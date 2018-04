Vyzkoušeli jsme nové chytré Samsungy. Jsou rychlé a nelesknou se

Je jasné, že ve stínu modelu Galaxy S II vypadají nové modely tak trochu jako chudí příbuzní. Jenže ony to chudí příbuzní jsou. Zatímco Galaxy S II přináší špičkové technologie za vysokou cenu, nové modely řady Galaxy přinesou operační systém Android za daleko přívětivější cenu. A v takovém případě ani nebude vadit, že je pohání dnes již vlastně trochu starší verze systému Android 2.2.

Budoucí prodejní hit

Nejvybavenějším modelem z nové rodiny je Galaxy Ace. Tohle by mohlo být to pravé eso v honu za zákazníky. Velmi dobře vybavený model dostane příznivou cenovku a mohl by se vézt na vlně slávy špičkového Galaxy S II. Na první pohled to je jeho jakási zmenšená verze.

Displej s úhlopříčkou 3,5 palce a rozlišením 320 × 480 pixelů je vedle Galaxy S II možná trochu bledý, ale v dané třídě není důvod k jeho kritice. I Galaxy Ace sází na senzorová ovládací tlačítka. Těžko říci proč, ale u tohoto modelu nám vyhovovala méně než u velkého Galaxy. Místa přitom mají stále dost.

Velkou předností Galaxy Ace je jeho příjemné držení. Telefon není přehnaně tenký a jeho záda jsou navíc mírně vyboulená, takže skvěle sedne do ruky.

Materiál zadního krytu je opět hrubý, nezachytávají se tu tak otisky prstů. To je mimochodem společný znak všech nových modelů se značkou Galaxy. Jsme docela rádi, že u Samsungu najeli na tento nový módní trend, bohatě nám totiž stačí, když se upatlává čelní část s displejem. Na Galaxy Ace se nám krom zpracování líbí i jeho celkově jednoduchý a konzervativní design.

Výkonný smartphone pro mladé

Trochu zajímavější vzhled nabízí model Galaxy Gio. Oproti Galaxy Ace má o něco menší displej i celkové rozměry, rozlišení displeje ale bylo zachováno. Kdo má rád jemnější zobrazení, může tedy sáhnout po tomto modelu. Zatímco Ace působí velmi solidním dojmem, Gio je takové hravější a bude mít pravděpodobně úspěch u mladšího publika.

Telefon bude také o něco levnější než Ace, byť je oba pohání procesor s taktem 800 MHz. U modelu Gio ale Samsung šetřil třeba na fotoaparátu, který má rozlišení tři namísto pěti megapixelů a na rozdíl od Ace nemá přisvětlovací diodu.

Telefon velmi dobře padne do ruky a kromě displeje se zbytečně nešpiní. Design modelu Gio přímo vybízí k nabídnutí více barevných verzí, zatím byla představena ale pouze černá.

Levný s fotoaparátem

Model Samsung Galaxy Fit už je přístrojem, který bude zákazníky lákat především na nízkou cenu. I přesto se může pochlubit pětimegovým fotoaparátem s automatickým ostřením, dioda však chybí. Fit má opět hodně zaoblený design, z dvojice nových levných modelů Galaxy ale bude tím konzervativnějším. Zadní kryt má tentokrát svislé vroubkování, telefon opět příjemně padne do ruky, ale jeho nízká cena už je v ní znát.

I přesto se nám stále docela líbil jeho displej s rozlišením WVGA. Kromě fotoaparátu ale zatím nevidíme žádné jasné lákadlo oproti současné levné konkurenci. To možná odhalí až delší praxe a také bude záležet na konkrétní cenovce.

Laciné Galaxy totiž pohání procesor s taktem 600 MHz, který ještě před necelým rokem a půl patřil na špičku hardwaru v androidích telefonech. V kombinaci s Androidem 2.2 by tak tohle mohl být spolehlivý a levný smartphone.

Veselá kopa

Samsung Galaxy Mini vsadil na veselou image. Asi nejlevnější z představených modelů zkusí zákazníky nalákat na jásavé barevné provedení, ale také na drobný vtip v názvu. Ačkoli se jmenuje Mini, rozhodně nepatří k těm úplně malým telefonům. Pravda, v rodině androidích Samsungů je nejmenší, ale konkurenti vyrábí i podstatně menší telefony. A možná je škoda, že se Samsung nevypravil stejným směrem. Na miniaturní rozměry by možná cílová skupina, především její ženská část, slyšela lépe.

Na druhou stranu musíme uznat, že i když je z telefonu nízká cena na dotek cítit, zpracování je stále na výborné úrovni srovnatelné s ostatními sourozenci. Je dobré vědět, že ani levný model Samsung neošidil a šetří jen na výbavě a konkrétních materiálech. Poháněn je 600 MHz procesorem.

Cena rozhodne

Nové modely rodiny Galaxy jsou určitě zajímavé kousky, které si vždy najdou své zákazníky. Je ale otázkou, které z těchto modelů čeká opravdový úspěch. V redakci jej prorokujeme především modelu Ace, který přijal roli solidního telefonu za solidní peníze. Levnější modely už to budou mít těžší, o dnešní zhýčkané zákazníky budou muset více bojovat. Ale argumenty jim nechybí a patří mezi ně solidní hardware a kvalitní zpracování. Konečná cena pak rozhodne o tom, nakolik budou tyto modely opravdu vidět.