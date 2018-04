Vyzkoušeli jsme nové symbianové Nokie. Jsou velmi sympatické

Pro Nokii je z trojice přístrojů se Symbianem Belle nejdůležitější model 700, který by se měl stát hitem na předvánočním trhu. A přes všechny zkazky o tom, že Symbian je mrtvý, na to má tento telefon potenciál.

Model 701, který bezprostředně navazuje na populární C7, už tak důležitý nebude, měl by hrát pouze roli doplňkového přístroje. A to i přesto, že to bude nejvybavenější typ se Symbianem Belle nainstalovaným přímo z továrny. Starší telefony (včetně třeba N8) se ale dočkají aktualizace. Poslední z trojice, Nokia 600, se podle vyjádření českého zastoupení na náš trh zatím nechystá.

Upřímně, není příliš o co stát, zájemci o levný smartphone najdou daleko atraktivnější (z poměru výkon/cena) nabídku v podobě již dříve představeného typu 500. Ten má s typem 600 prakticky zcela shodnou výbavu, ale nabízí dle našeho soudu atraktivnější design.

Nokia 700 – malý, tenký a příjemný dotykáč

Z představených novinek je asi nejatraktivnějším kouskem Nokia 700. Je to typický zástupce dotykových smartphonů střední třídy. Její cena je stanovena na 270 eur bez dotací a daní, což by u nás mohlo znamenat částku pod hranicí 8 000 korun. Pokud se podaří do Vánoc provést ještě nějakou cenovou korekci směrem dolů, má model 700 velký potenciál stát se masovým hitem.

České zastoupení prozradilo, že novinka zamíří do nabídek všech tří místních operátorů. Sedmistovka je už na první pohled příjemně malý symbianový telefon. Nokia tvrdí, že je to nejmenší přístroj dané třídy a kategorie. To nemůžeme s jistotou potvrdit, pravdou ale je, že je sedmistovka opravdu malá, tenká a v ruce příjemně lehká.

Tyto vlastnosti přitom nejdou na úkor výbavy a provedení. Zpracování bylo i u prototypů příkladné a použité materiály působí více než sympatickým dojmem. Výhodou modelu 700 bude také nabídka hned několika barevných variant. My jsme si mohli prohlédnout černou, bílou, červenou a modrou a jen těžko se rozhodujeme, které to sluší nejvíce. Hodně atraktivně vypadá především červená verze, která by mohla navázat na úspěch do červených prvků oděné 5800 Xpress Music. Konzervativnější zákazníci se nejspíš zhlédnou v černé verzi.

U modelu 700 se nám také velmi líbil displej. Ten má úhlopříčku 3,2 palce a řadí se tedy v dnešním světě dotykových smartphonů spíše k těm menším. Rozlišení nHD, tedy 640 × 360 pixelů, je dostatečně jemné a AMOLED technologie přináší velmi živé barvy. To jsou ale prvky, které známe i z jiných modelů. U sedmistovky ale Nokia zdánlivě téměř eliminovala krycí sklo displeje. Ten vypadá, jako by vůbec nebyl zapuštěn. Obraz je skvělý a podobně musíme hodnotit i reakce na pokyny.

Symbian Belle totiž pohání nová platforma s gigahertzovým procesorem. Vylepšení systému i hardwaru přineslo až nebývalé zrychlení a byť jsme zkoušeli pouze prototypy, nedocházelo k žádnému nepříjemnému zadrhávání. Uvidíme, jaká bude situace u sériových kusů, ale možná se dočkáme toho, že symbianový telefon střední třídy bude dokonce i rychlejší než jeho přímí soupeři s androidem.

Samotný Symbian Belle pak z uživatelského hlediska přináší jen dílčí vylepšení. Novinkou jsou propracovanější widgety, které na úvodní obrazovce už nepůsobí tak nepatřičně. Z Androidu systém okoukal horní vytahovací lištu s upozorněními a přepínačem funkcí. A poslední výraznou novinkou je fakt, že menu je jednoúrovňové: všechny ikony jsou v menu v jednom seznamu, tak jako je tomu právě třeba u Androidu nebo iOS. Listuje se skrolováním nahoru a dolu. Kdo by se přeci jenom chtěl vrátit ke staršímu provedení různě zanořených podsložek, může si složky vytvořit a do nich ikony programů a funkcí naskládat dle libosti.

Nokia 701 – atraktivní C7 ztratila lesk

Nokia 701 bude podstatně méně důležitý kousek. A to i přesto, že nabízí o chloupek lepší výbavu než model C7, jehož je nástupcem. Fotoaparát (stále bez ostření) nabízí rozlišení osm místo pěti megapixelů a displej má úhlopříčku 3,5 palce. Model 701 je opravdu jen trochu předělanou C7 s gigahertzovým procesorem.

Zatímco v dosavadní řadě C6, C7 a N8 byla C7 asi nejatraktivnější volbou jak z hlediska designu, tak poměru cena/výkon, v porovnání se sedmistovkou je najednou nová 701 velká, neohrabaná a neatraktivní. Přitom elegantní design C7 zůstal téměř beze změn zachován. To je důkaz toho, jak se vlastně nová 700 povedla, "staronový" model 701 zastiňuje ve všech směrech.

Opět musíme u 701 pochválit zpracování telefonu a také displej. Ten má mít ze všech smartphonů nejvyšší svítivost, to jsme ale nemohli ověřit. Subjektivně nám ale přišel lepší displej modelu 700.

Nokia 600 – k nám raději ne

Nokia 600 se na český trh se vůbec nechystá. Není ani o co stát. Výbava je prakticky totožná s levnějším modelem 500, ten také nabízí elegantnější design. Nokia 600 je hodně plastový kousek bez špetky oživení a podle našeho názoru tomu nepomohou ani barevné kryty. Design se moc nepovedl, na dnešní poměry je šestistovka také vcelku tlustá a působí trochu jako "buřt".

Nutno ale podotknout, že i použité plasty působily kvalitním dojmem a měli jsme pocit, že by šestistovka mohla přežít poměrně nešetrné zacházení. To ale může být zdání. Jediným zásadním rozdílem ve výbavě oproti pětistovce by měly být extrémně hlasité reproduktory.

Pravda, šestistovka má také navíc NFC a na rozdíl od pětistovky dostane rovnou Symbian Belle (pětistovka se pravděpodobně začne prodávat s Annou). NFC ale u nás není příliš rozšířená a požadovaná funkce, přičemž aktualizace na Belle by měla pro model 500 přijít poměrně záhy.