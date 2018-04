Vyzkoušeli jsme prvního konkurenta pro iPhone. Povedl se

LG Prada i těsně před svým uvedením na trh zůstává tak trochu tajemným přístrojem. O2 jej sice na svém stánku v Hannoveru vystavovalo, ovšem pouze za sklem. Sehnat funkční model dalo trochu práce, ale nakonec se nám to podařilo. Jaké tedy jsou naše první dojmy z přístroje, který ještě před svým oficiálním představením získal ocenění od sdružení iF Design za svůj vzhled?

V jednoduchosti je síla

Musíme přiznat, že na první pohled se nám Prada moc líbí. Jednoduchý černý kvádřík jen s několika tlačítky a optikou vestavěného fotoaparátu na zádech je opravdovým šperkem pro fandu minimalistického designu. Jednoduchost a čistota provedení jednotlivých detailů jsou asi hlavní předností telefonu.





Oné čistoty designu by výrobce těžko dosáhl, pokud by u telefonu použil klasickou klávesnici. LG Prada se tedy téměř kompletně ovládá přes dotykový displej s rozlišením 240 x 400 bodů. Zachována zůstala akorát tlačítka pro příjem a ukončení hovoru a korekční klávesa. Na boku telefonu pak ještě nalezneme tlačítka regulace hlasitosti potvrzovací tlačítko a na druhé straně spoušť fotoaparátu.

Ovládání? Žádný problém

Ovládání přes dotykový displej je sice trochu nezvyklé, ale nikoli nepohodlné. Prada je totiž ovladatelná bez problémů jen za pomoci palce, dotykové pero byste navíc hledali marně. Ovládání palcem je přizpůsobeno nejen samotné uživatelské prostředí telefonu, ale i displej jako takový. Možná znáte ten pocit, když se běžného dotykového displeje dotknete prstem – saháte tak trochu do měkka. Jenže u LG Prada jsme takový pocit vůbec neměli. Přitom pro bezpečné vybrání položky je zapotřebí prstem na displej trochu přitlačit, letmý dotek mnohdy zůstane nezaznamenán.





Právě naladění odezvy dotykového mechanismu je asi největším oříškem v případě přístrojů kompletně ovládaných přes dotykový displej. U LG, zdá se, asi našli ten správný recept. Veškerá grafika na displeji je dostatečně velká a tak jsme se téměř vyhnuli překlepům. Telefon se pohodlně ovládá levou i pravou rukou a to včetně lišty na kraji displeje, což bývá u jiných přístrojů s dotykovým displejem problematické.

Otisky, otisky, otisky...

LG Prada ovšem nemůžeme pouze chválit. Z fotografií je patrné, že na displeji i zadním krytu sice nijak extrémně neulpívají otisky prstů, jenže to bohatě vynahrazují stříbrné boky přístroje. Navíc na obrázcích jistě pozorujete množství drobných škrábanců a oděrek. Na ty je náchylný především celý přední panel s dotykovým displejem. Je to daň za designově čisté linie, s displejem zapuštěným lehce pod okraj by byl tento problém minimalizován. Je tak vlastně otázkou, jak dlouho vydrží LG Prada být luxusním šperkem a po jaké době se z něj stane nevzhledná poškrábaná krabička.





Vraťme se ještě k uživatelskému prostředí telefonu. To je opět náležitě stylové a elegantní. Základem ovládání jsou čtyři ikonky ve spodní části displeje, které vedou do čtyř různých částí menu. K návratu z nich slouží ikona v pravém dolním rohu, o úroveň zpět se dostanete také pomocí OK tlačítka na boku. Stiskem klávesy pro ukončení hovoru se přenesete na úvodní obrazovku.

Na fotografiích můžete vidět několik různých úrovní a záložek menu, nebo třeba spuštěný přehrávač hudby. Bohužel nám nebylo dopřáno telefon prozkoumat detailněji a tak se v tuto chvíli musíme omezit na konstatování, že menu se zdá být přehledné a snadno použitelné.

SMS bez problémů

Vyzkoušeli jsme i psaní textových zpráv. Ve zkoušeném vzorku byla jen jedna varianta zadávání textu a to pomocí emulované alfanumerické klávesnice, tak jak ji známe z běžného mobilu. A světe div se, ono to funguje překvapivě dobře. Dokonce si dovolíme tvrdit, že lépe než u některých mobilů s hardwarovou klávesnicí. Tlačítka jsou velká a odezva dotykového displeje, jak jsme již psali, je ideální.





Z pohledu výbavy se LG Prada řadí k solidně vybaveným telefonům, ničím však nepřekvapí. Slot pro paměťové karty, podpora USB Mass Storage, dvoumegapixelový fotoaparát (byť se chlubí jménem Schneider-Keruznach) s přisvětlovací diodou, Bluetooth, to není kdovíjak neobvyklá výbava. Wi-Fi, nebo podporu 3G byste u LG Prada hledali marně.

Stylovka, která u nás (asi) nebude

Možná to teď bude znít trochu divně, ale docela chápeme, proč LG Pradu extrémně pokročilými funkcemi nevybavilo. Z luxusního telefonu by se totiž stala hračka pro nadšence nejmodernější mobilní elektroniky, různé mobilní geeky a další mobilní „šílence“. A to by bylo ostře v kontrastu s image přístroje.

U nás se sice luxusní LG Prada prodávat nebude, jak nám potvrdilo zastoupení výrobce, ale v sousedním Německu jej do své nabídky zařadil dokonce operátor O2. U nás by se do prodeje mohla dostat varianta bez označení Prada. Jenže o této variantě se zatím spekuluje. Je to škoda, LG Prada je rozhodně povedený přístroj a náš trh by oživil. Na závěr dodejme, že cena LG Prada bude startovat v sousedním Německu na 330 Euro (tedy asi 10 000 Kč), ale za dotovaný přístroj! Takže nejen iPhone bude drahý.