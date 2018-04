Vyzkoušeli jsme první Windows Phone 8 telefony od HTC, Nokie i Samsungu

S pondělní oficiální premiérou operačního systému Windows Phone 8 konečně padlo i embargo, kdy si téměř nikdo nesměl osahat telefony s tímto systémem. Konečně jsme tak mohli telefony krátce prozkoumat i za hranice úvodní obrazovky s dlaždicemi.

Samotný systém jsme příliš do detailů nezkoumali, to si necháme na podrobnější seznámení v době, kdy budeme mít k dispozici nějaký testovací kousek v redakci. Soustředili jsme se především na první dojmy ze samotných telefonů a toho, jak v nich WP8 fungují.

Dodejme, že ihned bude v Česku v prodeji jen HTC 8X. Nokia přijde možná do Vánoc, Samsung až v lednu příštího roku. A HTC 8S zhruba za měsíc. A právě až na HTC 8S, který by měl stát kolem 8 tisíc korun, budou všechny první WP8 telefony dost drahé. Nokia 920 pak má stát až 16 tisíc korun.

Hodně nadějná HTC

Špičkový Windows Phone 8X by HTC se začne prodávat už ve čtvrtek 1. listopadu ve značkové prodejně výrobce, od pátku bude k dispozici i v dalších prodejních kanálech. S cenou 13 999 korun je to telefon hodně drahý, ale také hodně lákavý.

HTC totiž po delší době konečně zaujme designem. Přísně obdélníkový čelní profil, rychle ustupující boky a provedení ze soft-touch materiálů působí skvěle nejen na pohled, ale i na dotek. V ruce mohou někomu vadit trochu ostré hrany na bocích, ale na druhou stranu telefon působí na poměry dnešních super-smartphonů celkem štíhlým dojmem. S tloušťkou 10 milimetrů sice není zdaleka nejtenčí, ale díky hodně zkoseným bokům působí podstatně tenčím dojmem.

Windows Phone 8X od HTC

Hlavním tahákem 8X však budou jeho barevná provedení. Černá varianta je opravdu jen pro hodně velké "konzervy". Na ní tvary a zajímavost 8X nevyniknou. To modré, červené a svítivě žluté verze jsou doslova skvělé. Modrá barva bude takovou klasikou, telefon v ní vypadá neotřele, ale nijak křiklavě.

HD displej s úhlopříčkou 4,3 palce působí u 8X trochu úzkým dojmem. S-LCD2 displej se opět může chlubit vynikajícím barevným podáním, ale nemůžeme se ubránit dojmu, že HTC mohlo přeci jenom do daného těla nacpat displej větší. Kvality zobrazovače to ovšem pochopitelně nijak nesnižuje, HTC se v této oblasti v poslední době řadí na špičku.

Operační systém běžel na přístroji tak , jak jsme byli dosud u Windows Phone zvyklí. Tedy bez jakýchkoli zádrhelů a rychle, u spouštění aplikací se však projevují drobné prodlevy. To samé platí v podstatě i pro všechny ostatní zkoušené kousky. Je tedy jasné, že nový systém je s novou dvoujádrovou architekturou procesorů sladěn velmi dobře.

Možná první WP8 hit

Mnoho zákazníků bude určitě zajímat podstatně levnější Windows Phone 8S. Tento model od HTC se na našem trhu objeví bohužel až v průběhu prosince a kdo jej chce pořizovat pod stromeček jako dárek, možná by se neměl na dostupnost telefonu úplně spoléhat.

8S nepůsobí po boku 8X jako chudý příbuzný. Jeho design je atraktivní a šetření rozhodně nikde vidět není. Prohlédnout jsme si mohli zatím jen konzervativněji zbarvené varianty s šedým nebo černým tělem a modrým a bílým spodním pruhem. Barvy nebudou tak výrazné a křiklavé jako u dražšího modelu, ale to může mnohým vyhovovat.

Windows Phone 8S by HTC

V ruce působí 8S jako velmi solidní smartphone, cenu 8 tisíc korun by mu asi hádal málokdo. Zpracování je příkladné a v kombinaci s velmi slušnou výbavou věříme, že toto by mohl být první opravdu populární Windows Phone přístroj i mezi uživateli, kteří nevyžadují ty úplně nejvyšší modely a nechtějí za ně utrácet nehorázné sumy. Jediným viditelným ústupkem je displej, který oproti špičkovému 8X působí trochu bledším dojmem. V dané cenové třídě však patří k nadprůměru.

