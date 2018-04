Vyzkoušeli jsme U:fonův mobil s rychlým internetem. Není špatný

Pokud jde o nabídku přístrojů, U:fon za standardní nabídkou svých konkurentů zaostává. Je to poměrně logické, nepoužívá totiž síť GSM, ale CDMA, a navíc na unikátní frekvenci. Tím pádem jsou jeho možnosti přece jen menší. Navíc přístroje pro CDMA stále nedosahují designových kvalit GSM.

I když některé věhlasné značky pro CDMA své telefony upravují, U:fon je příliš malý operátor, aby mohl lovit v jejich výsostných vodách. Proto je odkázán na výrobce značek, které v Evropě nejsou právě nejznámější. Na druhou stranu to ještě neznamená, že jsou o tolik horší. V řadě případů jde o firmy, které jako OEM výrobci dodávají "známým" značkám.

Kapitoly recenze

Na druhou stranu, U:fon se zaměřuje především na cenově citlivé zákazníky, a když si uvědomíme, že právě oni stále ještě běžně používají legendy typu Nokie 5110, 3210, či dokonce Alcatel OT Easy, není to zaostávání v designu zase tak velké. Kromě toho, právě tomuto typu zákazníků na designu zase až tolik nesejde.

Vzhled a konstrukce

Musíme však přiznat, že právě Ubiquam U300 je v U:fonově nabídce co do designu přece jen přelom. Tenhle přístroj sice nesleduje úplně nejnovější módní trendy, ale na druhou stranu tak úplně špatně nevypadá. Když ho vezmete do ruky, zjistíte, že se nemůžete ubránit vzpomínkám na předchozí generace Samsungů a LG.

Tenhle dojem se mimochodem ještě posílí v okamžiku, kdy vstoupíte do menu. Takový kalendář s pozadím měnícím se podle ročních období skutečně známe důvěrně. Možná nám to prozradí, z jaké že továrny některé modely výrobců velké pětky pocházely. Ostatně ani samotný Ubiquam není úplně bezvýznamný a malý výrobce a s jeho produkty (především modemy) se na našem trhu setkáváme už delší dobu.

Na první pohled na přístroji možná zarazí anténa, se kterou se už opravdu běžně nesetkáváme. Na druhou stranu, celý design telefonu působí jako příjemné retro a anténa to jen podtrhuje. Anténa navíc není samoúčelná, má zajistit lepší příjem signálu pro datové spojení. Pokud jde o dílenské zpracování, tvrdit, že je dokonalé, by asi bylo trochu troufalé. Ale když si můžeme tenhle přístroj porovnat s některými špičkovými a téměř desetkrát dražšími modely světové jedničky, rozdíl není zase tak zásadní.

V tomto směru patří U300 spíše k průměru, vysouvací mechanismus není úplně pevný, ale rozhodně nevypadá, že by při delším používání dělal nějaké zásadní problémy. Práce s mechanismem je dobrá, takže z uživatelského hlediska je přístroj opravdu příjemný. Fanouška špičkových modelů asi nenadchne, ale běžnému uživateli určitě udělá dobrou službu.

Displej a klávesnice

Totéž co do dílenského zpracování platí i o klávesnici. Ta sice při psaní trochu skřípe, ale ne tolik, aby to rušilo. Tlačítka jsou navíc dostatečně velká a dobře přístupná. Na přístroji se tak bude slušně psát i lidem s většími prsty. Příjemné je, že i první řada alfanumerických kláves je dostatečně daleko od hrany.

Totéž platí i o klávesách na horní straně přístroje, pod displejem. Samotný displej není nijak ohromně velký, ale na druhou stranu, 2“ zase tak úplně málo v této kategorii nejsou. Možná trochu zarazí relativně malé rozlišení (176 x 220 bodů). Příjemným plusem je podpora 256 tisíc barev, což dnes lze označit za rozumné minimum.

