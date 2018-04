Vyzkoušeli jsme nezničitelný mobil Sonim, za kterým stojí exšéf Eurotelu

První odolné telefony se na trhu objevily na počátku nového tisíciletí, právě tehdy se zrodily legendy jako Nokia 6250 nebo Ericsson R310. Zdálo se, že se rodí nová a svébytná kategorie mobilních telefonů. Jenže zlaté časy skončily brzy poté. Prakticky všechny následující modely už byly méně odolné než zmíněná dvojice, a nakonec je výrobci prakticky zatratili.

Problém byl v tom, že odolné telefony byly příliš velké, těžké a vlastně i neohrabané, což bylo způsobeno právě snahou o to, aby co nejvíce vydržely. Odolnost si zkrátka žádala svou daň a 167, resp. 170 gramů váhy bylo pro uživatele zjevně příliš velkou překážkou. Přitom ale většina uživatelů se v extrémních podmínkách pohybuje jen občas a nechtělo se jim veškeré pohodlí obětovat odolnosti.

Samozřejmě existují skupiny uživatelů, kteří opravdu odolný telefon potřebují neustále – namátkou stojí určitě za zmínku všichni pohybující se na stavbách, ale třeba také kuchaři pracující v poměrně vlhkém prostředí. Bohužel počet takových uživatelů obvykle nezaplatí vývoj.

Legendární Nokia 6250, která zvládla i potopení do vody, Siemens M65 byl jedním z posledních skutečně odolných telefonů, a nakonec Nokia 5500 Sport, která sice vydrží o něco více, ale outdoorový telefon to není.

V následujících letech se už prakticky žádný plnohodnotný outdoor telefon na trhu neobjevil. Snad jen Siemens držel svoji odolnou řadu M, ale i zde odolnost pomalu klesala. Příkladem může být například Siemens ME45, a následující model M55. Siemens M55 měl v podstatě už jen silikonový povlak. Pravda je, že jistou renesanci outdoorových mobilů naznačil Siemens modelem M65, který měl hořčíkový rám a byl odolný proti prachu a stříkající vodě. Také Nokie uvedla na trh v roce 2005 model 5140i, což byl vlastně telefon schovaný v gumovém pouzdře. To ho chránilo před pády, ale označit tenhle model za odolný se dá jen se zamhouřením obou očí.

Zejména menší výrobci nabízeli odolné modely notebooků či PDA, u kterých se zřejmě výroba menších sérií vyplácí více (nebo u nich možná nemusíte tolik zápasit s rozměry). Velkým specialistou na tyto produkty byla například firma Mitac (mateřská společnost výrobce navigací Mio). Odolné mobily ale na trhu prakticky nebyly, nebo se jednalo o velmi okrajovou záležitost.

Nyní tedy na český trh dorazil telefon Sonim XP1, za kterým stojí severoamerická společnost Sonim Technologies. Jedním ze zakladatelů této společnosti je i Terrence Valeski, dříve generální ředitel Eurotelu, který dnes zastupuje v dozorčí radě české pobočky T-Mobile jednoho z akcionářů, společnost Radiokomunikace a.s.

Vzhled a konstrukce

Oproti již zmíněným modelům Nokie a Ericssonu má Sonim jednu velkou výhodu, přestože je poměrně hodně odolný, má celkem únosné rozměry. Pokud ho položíte například vedle zavřené Nokie N93i, zjistíte, že se s rozměry 113 x 50 x 22 mm příliš neliší. Tím eliminuje jednu z velkých výhrad, které uživatelé k tomuto druhu přístrojů měli. Je pravda, že 128 gramů váhy už je dnes na telefon bez operačního systému poměrně hodně, pořád je to ale celkem snesitelná hodnota.

Na první pohled Sonim XP1 připomene éru odolných Siemensů, při vybalení tohoto telefonu se nám okamžitě vybavil model ME45. Možná za to mohla i žlutá varianta, kterou jsme dostali k testu. Kromě ní nabízí Sonim ještě verzi černou, červenou, zelenou, modrou a šedou. Vždy jde o kombinaci s černou tvrzenou gumou. Ta zejména na testované žluté vypadá velmi dobře.

