoměsta a hovoru několika dalších lidí nic jiného nerušilo. Na ulici a v hlučné kanceláři bude zřejmě videohovor s mobilem bez bondovky (lehké hands-free sady) nepoužitelný.

Krátké věci řešte jen hovorem, delší videohovorem

Sestavení videohovoru je hodně pomalé. Po navázání samotného spojení mezi mobily může trvat až dalších deset vteřin, než se podaří sestavit i videohovor. Dá se ale předpokládat, že videohovory nebudou volající sestavovat jenom kvůli tomu, aby si řekli, že se uvidí za půl hodiny, a budou tak využívány skutečně k delším rozhovorům. Ostatně videohovory by měly být dražší než klasické hovory, takže by si každý měl rozmyslet, jestli má pro videohovor důvod.

Přenos videa v mobilní síti UMTS jsme testovali jenom v blízkém okolí testovací základnové stanice, a to nanejvýš za chůze. Ta je ale při videohovoru nepřirozená a dalo by se říci, že i nebezpečná (nevnímáte příliš okolí a povrch, po kterém kráčíte). Videohovory mají smysl, když stojíte nebo sedíte na jednom místě a potom ještě v dopravním prostředku, kde opět neřídíte, ale sedíte či stojíte. Zatím ale nejsou zkušenosti s přenosem videa za rychlé jízdy. Sítě UMTS navíc budou mít pokrytí jenom ve velkých městech, což takové videopřenosy velmi limituje.

I když je videohovor jiný než klasický, jenom hlasový, hovor a nejspíše bude i dražší, přesto si troufneme tvrdit, že si jej po vyzkoušení oblíbíte. Vůbec nyní nemusíte přemýšlet o tom, jestli videohovory skutečně potřebujete a jestli nebudou příliš drahé. Důležité je, že jsou pohodlnější (v ruce držíte mobil při každém hovoru; u videohovoru můžete telefon položit i na stůl; když druhou stranu vidíte, vnímáte lépe emoce než jenom při klasickém hovoru) a mnohdy i zábavnější. To bude rozhodovat o osudu videohovorů více než praktická potřeba a cena. Rozhodně nedejte na řeči rádoby zasvěcených technofandů a videohovor si před jeho odsouzením raději vyzkoušejte. Myslíme, že po spuštění sítí UMTS budete mít ve značkových prodejnách operátorů podobných příležitostí více než dost.

Jiné mobily jsou zatím zklamáním

Při zkoušení videohovorů samozřejmě přišla řeč i na jiné mobily než ty od LG. Zajímala nás zejména dostupnost Sony Ericsson Z1010. Odpověď nás poněkud zklamala. Měl by být skutečně dostupný již ve druhém čtvrtletí tohoto roku, tedy za pár měsíců, ale nikoliv volně v prodeji, ale jenom pro testovací partnery Ericssonu. Ve větších množství již pro všechny operátory či prodejce, kteří o mobil projeví zájem, by podle současných plánů měl být před koncem roku.

Z ostatních testovaných mobilů měli technici Ericssonu pochvalná slova jenom o Nokii 6650. Ta sice podporuje maximální přenosovou rychlost v sítích UMTS jenom 144 kb/s a oproti konkurentům nemá v portfoliu tolik funkcí, ale ty, co má, prý fungují, což se o konkurenci říct nedá. Nokia 6650 si testery získala skutečně jenom tím, že funguje, je stabilní a kompatibilní se standardy. To je v době, kdy se má spouštět stále více sítí UMTS, bohužel tragické zjištění.