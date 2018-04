Vyzkoušeli jsme nejvybavenější mobil všech dob - Nokii N97

Nokia to nemá v poslední době se svou multimediální řadou N vůbec jednoduché. Zatímco v době uvedení modelů N73 nebo N95 šlo o bezkonkurenčně nejlepší telefony na trhu, v současnosti i špičková N96 je na tom s výbavou stejně jako její rivalové jiných značek. Prodejním úspěchům současné vlajkové lodi od Nokie pak jistě příliš nepomohlo ani pozdní uvedení na trh a velmi vysoká cena.

Nový model N97 by tak měl vrátit řadu NSeries opět na vrchol nabídky multimediálních mobilů a na první pohled má k tomu i výborné předpoklady. Nokia se inspirovala u tradiční konstrukce pro Windows Mobile komunikátory. Hlavním ovládacím prvkem je tak rozměrný dotykový displej s úhlopříčkou 3,5 palce doplněný o z boku výsuvnou QWERTY klávesnici. V zavřeném stavu je tak ovládání podobné hudebnímu modelu 5800 Xpress Music, který také používá operační systém Symbian S60 5.0.

Dotykový displej se povedl

Menu je tedy poměrně přehledné a logicky rozvržené. Na úvodní obrazovce mohou být zobrazeny widgety, které slouží k rychlému přístupu k mnoha funkcím telefonu. Ty je možné velmi podrobně nastavovat a libovolně uspořádat. Tato funkce vypadala na úvodní prezentaci velmi efektně, byli jsme proto zvědavi, jak to bude v praxi. Ani poté však nepřišlo zklamání. Displej je totiž velmi citlivý, a tak i u předprodejního vzorku, který jsme měli krátce k dispozici, šlo ovládání prsty velmi dobře.

Přes dotykový displej je možné ovládat všechny funkce telefonu, například pro spuštění hudebního přehrávače tak není potřeba telefon vysouvat. Na horní straně pod dotykovým displejem nechybí ani dvojice tlačítek pro ovládání hovoru, která jsou navíc netradičně senzorová. Vedle nich pak najdeme známé stříbrné tlačítko pro přístup do multimediální nabídky mobilů z Nseries.

Ani na práci se nezapomnělo

Telefon je vybaven pohybovým senzorem. Po otočení ze svislé do vodorovné polohy se tak automaticky změní také orientace displeje. Pokud poté vysunete horní část telefonu, objeví se plnohodnotná QWERTY klávesnice. Toto konstrukční řešení není na poli Windows Mobile komunikátorů žádnou novinkou, u Nokie ovšem ano. Displej se navíc nejen vysune, ale také natočí výrazně směrem k uživateli. Konstrukčně je to vyřešeno pomocí výklopného mechanismu a vzpěry na levé straně. Problém jsme neměli ani se zavřením telefonu jednou rukou.

Na klávesnici jsme napsali sice jen pár znaků, náš první dojem je ale velice dobrý. Menší tlačítka jsou totiž od sebe velmi výrazně oddělena a mají také jistý stisk. Problém není ani s horní řadou kláves, jejichž vzdálenost je od horního výsuvného dílu i pro větší prsty dostatečná. Vedle klasických kláves pak zbyl dostatek místa také pro čtyřsměrné ovládací tlačítko.

Až na ty materiály...

Designově nepřináší telefon do multimediální řady Nokií nic nového, což je ale trochu škoda. Opět tak narazíme především na plasty. Jejich kvalita je sice o něco vyšší než u současných modelů N96 a N85, v tomto směru by ovšem Nokii neuškodilo se občas podívat ke konkurenci. Telefon se bude vyrábět ve dvou barevných provedeních. V Barceloně byl funkční model k vidění jen ve tmavé verzi, která svou lesklou přední částí poctivě zachytila otisky prstů všech přítomných novinářů. O mnoho více se nám ale líbila bílá varianta. Tu jsme měli možnost spatřit sice jen jako maketu, pokud by ovšem takto vypadala i finální verze, určitě bychom se nezlobili.

Uživatelé multimediálních telefonů rozhodně nepatří mezi ty, které by při výběru mobilu zajímala na prvním místě jeho velikost. Při prvním pohledu na fotografie modelu při prezentaci jsme se však trochu zhrozili nad jeho tloušťkou, která zvláště na některých snímcích působí až moc výrazně. Po nahlédnutí do technické specifikace a především pak při skutečném setkání s Nokií N97 však naše obavy opadly. Telefon sice v kapse od kalhot zřejmě nosit nebudete, pro komunikátor s výsuvnou klávesnicí je však 16 mm na tloušťku přijatelná hodnota.

Krytka je zpět

Nokia N97 má na zadní straně pětimegapixelový fotoaparát s optikou Carl Zeiss, která je naštěstí chráněná aktivní krytkou. I u tohoto modelu ale výrobce zapomněl na xenonový blesk, spokojit se tak budeme muset jen s dvojicí LED diod. Videonahrávky ve formátu MPEG-4 pak mohou být až v rozlišení VGA při kvalitě 30 fps. Dostatek místa nejen pro ně, ale i pro všechna ostatní multimédia je však zajištěn. Nokia N97 totiž nabídne vestavěnou paměť 32 GB a nechybí ani slot na paměťové karty microSD.

Stejně jako všechny nové multimediální Nokie i model N97 nabízí A-GPS navigaci, která je navíc doplněna o elektromagnetický kompas. Tuto funkci, kterou najdeme jen u této novinky a u modelu 6210 Navigator, ocení především chodci a turisté. Telefon díky elektromagnetickému kompasu totiž ukazuje stále k severu a směrem, kterým se pohybujete, bude stále natočena mapa. Za volantem tuto funkci prakticky nevyužijete, při navigaci pro pěší je ale k nezaplacení.

Nokia N97 si nás na první pohled získala. Finský výrobce se tímto modelem pustil do nové kategorie v oblasti multimediálních mobilů a bezesporu si tím získá nové příznivce, kteří se až doteď museli poohlédnout u jiného výrobce. Výbava telefonu je nekompromisní, trochu na rozpacích jsme však z použitých materiálů. Jakmile dostaneme telefon k vyzkoušení na delší dobu, budeme se jednotlivým funkcím věnovat podrobněji.