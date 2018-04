Vyzkoušeli jsme nový Android Market. Filmy a knihy zatím jen pro USA

Hlavní novinky si v počátku naplno užijí jen Američané. Mluvíme o možnosti nakupovat a půjčovat rozličné filmové lahůdky, jejichž cena startuje v USA od necelých dvou dolarů (zhruba 35 Kč).

Filmy půjde sledovat jak přímo z webové podoby Marketu, tak i v telefonu či tabletu. Stažení/půjčování filmů bude, stejně jako aplikace, vázáno na Gmail účet. Jednou zakoupené filmy tak budou k dispozici na každém zařízení, na kterém se k účtu přihlásíte. Totéž platí pro nákup knih, bohužel včetně dostupnosti pouze pro Spojené státy.

My si tak zatím užijeme pouze zbrusu nové podoby portálu, jehož úvodní obrazovka sestává z dlaždic. V úvodu uživatele přivítá nabídka doporučených aplikací, která je jednou z osmi záložek v nástrojové liště. Mezi jednotlivými nabídkami přepínáte dotykovými gesty. Užitečné jsou žebříčky aplikací, kde najdeme nejoblíbenější bezplatné i placené aplikace. Stejným způsobem portál upozorňuje na novinky, které opět třídí podle ceny.

Nabídka k aktualizaci Marketu by měla na váš telefon dorazit v průběhu několika dnů. Novou verzi můžete stáhnout a nainstalovat do telefonu i manuálně, ale pouze z neoficiálních zdrojů (např. z portálu Android and Me).