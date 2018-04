Vyzkoušeli jsme nové windows phone nokie. Překvapení se nekoná

Hlavní hvězdou nové modelové sestavy finské Nokie je model Lumia 800. Sehraje hlavní roli v reklamních kampaních, které budou ohlašovat příchod znovuzrozené Nokie.

Když v létě Stephen Elop, šéf Nokie, rovnou zabil tehdy uváděnou N9 s operačním systémem MeeGo, začalo se proslýchat, že se přeci jen výtečný design a dokonalé zpracování modelu nakonec dostane i mezi masy.

A Nokia to představením Lumia 800 potvrdila. Na první pohled není novinka nic jiného než N9 s Windows Phone 7.5 Mango, namísto vlastního MeeGo.

Design obou telefonů je zcela identický a liší se pouze v drobných detailech, kterých si všimnou jenom znalci. Prvním detailem jsou senzorová tlačítka pod displejem, která trochu ruší dojem z naprosto čistého designu krycího skla u N9. Naopak v pravém dolním rohu chybí přední fotoaparát, což znamená, že Lumia 800 nebude použitelná pro videohovory.

Další drobný rozdíl najdeme na pravém boku, kde ve spodní části přibyla k dosavadní trojici tlačítek ještě mechanická spoušť fotoaparátu. Poslední drobná viditelná změna se odehrála na zádech telefonu, kde došlo k přestěhování páru diod blesku fotoaparátu. Snadno poškrábatelný stříbrný rámeček okolo čočky zůstává.

Změnou prošel překvapivě i displej. Technologie AMOLED zůstává zachována, rozlišení ale kleslo na 800 × 480 pixelů (oproti 854 × 480). S ním se zmenšila i úhlopříčka, která klesla z 3,9 palce na 3,7. Na první pohled to není příliš viditelná změna, obzvláště když na displeji vládne černá barva, u které je jen těžko rozeznatelný přechod z displeje k samotnému krycímu sklu. Je to ale škoda, pravděpodobně kvůli senzorovým tlačítkům musel displej trochu ustoupit.

Windows Phone na displeji v těle N9 působí při prvním setkání trochu nepatřičně, ale jednoduchý, elegantní a propracovaný systém si uživatele zřejmě rychle získá.

Naše první dojmy jsou takové, že Lumia 800 nepůsobí kdovíjak překvapivým dojmem. Uživatele si získá především designem a perfektní konstrukcí. Windows phone jako taková začnou být důležitým argumentem až ve chvíli, kdy se systém dostane řadě uživatelů takříkajíc "pod kůži".

V osmistovce jsou windows phone tradičně perfektně rychlá a telefon neměl tendence se jakkoli zadrhávat. A to vzhledem k množství vývojářských aplikací bylo vidět, že řada z vystavených kusů jsou jenom prototypy. Odladění se tedy povedlo na výbornou, dostatek výkonu zajišťuje 1,4GHz procesor a speciální grafický čip. I tady tedy došlo oproti N9 k drobné změně, hardware je o něco výkonnější.

Lumia 800 je také první telefon, který přináší novou navigační aplikaci Nokia Drive. Ta se stane jakousi specialitou nokií, samotné Nokia Mapy totiž firma před časem uvolnila i pro ostatní platformy. Majitelé windows phone telefonů (ale také androidích přístrojů) si budou moci stáhnout (především na Symbianu) populární mapy do svých mobilů také. V případě windows phone telefonů si ale pouze uživatelé WP nokií užijí pro výrobce tak typické plnohodnotné hlasové navigace zdarma, a to právě v podobě aplikace Nokia Drive.

Za upozornění u modelu Lumia 800 ještě stojí kapacita vnitřní paměti, která činí 16 GB a nelze ji rozšířit (pokud tedy nepočítáme 25 GB v on-line úložišti Microsoftu). To může být pro některé uživatele vcelku málo, výrobce zatím neuvedl varianty s vyšší kapacitou.

Natěšení zákazníci si ovšem na většině trhů na model Lumia 800 počkají. Krom šesti vybraných trhů (například Velká Británie a Německo) se totiž začne novinka prodávat až v lednu příštího roku. To platí i pro český trh, kde by měla Lumia 800 dostat cenovku 12 500 korun s daní. Otázkou zůstává, zda to není na takový (byť skvěle zpracovaný) smartphone příliš. Konkurence nabízí telefony s podobně silným hardwarem a větším displejem už v současnosti za ceny pod 10 000 korun.

Druhá windows phone novinka nokie bude o něco levnější, cena se podle všeho dostane pod hranici 8 000 korun. To už je velmi zajímavá nabídka, protože typ Lumia 710 má vlastně stejný hardware jako Lumia 800 (tedy 1,4 GHz procesor s grafikou, 3,7 palcový AMOLED displej), liší se jen fotoaparát (ten má pět megapixelů) a design. Kapacita vnitřní paměti klesla na 8 GB, což může být v některých případech kriticky málo.

Lumia 710 bude opravdu jakousi kompromisní volbou, nebo volbou z rozumu. Vedle osmistovky totiž vypadá tak trochu jako ošklivé káčátko. Hodně plastový design vychází ze symbianového typu 603 – telefony doslova jako by si z oka vypadly. Nenechte se ale mýlit, windows phone verze je ve všech směrech drobně větší, aby se do jejího těla vešel větší displej (603 má úhlopříčku 3,5 place).

Tlačítka pod displejem nejsou senzorová, což se jistě bude líbit řadě uživatelů, kteří se bojí, že by senzorová tlačítka neustále omylem mačkali. Řešení z gelového plastu bude z tohoto hlediska spolehlivější, na druhou stranu na první omak nepůsobilo příliš přesvědčivě. Stisk tlačítek postrádá tu správnou odezvu.

Co se používání týče, platí pro model Lumia 710 to samé jako pro osmistovku. Systém je bleskurychlý, zákazníci opět získají i navigaci Nokia Drive. Krásy windows phone docení uživatelé až při samotném používání telefonu, systém jednoduše není stavěn na to, aby ohromoval na první pohled.

Nové windows phone nokie jsou zajímavé kousky, které přilákají ke značce trochu ztracené pozornosti. Firma má konečně moderní smartphony pro světový masový trh, a to je dobře. Výjimečné ale nové nokie nejsou, na "revoluční" modely v podání finského výrobce si budeme muset ještě počkat. Doufejme, že čekání bude trvat jenom do jarního kongresu v Barceloně.