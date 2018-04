Vyzkoušeli jsme topmodel Sony Ericssonu, prohnutou Xperii Arc

Nová Xperia Arc je nástupcem elegantního modelu Xperia X10. Z něj si prakticky nic nevzala, novinka se vydala úplně jinou cestou. Z matného designu je nově lesklý, takže je Arc hodně upatlaný telefon. To ostatně platí pro všechny nové modely Sony Ericssonu.

Namísto elegantní stříbrné linky na boku u modelu X10 vsází Xperia Arc na neobvyklou prohnutou konstrukci. Zatímco většina telefonů mívá záda plochá nebo trochu vyboulená, Arc je naopak prohnutá dovnitř. U Sony Ericssonu prý toto řešení navrhovali proto, aby se telefon co nejlépe držel v ruce. A konstruktérům musíme dát za pravdu, Arc opravdu hezky padne do ruky. Zatímco tlustší vrchní část sedí v dlani, prohnutý střed telefonu se opře do prstů.

Pocit je to mírně zvláštní, ale funguje to a řešení se nám líbí. Mimochodem, toto řešení je v kontrastu s vyboulenými zády modelů Xperia Neo a Pro. Jenže ty jsou o něco užší než Arc, a proto se již pohodlně vejdou do dlaně. To širokou Arc do ní pojme jen jedinec s opravdu medvědí tlapou.

Opět musíme pochválit zpracování modelu. Ačkoli je telefon z plastů, konstrukce je velmi pevná a mobil se neprohýbá ani nikde nic nevrže. Líbí se nám i velký 4,2 palcový displej, který opět podporuje technologii Sony Bravia. Stejně jako u modelů Xperia Neo a Pro jsme ani u Arcu nezaznamenali žádné zaškobrtnutí při běhu systému. Android 2.3 s nadstavbou UX Platform je velmi rychlý a plynulý.

Ačkoli je Xperia Arc velmi pěkný a dobře vybavený telefon, v současné napjaté konkurenci to bude těžké. LG má dvoujádrový model Optimus X s daleko větším výkonem, lákadlem LG Optimus 3D je jeho 3D fotoaparát a displej. Samsung zase u nového Galaxy S II nabízí opět dvoujádrový procesor a nepřeberné množství služeb.

Pokud bude chtít Xperia Arc uspět, bude se muset cenově zařadit hluboko pod tyto novinky. Nebo musí stihnout na trh přijít o dost dříve, aby ukradla zákazníky současným top modelům, které čekají na své nástupce. Arc může být alternativou i pro ty zákazníky, na které už mají právě představované topmodely až příliš mnoho složitých funkcí. Nicméně opravdový špičkový smartphone bude muset Sony Ericsson teprve připravit.