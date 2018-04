Vyzkoušeli jsme nový HTC Touch Dual. Je ještě lepší, než současný Touch

Model Touch je jedním z nejúspěšnějších modelů společnosti HTC, jednoho z největších výrobců chytrých mobilů a komunikátorů. Ještě před koncem roku ale bude na trhu jeho nástupce. Novinku jsme krátce vyzkoušeli a na fotografiích ji můžete porovnat s původním modelem.

Tchajwanský výrobce chytrých telefonů HTC je zjevně při chuti. Model Touch je jedním z nejúspěšnějších v jeho desetileté historii. Není tedy divu, že se snaží tohoto úspěchu využít. Před třemi dny představilo HTC hned čtyři novinky včetně nástupce modelu Touch. Příjemná zpráva je, že podle našich informací bychom se alespoň většiny z nich měli dočkat do konce letošního roku. My jsme měli možnost si dvě z novinek osahat. A musíme říci, že se skutečně máme nač těšit.

HTC Touch Polar Silver – zadáno pro ženy

Efektní zelená verze HTC Touch do Česka zřejmě nedorazí. Pravděpodobně se ale dočkáme nové stříbrné varianty. Od původního Touche se Silver liší opravdu jen zvenku. Nutno ale dodat, že tahle barva přístroji opravdu sluší. Oproti původní černé je mnohem méně konzervativní a výrobce se nijak netají tím, že novou barevnou variantou chce oslovit především ženy.

Těm bude stříbrná opravdu slušet. Přitom ale přístroj nepůsobí nijak extravagantně, takže ho mohou do kabelky přidat i manažerky. Ostatně povrchová úprava je stejně příjemná jako u černé varianty. Takže si troufneme tvrdit, že tahle barva nemusí oslovit jen ženy.

HTC Touch Dual – ještě lepší

I když je Touch poměrně úspěšný, přece jen není dokonalý. Ovšem musíme přiznat, že Touch Dual má k dokonalosti zase o kousek blíže. Na první pohled je patrné, že výrobce se snažil odstranit většinu výtek uživatelů původní verze. Především má nový Touch zase o kousek vylepšené ovládání TouchFLO, které nyní umožňuje například otáčet a zoomovat obrázek pouhým pohybem po displeji. Není to sice iPhone, ale je to rozhodně krok kupředu.

Všechny, kdo pracují na cestách určitě potěší, že Touch Dual dostal do vínku podporu 3G a HSDPA. Wi-fi bohužel chybí. Navíc mu přibyla také hardwarová klávesnice. A dokonce ve dvou variantách, s klasickou alfanumerickou klávesnicí jakou známe z většiny mobilů, a nebo s SureType QWERTY klávesnicí trochu připomínající Sony Ericsson P1i.

Bohužel do Česka se bude dodávat jen verze s klasickou klávesnicí. I s tou se ale pracuje velmi dobře. Kromě alfanumerických kláves se na klávesnici nachází i klávesa pro přístup do menu a k internetu. Díky tomu se obejdeme bez dotykového pera v zase o něco vyšším počtu případů. Na klávesnici se píše poměrně pohodlně. Klávesy mají přiměřený odpor a zdvih. Na psaní textu ve Wordu to rozhodně není, ale na rozdíl od předchozí varianty s tímhle modelem napíšete SMS i v autobusu.

S ní připomíná Touch Dual úplně obyčejný vysouvací mobil. Je totiž o trochu užší než původní Touch, což nahrává dojmu „obyčejného telefonu“. Přitom klávesnice příliš nepřidala ani na tloušťce – 15,8 mm proti 13,9 mm původního Touche. Touch Dual také přibralo 8 gramů, musíme ale přiznat, že subjektivně se nám zdál těžší mnohem víc.

Pochválit musíme perfektní zpracování, které se může směle měřit se současnou absolutní špičkou. Vysouvací mechanismus je pevný a nemá ani minimální vůli. U zavřeného telefonu se ani nezdá, že by jej mohlo jít vysunout. Obě části k sobě pevně přiléhají a nikde nenajdeme žádnou "nadprůměrnou" mezeru.

Touch Dual se začne prodávat před koncem letošního roku a cena by neměla být o moc vyšší, než u původní verze. Ta zůstane v prodeji i nadále.