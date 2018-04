Vyzkoušeli jsme novou Nokia N-Gage. Herní platformu neomezených možností

Herní platforma Nokia N-Gage se v minulosti sestávala ze speciálních symbianových přístrojů, které byly uzpůsobeny k hraní her. Modely N-Gage a N-Gage QD vypadaly jako herní konzole a možná právě proto si mezi uživateli mnoho příznivců nenašly. Jejich cena také nebyla na počátku prodeje zrovna nízká, což znamenalo, že se telefony nedostaly do rukou kýžených uživatelů – mladé generace.

Nová N-Gage přichází

A tak Nokia uložila N-Gage k ledu. Nedávno se rozhodla ale platformu oživit, tentokrát však trochu jinou formou. Z N-Gage se stal herní portál a softwarová platforma, která poběží na řadě telefonů s operačním systémem Symbian S60. V současnosti čítá seznam podporovaných přístrojů modely N81, N81 8GB, N95, N95 8GB a N82, na které jsme N-Gage zkoušeli.





V budoucnu bude platforma připravena i pro starší N93, N93i a N73, pochopitelně ji najdeme i v dalších nových modelech, třeba chystané špičkové N96. Mimo telefony řady N-Series se však prozatím s podporou N-Gage nepočítá, což je docela škoda, protože opět narážíme na cenový problém. Pojďme ale k samotné N-Gage.

V menu telefonu najdou majitelé výše zmiňovaných přístrojů ikonku aplikace N-Gage. Ti, kteří mají přístroj staršího data výroby si ji mohou doinstalovat, aplikace je ke stažení na stránkách n-gage.com. Aplikace je doslova bránou do světa her. Po jejím spuštění se ocitnete v menu, které vám umožní snadno se v něm orientovat.

Online svět

Asi prvním úkonem, který v aplikaci uděláte, pokud to s hraním myslíte vážně, je založení vlastního herního profilu. Vyberete si přezdívku, heslo a do profilu o sobě můžete vyplnit spousty osobních informací, ale také samozřejmě nemusíte. Skóre dosažené v jednotlivých hrách a všechny dosažené úspěchy se vám pak budou zapisovat do profilu a vaše sláva bude stoupat. Zde je nutno podotknout, že N-Gage je online aplikace a bez datových přenosů se u ní prakticky neobejdete, i když je možné si hry a licence stáhnout a zakoupit i přes počítač.





V případě, že ale nebudete používat datové přenosy pak nemůžete počítat právě s aktualizací profilu a zapojením do celosvětového N-Gage dění. To se sestává z různých turnajů, výzev, ale také prostého online soupeření s ostatními hráči. Prostě se můžete domluvit, nebo můžete vyzvat vybraného soupeře a ve zvolené hře si to rozdáte s živým protihráčem, který se v tu chvíli nachází klidně (v autobuse) na druhém konci planety. Online připojení ale není nutností a tak můžete hry samozřejmě hrát sami. V menu aplikace se dá zvolit, že se vás má vždy na připojení zeptat, zda tak opravdu chcete učinit.

V základním menu N-Gage naleznete několik předinstalovaných demoverzí her, další demoverze si můžete stáhnout přímo z portálu. V naší Nokii N82 se nacházely 4 hry (Asphalt 3, Brain Challenge, Hooked On: Creatures of the Deep a World Series of Poker Pro Challenge), další dvě hry si v součanosti lze stáhnout (Fifa 08 a System Rush: Evolution). Na internetovém portálu n-gage.com pak najdeme ještě dalších 13 titulů označených jako „Coming soon“, dočkat se jich tedy máme brzy. Další hry by měly samozřejmě rychle přibývat.

Zábava za rozumnou cenu

Demoverzi hry si můžete stáhnout přímo do telefonu, to ovšem doporučujeme jen tehdy, pokud máte neomezený datový tarif a k dispozici 3G síť – i přes tu se nám totiž demoverze hry systém Rush stahovala přes 5 minut. Případně lze použít wi-fi. Demoverze her vám neposkytnou zrovna dvakrát hodně zábavy, většinou vám totiž hra dovolí hrát jen chvíli – do prvního úspěchu, v případě závodní hry Asphalt vás třeba nenechá odjet ani jedno celé kolo. Na druhou stranu demoverze poměrně slušně dostačuje k tomu, abyste si o hře udělali obrázek.