Hlavním argumentem pro Sonim je samozřejmě odolnost. Dlužno dodat, že v tomhle směru si stojí velmi slušně. Kromě zmíněných pogumovaných hran je tu ještě kryt baterie, který je jednak chráněn gumovým těsněním, a jednak přichycen šroubovací příchytkou (dá se povolit i nehtem nebo korunou). Gumou jsou chráněna i tlačítka na bocích telefonu, která slouží k ovládání PTT (Push-To-Talk) funkcí. Tato tlačítka by měla být testována na 200 tisíc zmáčknutí. Také alfanumerická klávesnice je chráněna membránou, která zajistí odolnost za extrémních podmínek. Tyto klávesy by měly zvládnout dokonce 500 tisíc stisků, nás už ale bolela ruka po necelém tisíci, takže tento údaj jsme nemohli potvrdit.

Přiznáváme otevřeně, že jsme – vzhledem k tomu, že se jedná o jeden z mála vzorků v republice – nemohli přístroj podrobit klasickému crash testu. Přesto jsme s ním rozhodně nezacházeli v rukavičkách. Sonim s námi zažil pády na dlaždičky, údery o stěnu i daleké hody.

Všechno vydržel nejenže bez úhony, ale i bez vypnutí či restartu. Odolnost proti poškrábání jsme vyzkoušeli opět poměrně krutým způsobem – nošením v kapse spolu s klíči. K našemu příjemnému překvapení telefon odolal a displej zůstal netknutý. Jediné, k čemu jsme neměli odvahu, bylo telefon ponořit do vody – ve specifikacích se nám totiž nepodařilo najít přesnou hodnotu odolnosti proti vodě. Rychlé protažení pod kohoutkem ale přestál bez úhony.

Displej a klávesnice

V době aktivních displejů vypadá pasivní displej Sonimu trochu zvláštně, jedná se o STN variantu pracující v rozlišení 128 x 160 bodů. Displej zvládne 65 tisíc barev, je pravda, že barvy nejsou úplně věrné. Na druhé straně displej je hodně jasný, takže se s telefonem dá bez problémů pracovat i v úplné tmě nebo naopak na přímém slunci. Vzhledem k zaměření telefonu, a vlastně i k jeho výbavě, by stejně byl aktivní displej jen zbytečným žroutem energie.

Na klávesnici si budete muset trochu zvykat. Klávesy jsou sice příjemně velké a dost daleko od sebe, ale vyžadují přece jen o něco silnější stisk. Je to zřejmě dáno membránou, která citlivost kláves trochu snižuje. Sonim by ale měl jít mačkat například v rukavicích (zapomeňte prosím na palčáky), takže je větší odpor kláves možná spíše plusem. Po pár dnech používání si ale na odpor kláves zvyknete a pak už vám asi samotná klávesnice nebude dělat problémy. Tedy pokud si zvyknete na rozložení kláves, ale o tom až později.

Také menu připomene Siemensy, trochu hranaté, zdánlivě kreslené ikonky jakoby německému výrobci z oka vypadly. Rozložení menu je klasické třikrát tři, v dalších úrovních už je menu textové. Rozložení funkcí je celkem logické, takže s orientací asi nebude problém. Procesor Philips ARM 9 poskytuje dostatečný výkon, takže jsou reakce telefonu opravdu svižné.

Baterie

Jak už bylo řečeno, baterie je schována pod poměrně odolný a pevně přichycený kryt. Jde o Li-Ion baterii s kapacitou 1 100 mAh. Vzhledem k tomu, že telefon je celkově poměrně nenáročný, je tahle kapacita naprosto dostačující. Výrobce uvádí výdrž 2 až 4 hodiny hovoru, během testování vydržel zhruba týden.

