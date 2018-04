Vyzkoušeli jsme novou sociální síť Google+ v mobilu

Právě velká přehlednost a přímočarost jsou velkou předností Google+ aplikace. Ta je zatím dostupná pouze pro mobilní telefony s Androidem. Google ale slibuje, že se brzy objeví i verze pro iOS a Windows Phone.

Aplikace funguje velmi jednoduše. V hlavním menu je pouhých pět ikon. První vás zavede ke streamu lidí, které máte v kruzích. Stream, tedy výpis všech postů, se přitom zobrazuje ze všech kruhů, které máte. V nastavení lze ale omezit, které kruhy chcete v tomto výpisu sledovat. Posunem do stran se zobrazí dva další výpisy. Pod názvem Incoming najdeme výpis zpráv, které někdo sdílel přímo s vámi.

Zajímavý je také stream s názvem Nearby, který ukáže veřejné zprávy od lidí ve vašem okolí. Tato funkce zatím není moc použitelná, ale až bude mít Google+ výrazně větší počet uživatelů, může se hodit. Snadno tak zjistíte, co zajímavého se děje třeba ve vašem okolí. Oblast stream je také tím pravým místem, odkud můžete s ostatními sdílet své aktuální postřehy, fotografie anebo také svou polohu. Stačí vybrat jednu ze tří ikon v horním řádku.

Pod položkou Photos najdeme hezky roztříděné fotografie. Ty jsou rozděleny na fotky od lidí z vašich kruhů, na fotky, na kterých jste vy sami, na vaše vlastní alba a na fotky, které jste na Google+ nahráli z mobilu. Při prvním spuštění aplikace se vás telefon zeptá, zda chcete fotografie na profil odesílat automaticky (Instant upload). To znamená, že každý mobilem pořízený snímek se sám nahraje do alba na Google+. Nahraje se do neveřejného alba, kam máte přístup pouze vy. V položce fotek z mobilu pak můžete zvolit, které fotky chcete zveřejnit.

Automatické nahrávání fotek doporučujeme aktivovat pouze těm, kdo mají dostatečně dimenzovaný datový tarif nebo telefon často připojují k wi-fi síti. V nastavení lze nahrávání omezit právě na připojení přes wi-fi. Je možné vybrat, jestli se mají fotky nahrávat v roamingu, nebo se mohou nahrávat pouze tehdy, pokud je telefon připojen na nabíječku.

Za ikonou Circles se ukrývá seznam vašich kruhů. Přepnout lze na přehled, kde vidíte všechny své kontakty podobně jako v adresáři telefonu. U každého kontaktu pak po otevření spatříte jeho zprávy, můžete se podívat na detaily, které vám o sobě prozradil. Podívat se můžete i na fotografie, které daná osoba na svůj profil nahrála. V Circles lze i vyhledávat nové osoby, které si chcete do kruhů zařadit. V detailu kontaktů můžete také stávající členy kruhů různě přeřazovat, stačí zaškrtnou patřičný checkbox u vybraných kruhů.

Trochu zvláštní je položka Profile. V ní se nachází údaje z vašeho profilu a seznam vašich zveřejněných zpráv. Profil zde ale upravovat nelze, stejně tak ani nejde na svůj stream přidávat příspěvky. Uveřejněné příspěvky je ale možné komentovat a také se dají moderovat a mazat jednotlivé komentáře.

Na závěr jsme si nechali jednu funkci, která je specifikem mobilní aplikace Google+. Jmenuje se Huddle a jde o skupinové textové zprávy. V podstatě je to obdoba služeb GroupMe nebo Beluga. Huddle jsou zprávy někde na pomezí mezi SMS, e-mailem a chatem. Posílat si je můžete pouze s ostatními uživateli mobilní aplikace Google+. Jako příjemce můžete přidat jednu osobu, několik lidí nebo rovnou celé kruhy. Příjemcem nemusí být jenom osoba s Google+ účtem, stačí zadat jakýkoli e-mail. Jenže pak dotyčný dostane vlastně jenom pozvánku k nainstalování aplikace.

Aplikace Google+ je jednoduchý způsob, jak s novou sociální sítí začít pracovat. Ocenili bychom lepší možnosti správy vlastního profilu, na druhou stranu v současném stavu nehrozí, že si s ním pohraje někdo, kdo se neoprávněně zmocní vašeho mobilu. Uživatelé si musí dát pozor na nastavení funkce instant upload, která umožňuje automaticky odesílat fotky do skrytého alba na serveru.