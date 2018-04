Vyzkoušeli jsme novéTouchFLO 3D: do větší hloubky a se spoustou novinek

Hlubší integrace do samotných Windows Mobile: v praxi tak nemusíte s omšelou tváří WM ani přijít do styku. Spousta nabídek je kompletně převedena do grafiky poplatné celému TouchFLO. Finger-friendly kontextová menu: ty tam jsou miniaturní nabídky, do kterých bylo obtížné se trefit prstem, vše je nyní příjemně velké. Notifikace: veškerá upozornění jsou zahalena do grafického hávu TF3D a nepůsobí tak s uživatelským prostředím nijak rušivě. Veškerá komunikace s daným kontaktem přehledně na jednom místě: kromě vizitky si můžete prohlédnout SMS konverzaci s danou osobou, případně zobrazit relevantní emailovou korespondci, stejně tak jsou zobrazeny hovory mezi vámi a daným kontaktem. Kalendář: nový užitečný modul v TouchFLO aneb o důvod méně proč by vám měla chybět standardní WM. Snadné přizpůsobení celého prostředí: možnost zneviditelnit jednotlivé moduly, o jejichž reálném využití pochybujete (každý například nepotřebuje sledovat pohyby akcií na burze, že ano). Zcela nové Start menu: místo nevzhledného seznamu zástupců aplikace na bílém pozadí je nyní zobrazeno 24 zkratek aplikací; jednotlivé zástupce (aplikace) můžete odstranit a nahradit je jinými. Push Internet: do připraveného seznamu si nastavíte, které webové stránky a v jaký časový interval chcete sledovat; web pak můžete ihned číst, jelikož již bude kompletně načten.