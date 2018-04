Vyzkoušeli jsme osmimegový Samsung Innov8. Těžká konkurence pro Nokii N96

Tak už to skoro vypadá, že se Nokia se svým špičkovým modelem N96 tak trochu ukvapila. Představila ho totiž již na veletrhu World GSM Congress v Barceloně, jenže dosud ho nemá připravený do prodeje. Přitom tento – původně nejlepší – fotomobil nabízí rozlišení jen 5 Mpx.

Jenomže konkurence nespí a Sony Ericsson už má připraven C905 s rozlišením 8 Mpx a krok s ním srovnalo i LG KC910. Posledním do osmimegapixelové party je pak Samsung. Nový Innov8 byl k vidění na jeho stánku na veletrhu IFA. Podrobnější technické informace o tomto telefonu najdete zde.

A musíme uznat, že Samsung vzal útok na N96 pořádně od podlahy – nabídl totiž telefon se srovnatelnými parametry jako N96, včetně Symbian S60 3rd Edition a 16 GB interní paměti. Navíc ale i s lepším fotoaparátem, alespoň pokud jde o technické parametry. Přece jen, oba přístroje nejsou ještě k dispozici ve finální verzi, takže hodnotit kvalitu fotografií příliš nelze.

Jinak se drží Samsung své osvědčené konstrukce, ale zdá se, že 8Mpx čip si zřejmě vybírá svou daň. Všechny s ním představené telefony jsou totiž pořádní cvalíčci. Samsung Innov8 je dokonce o kousek větší než Sony Ericsson C905. Jak je ale u téhle značky obvyklé, vítězí v tloušťce. Ačkoli 17,2 mm zase úplně málo není. Musíme ale uznat, že telefon padne do ruky velmi dobře a působí vyváženě.

Dílenské zpracování je tradičně na velmi dobré úrovni a celkově jsme měli z přístroje velmi dobrý pocit. Vysouvací mechanismus je dostatečně pevný a rozhodně nevypadá, že by měl být v budoucnu zdrojem nějakých problémů. Klávesnice je přiměřeně veliká, a ačkoli jsou všechny klávesy v jedné rovině, píše se na ní pohodlně. Trochu nezvykle patří první řada ještě funkčním klávesám. Ale díky tomu jsou zase všechny alfanumerické klávesy dobře přístupné.



Porovnejte Samsung Innov8 a Nokii N82 Obrázky pořízené zhruba za stejných podmínek (několik sekund po sobě) z nového Samsung Innov8 a Nokie N82. Můžete posoudit, nakolik jsou tři megapixely důležité. Je nutné ale počítat s tím, že Innov8 nemá ještě definitivní verzi firmware. Kliknutím zobrazíte obrázke v plném rozlišení. Samung Innov8 Nokia N82

Pod displejem se nachází standardní sestava kláves, opět s nimi není problém. Všichni, kteří doposud neměli tu čest s S60 přístrojem, si možná budou muset zvyknout na dvojici stříbrných kláves, kterou má přístroj navíc. Zajímavý je čtyřsměrný čtvereček s potvrzovacím tlačítkem v prostředku. To totiž může fungovat i jako optická myš, tak jak to známe ze samsungů s Windows Mobile. Docela zajímavé, i když na tenhle způsob ovládání je potřeba si zvyknout.

Ostatně to platí o celém ovládání telefonu – pokud jste si mysleli, že podobně jako menu Windows Mobile telefonů, musí na S60 přístrojích ovládání vypadat na první pohled stejně, poměrně hodně jste se mýlili. Samsung si opět ovládání přizpůsobil obrazu svému. Fandové téhle značky budou možná nadšeni.

Úvodní obrazovka je hodně podobná tomu, co známe z Omnie či dalších nových přístrojů – vlevo řádek se základními nabídkami a z něj vyskakují jednotlivé funkce. Na rozdíl od Omnie nelze ale tady položky upravovat. Chce to trochu zvyku, ale řadě uživatelů to bude určitě vyhovovat.

U fotoaparátu nás trochu zarazil relativně malý objektiv. Ve srovnání s N82 nabízí Innov8 přece jen trochu méně možností nastavení, takže máte menší možnost ovlivnit výslednou kvalitu obrázků. S fotoaparátem se jinak pracuje standardně. Příjemným plusem je šoupátko na boku, kterým se přepíná fotoaparát, video a prohlížení fotek.

Nový Samsung se začne prodávat v říjnu za zhruba 12 000 korun.