Vyzkoušeli jsme sítě čtvrté generace: desítky megabitů budou vzduchem létat i u nás

Experimentální síť T-Mobile v Bonnu má na svědomí kanadská firma Nortel. Její představitelé říkají, že LTE je v současnosti prakticky již hotová technologie – hardware je standardizován a dolaďují se pouze poslední softwarová řešení. Ve finální podobě se tak se specifikacemi LTE seznámíme počátkem příštího roku. Pravda, je to trochu zpoždění oproti původnímu termínu, který zněl konec tohoto roku, ale není zas tak významné, aby ohrozilo případné komerční nasazení již v roce 2010.





Pokud se T-Mobile pro LTE rozhodne, ihned po dovršení procesu standardizace operátor nejspíše přistoupí k další vlně, tentokrát již rozsáhlejších testů. Ty se již nutně nemusí konat v Německu. Joachim Horn k tomu řekl: "Žádná země, kde T-Mobile působí, není zatím ze hry, včetně České republiky.“ A i dle dřívějších vyjádření místních zástupců operátora to vypadá, že bychom se LTE opravdu mohli dočkat brzy. (čtěte: T-Mobile v Česku standardní 3G síť nepostaví, zaměří se na LTE)

Ani tak ale nelze očekávat, že se LTE rozšíří prakticky okamžitě po komerčním uvedení. První sítě asi opravdu uvidíme v roce 2010, ale budou pokrývat jen velká města. Překážkou v rychlém rozšiřování totiž budou možnosti operátorů z hlediska využití frekvencí. LTE je technologií velmi univerzální, která dokáže běžet prakticky na jakémkoli frekvenčním spektru od licencovaných pásem na úrovni 500 MHz až po nelicencovaná v pásmu 2,6 GHz. Testovací síť T-Mobilu v Bonnu například používá UMTS frekvenci 2100 MHz.





Je velmi pravděpodobné, že z počátku budou operátoři spoléhat právě na pokrytí v nelicencovaném pásmu a s rozšířením LTE do meziměstských oblastí počkají, až bude realizována digitální dividenda po vypnutí analogového televizního vysílání. To znamená, že budeme čekat asi do roku 2012. Další nadějí by mohl být i takzvaný refarming, tedy přerozdělení současných frekvenčních pásem, na kterých operátoři provozují současné GSM sítě. Obdobně jako začaly po příchodu 3G sítí mizet sítě první generace, mohl by s příchodem generace čtvrté začít útlum GSM.





Právě trochu nejasná situace ohledně využívání jednotlivých frekvencí by však mohla nahrát českému T-Mobilu v tom, aby pro sebe získal testovací provoz nové sítě. Operátor totiž vlastní licence na pásma 1900 MHz a 872 MHz pro UMTS sítě a momentálně na nich provozuje službu s obchodním názvem Internet 4G. Vyšší z frekvencí ale používá pouze pro pokrytí v Praze, takže testům kdekoli jinde nic nebrání, navíc by jistě mohl část z daného pásma operátor LTE vyhradit. Svým chováním by přitom tyto frekvence měly být velmi blízké ostatním uvažovaným variantám.

Na to, jak nakonec celá situace ohledně LTE dopadne, si ještě počkáme. Ale do roka by mohlo být podstatně jasněji a je opravdu nač se těšit. V Bonnu jsme také měli možnost si pohovořit s vedoucím technikem T-Mobilu, Joachimem Hornem, a prezidentem divize Carrier Networks společnosti Nortel, Richardem Lowem. Rozhovor s těmito dvěma pány vám přineseme v brzké době.