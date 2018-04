Vyzkoušeli jsme nové Sony Ericssony. Mají potenciál zachránit značku

Sony Ericsson se po dlouhé době vytáhl a v neděli představil opravdu originální a zajímavé telefony. Z trojice novinek je paradoxně nejméně zajímavá ta největší, model Vivaz Pro. Vychází z čistě dotykového modelu Vivaz a přidává k němu vysouvací klávesnici. Kvůli tomu se snížilo rozlišení fotoaparátu na pět megapixelů. Přístroj je jinak shodný s Vivazem, který už máme v redakci. Podrobnější dojmy z tohoto modelu budou pravděpodobně v příštím týdnu.

K modelu Vivaz pro si tak dovolíme jen jeden komentář. Směřuje ke klávesnici, která trochu zaostala za naším očekáváním. Tlačítka jsou téměř v rovině s povrchem klávesnice a jsou špatně hmatově odlišená, psaní na klávesnici tak bude vyžadovat trochu cviku a více pozornosti, než by bylo zdrávo.

Malé Xperie potěší

To malé modely Xperia X10 mini a X10 mini pro jsou absolutními novinkami. Designově i hardwarově sice vycházejí z modelu X10, který jsme už představili, ale v podstatě jsou to zásadně odlišné telefony. - čtěte: Nejlepší Sony Ericsson všech dob se povedl. Vyzkoušeli jsme Xperii X10

V dnešní honbě za co největšími dotykovými displeji s co nejvyšším rozlišením působí velmi sympatickým dojmem. Na pohled i na omak příjemné telefony prostě míří k zákazníkovi, který po obří placce nijak netouží, přesto by si rád užil dotykové ovládání. Svým způsobem v nás model X10 mini evokuje vzpomínky na bizarní Neonode N2 s tím rozdílem, že ovládání telefonu je daleko propracovanější. - čtěte: Na machrování výborný mobil - recenze Neonode N2

Malý 2,55palcový displej má díky WVGA rozlišení vcelku jemné zobrazení, rozhodně vypadá daleko lépe než podobný 2,8palcový displej u HTC Tattoo, které rovněž využívá operační systém Android a dodnes bylo pravděpodobně nejmenším mobilem s tímto systémem. Na tak malém displeji by ale nemuselo být ovládání obyčejného androidu nijak pohodlné. Sony Ericsson ale připravil vlastní grafické uživatelské prostředí, které sice vychází z Timescape a Mediascape u modelu X10, ale bylo optimalizováno pro malý displej. Základem ovládání jsou tak čtyři ikony ve čtyřech rozích displeje. Právě jejich pomocí se přistupuje k jednotlivým funkcím a podmenu.

Kvalitní zpracování a dobrá klávesnice

Všechny nově představené Sony Ericssony včetně modelu Vivaz pro potěší kvalitním mechanickým zpracováním a také použitými materiály. Zpracování sice nedosahuje provedení Samsungu Wave, ale je stále na velmi dobré úrovni. Taková Nokia by se tu mohla poučit.

Malá Xperia X10 mini pro nás velmi příjemně překvapila kvalitou klávesnice. Nedostala sice příliš prostoru, ale pokud se podíváme na rozměry, vychází nám plocha klávesnice podobná jako u tradičních QWERTY smartphonů á la Nokia E72. Tlačítka jsou od sebe docela vzdálená a navíc vystupují nad rovinu vysouvací části. To znamená, že se na takhle malé klávesnici překvapivě dobře píše, připadá nám na první vyzkoušení o několik tříd lepší než u Vivaz pro.

Otázkou je cena

Nové modely Sony Ericssonu příjemně překvapily a dá se říci, že tohoto výrobce po hubených letech a mnoha přešlapech čekají lepší časy. Záleží to ale na několika faktorech. Především konečně musí Sony Ericsson začít uvádět své novinky na trh včas. A rozhodující bude v dnešní přísné konkurenci také cena. Pokud by se ta u modelů X10 mini a mini pro pohybovala okolo hranice sedmi tisíc korun, mohou se z nich stát hity letošního léta.