Díky většímu počtu barev vypadá menu na displeji poměrně pěkně. Obrázkový styl opět tak trochu připomene starší modely asijských bratříčků, ale dá se na něj poměrně rychle zvyknout. Především se v něm prakticky nevyskytují typicky korejské nelogičnosti, které dělaly dříve uživatelům trochu problémy.

K přehlednosti rozhodně přispívá i to, že telefon není právě nadupán spoustou pokročilých funkcí, takže nabídka není nijak komplikovaná. I tak je ale U300 prozatím jednoznačně nejvybavenějším přístrojem v nabídce zeleného mužíka. Vzhledem k tomu, že to s rozšiřováním portfolia údajně vypadá poměrně nadějně, možná je právě tenhle přístroj blýskáním na lepší časy.

Zajímavou, i když v praxi asi nijak zvlášť využitelnou, je možnost změnit si přímo v menu telefonu název sítě, který se bude zobrazovat na displeji. Ale třeba můžete někdy ohromit okolí operátorem, kterého nikdo nezná.

Baterie

Přístroj je dodáván s Li-Ion baterií o kapacitě 1 000 mAh. Ta by měla podle údajů výrobce vydržet 200 minut hovoru, případně přes 160 hodin v režimu stand-by. Jak je zvykem, tyto hodnoty se nám při testování rozhodně dosáhnout nepodařilo. Při běžném používání vydržel ale telefon přibližně 5 dní s nočním vypínáním. I to je ale poměrně slušné.

Součástí dodávky je datový kabel a telefon se při připojení k počítači dokáže nabíjet přes USB port. V praxi tak zřejmě nebudete mít mnoho možností, jak reálnou výdrž vyzkoušet. Jakmile totiž přístroj připojíte, začne se dobíjet. Kabel i nabíječka opět svojí koncovkou připomínají některé starší modely LG.

Telefonování a zprávy

Do paměti telefonu lze uložit až 500 kontaktů, přičemž každý z nich může mít více telefonních čísel. Tato hodnota je z dnešního pohledu poněkud podprůměrná, nicméně počet lze navýšit ještě stejným počtem míst na SIM kartě (tady už ale patří k jednomu jménu jen jedno číslo). Oba seznamy mohou být zobrazeny současně, můžete si ale také vybrat jen jeden jako výchozí.

U minulých přístrojů si řada recenzentů stěžovala na horší kvalitu přenášeného hlasu. U modelu Ubiquam U300 je rozhodně situace o něco lepší. Při dobrém signálu jsme prakticky rozdíl mezi hovorem přes CDMA a GSM nezaznamenali. Pouze při hodně špatném signálu se rozdíl trochu projevil. Jinak ale je uživatelský komfort zhruba srovnatelný s GSM.

Pokud jde o zprávy, budete muset oželet obrázkové MMS, které síť U:fon nepodporuje. Pro psaní SMS je ale k dispozici editor se standardním komfortem a podporou T9. Jen budete muset přijmout fakt, že – opět podobně jako na některých starších LG – se zpráva píše v jakémsi editačním okně, které se samo otevře. Nijak zvlášť to ale nepřekáží.

Data a organizace

Jak už jsme se zmínili, přináší Ubiquam U300 do U:fonovy sítě pár "novinek". Stále se jedná o telefon nižší třídy, ale konečně se dočkáme některých funkcí, které jsou u GSM naprosto běžné. Některé nabídly už předchozí přístroje, Ubiquam má ale "všechno" dohromady. Nelze než začít s podporou Bluetooth, která umožní nejen bezpečné telefonování v autě, ale i připojení k počítači bez kabelu.

Podle specifikace by měl být telefon vybaven i WAP prohlížečem s podporou zobrazení běžných internetových stránek. To je sice pravda, ale přístroj je bohužel limitován malou pamětí. Při pokusu načíst například klasickou úvodní stránku serveru iDNES.cz dojde k chybě s odkazem právě na nedostatek paměti. Wapovou verzi stránek už zobrazí korektně.