Pokud se vám hra líbí, můžete si ji přímo z telefonu zakoupit. Stačí vám k tomu kreditní karta. Postup nákupu je snadný, zajímavá je snad jen první možnost, která vám dává vybrat, na jak dlouho chcete hru koupit – licence na den stojí 1,99 euro, na týden 4,99 euro, permanentní licence pak stojí 9,99 euro. Ceny jsou takto zatím nastaveny u všech uvedených her, dá se ale předpokládat, že se mohou v budoucnu u jednotlivých titulů lišit. Cena 10 euro za hru, tedy zhruba 250 korun se může na první pohled zdát vysoká, ale podle našich zkušeností se investice docela vyplatí.





Většina her pro mobilní telefony totiž má ten problém, že je jejich hratelnost dosti problematická. Na malých klávesnicích mobilních telefonů se totiž většina her špatně ovládá a ani displeje přístrojů zrovna nevynikají přehledností. Tituly pro N-Gage jsou ale dostatečně kvalitní a propracované, takže se u nich budete bavit dlouhé hodiny, možná i desítky hodin.





Ovládání her je přizpůsobeno daným mobilním telefonům a navíc si ho u většiny her můžete nakonfigurovat dle svých preferencí, některé telefony (třeba N81) navíc mají speciální herní tlačítka, která ovládání ještě zpříjemní. A co se displejů týče, Nokie řady N-Series patří mezi telefony s největšími zobrazovači a QVGA rozlišení znamená, že je obraz na nich dostatečně jemný. Pojďme se ale krátce podívat na jednotlivé zatím dostupné tituly.

Asphalt 3: Street Rules

Závodní sérii Asphalt asi není potřeba milovníkům mobilních her představovat. Její třetí pokračování známe již v javové verzi, právě na N-Gage si ale hru budete moci užít ještě intenzivněji, než na javových telefonech. Čeká na vás 14 tratí rozmístěných po městech okolo světa, a 12 opravdových licencovaných vozidel, z toho 3 motocykly.





Grafika je přitom na velmi dobré úrovni a tak se nemusíte obávat, že byste od sebe jednotlivé vozy nerozlišili. Ovládání je opravdu jednoduché a hra má velmi rychlý spád a skvělou hratelnost. Pro milovníky závodních her je koupě Asphaltu povinností. Hra je poměrně graficky náročná a tak "screenshotovací" program, který používáme bohužel nepodává dobré výsledky.

FIFA 08

Rovněž populární herní fotbalovou sérii FIFA nemusíme představovat, znají ji hráči počítačových her snad napříč všemi platformami, které kdy existovaly. A tak nemůže FIFA chybět ani na N-Gage. Jako pravověrný fotbalový simulátor vám hra nabídne několik národních lig (ta naše bohužel chybí) a také možnost hrát za vybrané národní týmy (zde již český nároďák najdeme).





FIFA 08 je asi ze všech N-Gage her nejnáročnější na ovládání, na to si budete muset chvilku zvykat. Hra se ale opět snaží vše maximálně usnadnit třeba tím, že hráči sami běhají a vy jen navigační klávesou určujete změnu směru běhu. Po chvíli tréninku tak jistě ovládnete i mobilní fotbalové hřiště a dopadnete jistě lépe, než my při našem prvním pokusu.





I když remíza 1:1 se Španělskem není k zahození. FIFA je také jedním z titulů, ke kterému se můžete neustále vracet i v demoverzi – vždy vám totiž dovolí zahrát si jeden celý zápas s vybraným týmem proti libovolnému počítačovému soupeři. A to mnohým pro ukrácení dlouhé chvíle bude stačit.

Hooked On: Creatures of the Deep

Hra s předlouhým názvem Hooked On: Creatures of the Deep je prostým a jednoduchým simulátorem rybaření. Na stolních počítačích jsou takové hry většinou přijímány dost vlažně, ale Hooked On na mobilním telefonu je opravdu zábava.

Hra se sestává z několika fází – tou první je klidné plutí loďkou po mapě. V tuto chvíli vidíte loďku z ptačí perspektivy a na mapě máte označena místa, kde na vás čekají nějaké úkoly nebo vám hra nabídne možnosti se posunout dál. V jednom místě tak můžete nakupovat rybářské vybavení, letiště vám od určité úrovně umožní odcestovat do jiné oblasti, kde na vás čekají nové výzvy. Největší zábavou je ale samozřejmě samotné rybaření.