Nokia jako cihlička

První, co zaujme na nové Nokii Lumia 920, je její hmotnost. Už na papíře vypadá hmotnost 185 gramů jako opravdu slušná nálož a v ruce je to opravdu znát. Lumia 920 je dost těžký telefon. Jenže je to daň za výbavu a zřejmě pokročilý fotoaparát PureView. Ten může i za to, že i když byl design předchozích lumií zachován, už nepůsobí tak čistě. Důvodem je, že na zádech je přístroj více vypoulený a trochu se tu lámou linky. Kromě velké hmotnosti tak Lumia v ruce působí trochu těžkopádně, což je oproti předchozím modelům velký protiklad.

Na druhou stranu, jestliže jsme u HTC chválili jeho displej, u Nokie jej musíme vynést do nebes. Její IPS panel, který na šířku dostal 48 pixelů navíc, patří v dnešním mobilním světě k tomu naprosto nejlepšímu. Na HTC možná maličko ztrácí v absolutní živosti barev, ale dožene to vynikající černou. Displej je také méně náchylný na různé odlesky a méně širokoúhlý poměr stran nám k prostředí Windows Phone 8 sedí o trochu lépe. Známou výhodou displeje navíc bude možnost ovládání v rukavicích.

Nokia Lumia 920

Krátce jsme také prozkoumali fotoaparát, který by měl být další předností přístroje. Několik snímků pořízených v přítmí tiskové konference vypadalo nad očekávání dobře. Fotoaparát tedy bude zřejmě po právu dalším lákadlem špičkové nokie.

Cenu ani datum uvedení na český trh zatím firma neprozradila, což není s blížícími se předvánočními nákupy dobrá zpráva. Dostupná má být v řádu týdnů, snad do Vánoc. Model 920 bude navíc asi hodně drahý, zhruba okolo 16 tisíc korun.

U levnější Lumie 820 asi o úspěchu rozhodne její cena. Na svou kategorii je to opět dost těžkopádný telefon, který však láká na výměnné kryty. Ty budou schopné přinést telefonu některé nové funkce jako bezdrátové nabíjení (u 920 standard).

Lumia 820 nepůsobí v ruce o mnoho menším dojmem než její vybavenější sestra. AMOLED displej je zřejmě beze změn převzat ze současné Lumie 900, takže opět můžeme ocenit jeho kvality a podání černé.

Mezi modely Lumia 900 a 820 najdeme celou řadu podobností. Rozměry se liší jen o drobně a 820 bude lákat na novější systém a dvoujádrový hardware. V podstatě je tedy Lumia 820 vylepšením stávajícího modelu, což v nás opět vyvolává obavy ohledně možné vysoké ceny, předběžně okolo 12 tisíc korun.

Samsung, nenápadný elegán

Zatímco Nokia i HTC sází u svých přístrojů s Windows Phone 8 na výrazný a barevný vzhled, Samsung zůstal konzervativní. Jeho Ativ S je jakýmsi mixem mezi současným designem jeho androidích smartphonů a větších tabletů. Ativ působí elegantně a asi nejvíce zaujme konzervativní klientelu.

Ativ bude mít největší HD displej a dokazuje, že samotné zobrazovače budou velkou předností nové vlny Windows Phone 8 telefonů. Na úhlopříčce 4,8 palce sice nabízí PenTile mřížku (je to tedy Super AMOLED panel), ale to není prakticky vůbec znát. Obrovský displej dává nejvíce vyniknout dlaždicím systému, ty největší by si možná zasloužily provedení lépe využívající jejich volnou plochu.

Samsung Ativ S

Oproti HTC a nokiím Ativ možná nepůsobí tak celistvým dojmem. Snímatelný zadní kryt ovšem znamená, že to bude jediný špičkový model, u kterého půjde vyměnit baterie a který pojme paměťové karty.

V ruce Ativ překvapí příjemně nízkou hmotností, ale škarohlídi namítnou, že plastová imitace kovu do dané třídy nepatří. Pro umístění do kapsy je vhodné hodně tenké provedení. A ani na zpracování si vůbec nemůžeme stěžovat.

Ativ v konkurenci doposud představených Windows Phone přístrojů působí možná nejméně exotickým dojmem. Ale to by nakonec mohla být jeho velká výhoda.

Bohužel se podle našich informací telefon na náš trh nedostane do konce letošního roku. Cenu odhadujeme okolo 14 tisíc korun.