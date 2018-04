Vyzkoušeli jsme tři nové Benq-Siemensy

Siemens je definitivně minulostí. Pod touto značkou se doprodají stávající modely (S75, SL75, SXG75) a následně všechny další mobily již ponesou logo Benq-Siemens. I tato změna byla jednou z hlavních událostí, kterou nová značka Benq-Siemens uvedla na včerejší tiskové konferenci v Berlíně. Zákazníky ale budou více zajímat tři nové modely, které byly v Berlíně představeny. Jedná se o první tři mobily značky Benq-Siemens.

Benq převzal divizi mobilních telefonů Siemensu v polovině loňského roku. Po dlouhotrvajících dohadech, co se stane s tradiční značkou Siemens, je nyní jasno. Zůstane součástí názvu, ale až jako druhá po jménu majitele, tchajwanské společnosti Benq. Divize mobilních telefonů nese jméno Benq Mobile a bude prodávat telefony pod výše uvedenou společnou značkou. V Asii zůstane na některých trzích i značka Benq, především pro některé lokální modely. Samotné logo Siemensu ponesou již jen doprodávané telefony.

Nové majetkové poměry a logo dokládají i tři nové mobily, které Benq-Siemens v Berlíně představil. V každém je něco od obou značek, dva jsou blíže Siemensu, jeden bude mít původ pravděpodobně u samotného Benqu. Nová značka přináší i jednu špatnou zprávu. Kdo byl zvyklý na tradiční značení mobilů Siemens, které mělo svou logiku mnoho let a od které se uchylovalo jen minimálně, bude zmatený. Nyní je vše jinak a dokládá to i značení tří představených novinek. Jak bude výrobce postupovat dál, ukáží další novinky. Dvě Benq-Siemens představí v polovině února v Barceloně na 3GSM kongresu a hned pět jich představí na Cebitu v první polovině března.

Benq-Siemens EF81

Luxusní véčko pro provoz v sítích GSM i UMTS zaujme hned na první pohled. Je zřejmé, že výrobce se při navrhování jeho designu inspiroval u tenkých Motorol. Není to ale prostá kopie, na to je vzhled mobilu dostatečně originální. Subjektivně se telefon zdá být velmi lehký a ani není velký. Přední i zadní strana telefonu jsou z kovu, boky z hořčíkové slitiny. Na první pohled nelze poznat, že vnější displej kryje minerální sklo.

Klávesnice telefonu je zcela plochá, jednotlivá tlačítka jsou ale velká a celkově se nám klávesnice zdála velmi dobrá. Výtky nemáme k displejům, především ten vnější je obrovský a má i velké rozlišení. Všechna multimédia lze přehrávat i u zavřeného telefonu, pod vnějším displejem jsou základní ovládací tlačítka. Pochválit musíme dobrý zvuk při přehrávání MP3 skladeb. Nahlas telefon hraje ze tří reproduktorů - dvou na boku a ze sluchátka.

Obě poloviny telefonu k sobě perfektně doléhají, jednou rukou se tak toto véčko otevírá jen s obtížemi. Přední kryt telefonu je náchylný k zanechání otisků prstů. Zpracování je velmi dobré, především kloub telefonu se zdá být velmi robustní. Menu telefonu odpovídá menu současných modelů značky Siemens. Grafika je ale jemnější a menu telefonu je překvapivě velmi rychlé.

Další informace o této novince přineseme v samostatném článku. Benq-Siemens EF81 se začne na českém trhu prodávat v dubnu a cena byla stanovena na 11 000 Kč včetně DPH, což je poměrně příznivá suma. Technické parametry telefonu najdete zde.

Benq-Siemens S88

Tento mobil má být pokořitel Sony Ericssonu K750i. Podobnost není čistě náhodná a to jak co se vzhledu týče, tak i s ohledem na výbavu. Sony Ericsson má však víc jak půl roku náskok a nový Benq-Siemens S88 tak bude mít co dohánět.

Telefon je velmi malý, pro někoho možná až příliš. Design je povedený, nic extravagantního, ale také nic převratného a originálního. hlavním ovládacím prvkem je joystick, který se povedl. Asi nejlepší joystick, který jsme u mobilů doposud mohli vyzkoušet. Výhrady nemáme ani ke klávesnici, tlačítka jsou velká a mají optimální zdvih. Na pravém boku je posuvné tlačítko pro přepínání mezi fotoaparátem a videokamerou, které zároveň slouží jako spoušť.

Novinkou dosud nevídanou je displej typu OLED. Ten doposud používali výrobci jen jako vnější displeje u véček. Po vyzkoušení této novinky je ale jasné, že OLED displej lze použít i jako hlavní displej. Má výborný jas i kontrast, excelentní je podání barev a jemné přechody mezi nimi. Naopak nemá tak jemný rastr, jako běžně používané TFT displeje. Hlavní výhodou OLED displeje je, že je dobře čitelný i z velkých úhlů bez nejmenšího zkreslení barev.

Podle menu je jasné, že původ telefonu je nutné hledat u společnosti Benq. Není se však čeho obávat. Menu je přehledné a velmi svižné. Benq-Siemens S88 se na našem trhu začne prodávat v dubnu za cenu 8 300 Kč včetně DPH. Další informace o této novince přineseme v samostatném článku a to včetně mnoha dalších fotografií. Technické parametry telefonu najdete zde.

Benq-Siemens S68

Trochu jako popelka působil vedle zbylých dvou novinek Benq-Siemens S68. Decentní až nenápadný mobil klasické koncepce důsledně ignoruje současné trendy diktující bohatou multimediální výbavu. Naopak, z tohoto se snaží udělat svoji největší přednost. Telefon se hodně podobá dříve představenému Siemensu CC75, který se ale do prodeje asi nedostane. Právě kvůli této novince.

Tenký mobil můžeme srovnávat s novinkami Motoroly - modely L2 a L6. S první z jmenovaných bude i soupeřit o přízeň zákazníků, jsou to velmi obdobně vybavené telefony. Benq Siemens nemá na rozdíl od Motorol plochou klávesnici, což může být v očích některých zákazníků výhoda. Navíc jsou klávesy kovové jako celý kryt telefonu. Telefon je velmi lehký a dobře padne do kapsičky košile.

Výhrady nemáme ani k displeji, který má dobrý jas i kontrast, nemá však příliš velké rozlišení. Menu je obdobné jako u současných modelů značky Siemens. Jako u předešlých dvou novinek je velmi rychlé, z čehož se dá usoudit, že telefon je již připraven do prodeje. Na českém trhu by k tomu mělo dojít v březnu a cenu výrobce stanovil na 4 200 Kč včetně DPH. I v případě této novinky připravujeme podrobné informace a další fotografie, které vám nabídneme v nejbližší době. Technické parametry telefonu najdete zde.