Je pravda, že jsme neměli možnost vyzkoušet službu PTT, která vzhledem k datovým přenosům bude na baterii poměrně náročná. Jinak jsme ale telefon používali poměrně intenzivně a měli jsme i relativně dost hovorů. Z tohoto pohledu nám výdrž telefonu přišla – na tu dnešní bídu – docela slušná.

Telefonování a zprávy

Pokud jde o výbavu, Sonim XP1 rozhodně nějakou širokou paletou funkcí neoplývá. Na druhou stranu, pokud jde o ty základní, zase tak špatně na tom není. Telefonní seznam pojme celkem 500 záznamů, přičemž každý může mít 5 telefonních čísel, e-mail, adresu a poznámku. K tomu samozřejmě přiřazení do skupiny. Pro telefonování v extrémních podmínkách by měl být telefon vybaven silnějším reproduktorem. Faktem je, že při běžném provozu jsme velký rozdíl nepozorovali.

Pokud jde o zprávy, musíte se u Sonimu spokojit s podporou SMS. Na e-maily i MMS klidně zapomeňte. Naštěstí nechybí aspoň T9, ovšem vzhledem k tomu, že telefon má anglické menu, je samozřejmě pouze v angličtině. Na to by se dalo zvyknout, poněkud zvláštní je ale rozložení různých diakritických znamének.

Pokud jde o písmena, ta jsou rozložena v podstatě standardně. Snad jen mezera na klávese 1 může dělat trochu problém. Pravé peklo ale nastává v okamžiku, kdy chcete napsat nějaké interpunkční znaménko, například čárku, tečku nebo některý další znak.

Ty se totiž píší tak, že stisknete hvězdičku a na displeji se vám objeví tabulka s číslicemi 1 až 9 a k ní přiřazený symbol. Ten pak vložíte do zprávy stiskem příslušné klávesy. Celkem jsou k dispozici čtyři sady, ze kterých můžete vybírat. Pokud píšete o něco rychleji, poměrně dost to zdržuje. Plusem je naopak místo v paměti telefonu pro 1 000 zpráv, to by mělo stačit i SMS maniakům.

Možná mnohem důležitější než samotné telefonování je pro Sonim XP1 podpora Push-To-Talk. To ostatně potvrzuje fakt, že ikona PTT je přímo ve středu menu, tedy na pozici, kde obvykle bývají zprávy. Sonim Technologies nedodávají jen samotný přístroj, ale kompletní komunikační řešení, takže pak může Sonim XP1 fungovat jako vysílačka a mohou být k dispozici i další služby (základní informace najdete zde na webu Sonim Technologies).

Data, organizace a zábava

Jak už jsme několikrát naznačili, pokud jde o další výbavu, nemá Sonim mnoho co nabídnout. Ve výbavě je jednoduchý organizér s kalendářem, který umožní opravdu jen základní plánování času. Nechybí ani WAP prohlížeč, který ale zvládne jen WAP stránky a poradí si i s xHTML, ale dál jeho schopnosti nesahají. Ostatní funkce se vlastně vešly do jediného menu – kromě zmíněného organizéru zde najdeme budíky. Můžeme nastavit tři nezávislé časy buzení, přičemž si lze vybrat jednorázový budík, buzení v pracovní dny nebo buzení ve všech dnech, kromě neděle, a pak samozřejmě buzení každý den.

Pochopitelně nechybí kalkulačka, která se mimochodem docela příjemně ovládá, stopky a minutka. Sonim nabídne také záznamník, který je omezen jen volnou uživatelskou pamětí (10 MB). Nahraný zvuk můžete použít i jako vyzvánění, telefon si poradí také s WAV soubory. Ostatně právě změna vyzvánění a možnost uložit si obrázek jako tapetu jsou vlastně jedinými funkcemi, které by se u tohoto přístroje daly označit jako zábavné. Chybí hry i podpora Javy. Aby byl výčet funkcí tohoto telefonu kompletní, musíme zmínit ještě graficky docela podařenou aplikaci Universal time umožňující listování časovými pásmy. To je funkce, která se někdy může docela hodit.