Je to přitom škoda, použitý prohlížeč NetFront známe i z jiných telefonů a patří určitě k těm lepším. Škoda je také to, že přístroji chybí podpora standardní Javy, která by umožnila nainstalovat například Operu Mini. Tomuhle přístroji by rozhodně slušela. Nebo by mohl U:fon zauvažovat o podobném přístupu jako Vodafone a data komprimovat přímo na svém serveru. Uznáváme ale, že pro jeden telefon se to úplně nevyplatí.

Úplnou novinkou není v U:fonových telefonech již zmíněný kalendář, který prozradí některé příbuzenské vazby. Nejde o nijak zásadní pokročilé plánování času, ale běžnému uživateli jako připomínač určitě postačí. Zvládne i opakované události, což je nutné. Kancelářské funkce doplňuje ještě Převodník, který si poradí s jednotkami i mírami.

Fofr Internet

Zřejmě nejdůležitějším přínosem tohoto přístroje je ale podpora rychlejší verze U:fonova připojení. Jak většina našich čtenářů už tuší, U:fon provozuje vlastně dvě sítě – CDMA 1x RTT a CDMA EV-DO. První používá k přenosu hlasu a k pomalejšímu připojení k internetu. Druhá je určena právě pro Fofr Internet.

Všechny telefony až dosud podporovaly pouze pomalejší připojení, což byla pro uživatele škoda. S Ubiquamem už mohou využít rychlejší varianty, bohužel telefon nepodporuje Rev. A, takže lze využívat jen pomalejší Rev. 0, kterou známe třeba od O2. I ta je ale pro běžnou práci poměrně dostatečná.

Kabel pro připojení k počítači je standardně dodáván, lze ale využít i Bluetooth. Zde je ovšem třeba počítat s mírným zpomalením. Součástí dodávky je i CD s poměrně přehledným průvodcem, který i méně pokročilého uživatele dovede ke zdárnému konci, tedy instalaci ovladačů i obslužného programu.

Telefon jsme testovali na několika místech v Praze a okolí, bohužel jsme zjistili, že U:fon v pokrývání trochu zaostává za původními sliby, ale není v tom zase úplně sám. V řadě případů tak často docházelo k pádu z rychlejšího na pomalejší připojení. To lze samozřejmě vypnout, ale pak na místech se slabším signálem riskujete výpadek spojení.

Musíme uznat, že vzhledem k problémům se signálem jsme očekávali horší výsledky. Nakonec jsme se ve většině případů pohybovali mezi 320 a 250 kb/s, což považujeme za slušný výsledek. Pouze v případech, kdy jsme se skutečně připojili jen přes 1x RTT, došlo k pádu někam na rychlost 40 až 60 kb/s.

Zábava

Jak už jsme poznamenali, i když je Ubiquam poměrně slušně vybavený ve srovnání se svými bratříčky v síti, žádné zázraky od něj čekat nelze. Nabídne tak jen základní a jednoduché hry, které možná zkrátí nějaké delší čekání, ale návyk si na ně rozhodně nevytvoříte. Zajímavou novinkou je inzerovaný MP3 přehrávač, bohužel vzhledem k malé paměti a absenci slotu pro paměťovou kartu je jeho použitelnost problematická.

Totéž lze říci i o 1,3 Mpix fotoaparátu. Na dnešní dobu je jeho rozlišení poměrně malé, fotoaparát navíc postrádá automatické ostření, což už i jinak neoslnivou kvalitu obrázků dále degraduje. Obrázky by se tak daly použít maximálně do MMS, ale ty síť – jak už jsme řekli – nepodporuje. Na počítači bychom je raději otevírat nedoporučovali.

Shrnutí

Ubiquam U300, ostatně jako služby celé U:fonovy sítě, není zdaleka přístrojem, který by každého fanouška mobilních technologií chytil za srdce. Přece jen, zaostávání za GSM tady určité je. Pokud se ale podíváme na běžného U:fonova zákazníka, musíme konstatovat, že jeho potřebám by právě tenhle přístroj mohl vyhovovat.