Pro chytání ryb si můžete vybrat prakticky jakékoli místo. Zajedete sem loďkou a zmáčknete herní tlačítko. V tu chvíli se hra přepne do 3D zobrazení a vy si můžete vybrat směr, kterým hodláte nahodit. Předtím si samozřejmě ze svých zásob můžete vybrat prut, naviják, vlasec i návnadu. Po nahození už vám nezbývá než čekat, jestli se na návnadu něco chytne. Ve správnou chvíli stačí zaseknout a pak už si jen přitáhnout rybu k sobě. Jenže pozor na to, aby vám nepřetrhla vlasec, občas musíte také polevit.





Boj s rybou se tak může protáhnout na dlouhé minuty a vaše okolí vás při tom bude možná dost nevěřícně sledovat. Hra navíc podporuje i vibrace telefonu, takže vzpouzející se rybu pocítíte i na vlastní dlaň. Demoverzi můžete hrát do chvíle, než chytíte první rybu, pak musíte začít opět znovu.

World Series of Poker Pro Challenge

Již podle názvu je jasné, že v této hře nepůjde o nic jiného, než o hraní pokeru. Konkrétně o hraní Texaského pokeru. V demoverzi si můžete vyzkoušet jen hru proti jednomu počítačovému soupeři, plná verze umožní větší výběr soupeřů a různé druhy hry.





Nejdůležitější je pak samozřejmě vaše soupeření s ostatními hráči v aréně, kde se s nimi budete předhánět v množství vyhraných peněz. Pro milovníky pokeru je WSOP jistě zábavnou hrou, ostatní jí ale asi raději nechají bez povšimnutí.

Brain Challenge

Hra Brain Challenge tentokrát zaměstná vaše mozkové závity. Jedná se o soubor různých logických hříček, jejichž plněním se bude plnit vaše konto body. Bohužel demoverze vám toho o hře moc neprozradí, jelikož vám dovolí pouze jednou si zahrát úvodní hru ze všech logických výzev.





My jsme zatím také nemohli vyzkoušet plnou verzi hry, takže vám bohužel své dojmy sdělit nemůžeme. Plným verzím N-Gage her se ale budeme v budoucnu věnovat samostatně. U této hry opět nemůžeme nabídnout úplně bezchybné screenshoty.

System Rush: Evolution

Poslední v současné době přístupnou hrou je System Rush. Jde o akční hru která je kombinaci závodů, střílečky a dalších stylů hry v science-fiction kabátu. Přebíráte na sebe roli hackera, který se snaží ovládnout počítačovou síť ovládající lidstvo. V cestě vám stojí jak čas, tak spousta soupeřů a všemožné překážky. Jednotlivé levely jsou poměrně rozmanité a v každém dostanete jiný úkol, takže je hra opravdu zábavná a ačkoli není někdy zrovna lehká, chytne vás a nepustí

Demoverze vám umožní projít celou jednu úroveň o třech levelech, v plné verzi na vás čeká úrovní rovnou deset, což znamená třicet levelů. Demoveze vám umožní rovnou vyzkoušet i online hru s dalšími hráči. Opět jde o hru poměrně dost graficky náročnou, což poznáte podle screenshotů s popiskem – program nestíhá.

Co dál?

Momentálně je pro platformu N-Gage v přípravě dalších 13 titulů z nichž mnoho známe z jiných herních platforem. Namátkou jmenujme třeba Worms, The Sims nebo Bounce či populární Tetris. Chystají se i hry pro milovníky golfu, kulečníku nebo pinballu. Nová herní platforma jistě nedostatkem sebevědomí netrpí a tak doufejme, že se tituly budou objevovat rychle a jejich množství poroste.

Většina her je prozatím sportovně či akčně zaměřena, uvítali bychom také něco pro delší hraní. Co třeba nějaké RPG nebo klasickou adventuru? Hodilo by se určitě i více online her. Uvidíme, necháme se překvapit budoucností. Zatím je jisté, že nová platforma N-Gage má opravdu skvěle našlápnuto. Herní tituly jsou velmi kvalitní a jsou nabízeny za vcelku rozumnou cenu. Jen pozor na účty za data, v případě, že nemáte datový tarif, musíte být při používání aplikace poměrně obezřetní.