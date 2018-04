Vyzkoušeli jsme špionský mobil, vaší oběti vezme veškeré soukromí

Interceptor dále sledujícího upozorní vždy, když je sledovaný telefon znovu zapnut. Pomocí SMS příkazu lze telefon na dálku dokonce i restartovat a v neposlední řadě příkazem program Interceptor zcela odinstalovat.

Oběť tak po celou dobu vůbec nemusí tušit, že je sledována. První podezření většinou přijde až s telefonním vyúčtováním, ve kterém bude vidět více než dvojnásobný nárůst počtu odeslaných SMS zpráv. Pokud ale někdo sleduje třeba rodinné příslušníky nebo zaměstnance a účty chodí jemu, postižený se o sledování prakticky nikdy nemusí dozvědět.

Používání je protiprávní a ne zcela neprůhledné

Instalace a používání takového softwaru bez vědomí uživatele cílového telefonu je samozřejmě protiprávní. Sledující svým chováním porušují hned několik právních předpisů, včetně Listiny základních práv a svobod (více v rámečku).

Právník Tomáš Sokol k tomu říká: „Pro žárlivce by takový software klidně mohl být hitem letošních Vánoc. Třeba pod značnou Othello nebo Paroháč. Ale to je tak všechno, co se o tom vynálezu dá říci veselého.“

V praxi existuje jen minimum příležitostí, kdy by mohlo být použití podobného sledovacího zařízení legální. „Dovolený by odposlech pomocí zmíněného software byl, pokud by s tím telefonující souhlasil. S jistou mírou fantazie si něco takového lze představit u zaměstnanců, kteří se dobrovolně podřídí kontrole způsobu užívání svých služebních telefonů,“ říká Sokol. I v tomto případě bychom ale asi narazili na problém, kdy by mohl zaměstnavatel odposlouchávat rozhovory zaměstnance s třetí osobou, která by o odposlechu nevěděla.