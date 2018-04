Vyzkoušeli jsme šifrované telefonování, které nikdo neodposlechne

Ponechme teď stranou otázky kdo a proč šifrovanou komunikaci potřebuje. Prostě takové skupiny lidí existují a zdaleka to nemusejí být kriminální živly. Vyzkoušeli jsme program CryptoCult od české firmy CircleTech.

Aplikace funguje na telefonech s operačním systémem Symbian a autoři ji neustále vyvíjejí a vylepšují. Kromě nových funkcí tak přibývá i podporovaných telefonů. V nejbližší době přibude třeba ochrana proti různým odposlouchávacím programům přímo v telefonu. - čtěte Vyzkoušeli jsme špiónský mobil, vaší oběti vezme veškeré soukromí

My jsme program zkoušeli na telefonech Nokia E52, které společně s dalšími "éčkovými" modely patří mezi doporučované přístroje. Autoři se chlubí, že jejich program patří na absolutní světovou špičku v dané kategorii.

Používají nejlepší technologie šifrování (v nabídce je šifrování ZRTP+SRTP šifrou AES-256 nebo AES-128) a rádi se pochlubí, jak jejich program v jednotlivých oblastech funguje. "U konkurence se často třeba nedozvíte, jakým způsobem generují náhodná čísla. Přitom pokud toto odbudete, bezpečnost šifrované komunikace je ohrožena," říká Jiří Šatánek, jeden z autorů programu. Chlubí se třeba tím, že jejich program používá jako zdroj náhodných dat fotografie z fotoaparátu.

Lidé z BIS tlačili na podnikatele, ten si je nahrál na kameru BIS chtěla, aby autor programu do něj vložil záměrnou chybu. Umožnila by odposlouchávat kódované hovory.

Telefonování s programem CryptoCult je trochu nezvyklé, ale kdo někdy používal nějaký program pro telefonování po internetu, třeba Skype, dovede si jeho fungování představit. Pro telefonování se používá technologie SIP, volá se tedy přes internet a není to běžný hovor přes GSM síť. Pro šifrovanou komunikaci musí být programem vybavena každá strana, která se hovoru účastní. Program má vlastní jednoduché grafické rozhraní. Uživatel tak snadno pozná, kdy se pohybuje v prostředí kompletně šifrované komunikace a kdy komunikuje běžným způsobem skrze prostředí telefonu.

V uživatelském prostředí aplikace mimo jiné snadno zjistíte, který z dalších uživatelů daného programu ve vaší síti je on-line a tudíž je dostupný pro šifrovanou komunikaci. Kontakt se vytáčí klasickým způsobem, jen samotné sestavování hovoru trvá delší dobu. Důvodem je právě šifrování. Volaný přijme hovor opět klasicky patřičným tlačítkem. Pokud v tu chvíli ale telefon přiloží k uchu, nic neuslyší.

Jeho telefon totiž nejprve navazuje šifrované spojení, pak se na displeji objeví čtyřmístný náhodný klíč. To je pokyn k tomu, že je hovor aktivní. Čtyřmístný klíč má také svůj účel. Je to ochrana proti takzvanému "man in the middle attack". Protistrana se jím má ohlásit a pokud klíč souhlasí s klíčem první strany, je vše v pořádku. Pokud ne, je to známka toho, že se do komunikace někdo naboural.

Kvalita hovoru je dobrá, byť poznáte, že nevoláte klasicky, ale přes VoIP. Pokud jsou oba telefony v pokrytí minimálně signálem EDGE, je zpoždění hovoru stále snesitelné pro běžnou komunikaci. Na hádky a skákání do řeči to ale není. Použít lze i wi-fi. Při krátkém testu jsme nestihli program vyzkoušet za jízdy automobilem, ale dá se předpokládat, že pokud se uživatel zrovna nepohybuje v oblastech s horším pokrytím vysokými rychlostmi, bude i v tomto případě hovor snesitelný.

Každopádně připojení k internetu je pro šifrovanou komunikaci stěžejní. Pro využívání programu je tak zcela nutné používat plnohodnotný datový paušál, v zahraničí se pak takový zakódovaný hovor dost prodraží. Autoři uvažují i o možnosti použít klasická vytáčená data pro případ, že třeba nebude dostupná technologie GPRS.

Kromě telefonování umožňuje CryptoCult i šifrovaný textový chat a posílání šifrovaných e-mailů. Program má i vlastní kalendář, který umožňuje posílat na stejně vybavené mobily šifrované pozvánky na události.

CircleTech prodává program v několika různých režimech. Zákazník si může zakoupit licenci za 3 000 korun měsíčně za jeden přístroj. Další variantou je 60 000 na rok za dva telefony. Pro velké skupiny a firmy je pak určena varianta s třiceti doživotními licencemi a vlastním serverem za dva a půl milionu korun. Firma také nabízí takzvanou "community edici". Ta má omezenou funkčnost a nabídne jen něco přes tři minuty volání. Ale je zdarma.