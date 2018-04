Vyzkoušeli jsme první DivX přehrávač pro Google Android

S nativní podporou DivX formátu jsou na tom telefony obecně na štíru. Třeba prvním Windows telefonem s certifikací DivX byl korejský Samsung Omnia.

Stejně dobře si s těmito klipy poradí i její nástupci Omnia II a Omnia Pro B7610. A pokud nevlastníte právě některou omnii, není třeba zoufat, na Windows Mobile existuje hned několik přehrávačů s podporou DivX. Nejznámějšími přitom je již dále nevyvíjený freeware TCPMP a jeho komerční sourozenec Core player.

Androidí telefony a vlastně i iPhone na tom v tomto ohledu byly ještě donedávna prachbídně. Na světě je již ale Samsung Spica i5700, který podporu DivX nativně umí a pro ostatní androidy je určen yxflash player.

Aplikace je dostupná v marketu, i když oproti zvyku nejde o freeware; yxflash player je komerční aplikací, nicméně je možné ji zdarma alespoň vyzkoušet. Ačkoli je hlavní předností přehrávače široká podpora video kodeků, stejně dobře si poradí i s množstvím audio formátů.

Podporované formáty: mpg, avi (iPhone 3GS kvalita až 720p), mov/mp4 (iPhone 3GS až 1080p), flv, mkv, wmv/asf

mp3, aac, wma, ac3, pcm

stream (http, ftp, mms ...)

podpora TV-out (opět jen iPhone 3GS)

Prostředí přehrávače je docela intuitivní, základem je samozřejmě souborový manažer pro snadný výběr kýžených klipů a hudby. Při procházení adresářů program samozřejmě zobrazí jen podporované formáty a klepnutím na libovolných z nich dostanete na výběr, zda se má hned spustit jeho přehrávání nebo jej chcete přidat na playlist.

Pro rychlý výběr celého alba nebo série oblíbeného seriálu je určeno tlačítko add all. Horní lišta sestává ze čtyř záložek. První představuje souborový průzkumník, druhá slouží k zadání URL pro přehrávání streamovaného obsahu a další patří playlistu. Poslední záložka je ryze informativní.

Vše je uzpůsobeno pro snadné ovládání, tradičně nechybí podpora dotykových gest. Nelíbí se nám ale zobrazení playlistu, který nesestává pouze z názvů skladeb/filmů, ale zobrazuje celé jejich umístění (např. sdcard/mp3/xy.mp3). Seznam názvů souborů doplněný o ikonku signalizující jeho typ, by vypadal rozhodně lépe.



Během testování jsme vyzkoušeli čtyři filmy, jejichž datový tok se pohyboval v rozmezí od 280 do 850 kbps. Pouze film v nejnižší kvalitě byl upravený aplikací PocketDivXEncoder, zbylé v kvalitě 600, 720 a 850 kpbs jsme ponechali v původní velikosti.

Testovaná Motorola Milestone zvládla všechny klipy přehrávat plynule, ovšem u snímku s nejvyšším tokem již bylo znát občasné zaškobrtnutí. Maximální bitrate přehrávaného filmu by tak neměl výrazně překročit hranici 700 kb/s, ideálně bitrate 500 – 600 kbps (pro Milestone, Nexus One by pravděpodobně videa přehrál lépe).

Během přehrávání je na spodní transparentní liště známá sestava základních tlačítek přehrávače spolu s regulací hlasitosti. Horní pak zobrazuje časový průběh přehrávaného souboru, ovšem právě u datově hodně náročných snímků nepracuje korektně (stojí na místě).

Jedním dotykem je možné lišty skrýt a využít tak celou plochu displeje. Trochu nám vadilo, že program nikde nezobrazuje, který soubor aktuálně přehráváte. Snad na to autoři budou pamatovat v dalších verzích.

Sečteno a podtrženo je yxflash player zatím jedinou cestou, kterak na androidích telefonech přehrát filmy bez předchozí konverze. Několik chybek sice má, ale ty jistě budou v dalších aktualizacích postupně eliminovány.

Zkušební verze dovolí přehrát pouze 2 minuty klipu, což je hodně přísné omezení. Cena licence je ale stanovena na přijatelných 10 USD (asi 190 Kč) a tak nikoho nezruinuje. Yxflash player existuje ve verzi pro Google Android, Windows Mobile, iPhone a Symbian S60 třetí a páté edice. Cena se napříč platformami neliší.

Oficiální stránky produktu