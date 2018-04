Vyzkoušeli jsme nejvybavenější mobil na trhu – recenze Samsung i900 Omnia

Apple iPhone 3G má mnoho konkurentů, ostatně věnovali jsme jim na našich stránkách nejeden článek. Za všechny připomeňme třeba naše poslední srovnání, kde jsme proti iPhonu postavili špičkový Windows Mobile komunikátor HTC Touch Diamond. Jenže v tomto srovnání jsme zjistili, že oba telefony patří tak trochu do jiného světa a kdo si koupí Diamond, asi nebude mít zájem o iPhone a naopak.

Katalog mobilů:

Katalog mobilů: tři soupeři s dotykovým displejem - Samsung SGH-i900 Omnia, Apple iPhone 3G a HTC Touch Diamond.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika:

Multimediální telefon s operačním systémem Windows Mobile a ovládáním optimalizovaným pro prsty.

To Samsung SGH-i900 Omnia, ačkoli je také postavený na operačním systému Windows Mobile, je na tom úplně jinak. Již na počátku našeho testu můžeme směle prozradit, že jsme shledali, že je to v současnosti asi jediný telefon s podobnou „náturou“ jako iPhone 3G. Uživatele se snaží zaujmout především bohatou multimediální výbavou, velikým dotykovým displejem a zjednodušeným ovládáním. Uspěje?

Vzhled a konstrukce – šedá myš?

U telefonů, jejichž prakticky jediným ovládacím prvkem je rozměrný dotykový displej, toho designéři příliš mnoho nového vymyslet nemohou. Přesto právě Apple iPhone 3G a HTC Touch Diamond jsou důkazem toho, že i tyto přístroje mohou mít špičkový a atraktivní vzhled. Samsung i900 Omnia je ale spíše důkazem toho, že originální nemůže být každý. Vedle iPhonu a Diamondu tak působí Omnia trochu jako šedá myška. Tvary telefonu jsou velmi jednoduché – čelní a zadní strana jsou zcela ploché, přechody boků a rohy telefonu jsou zaoblené.

Nenápadnosti telefonu přispívá také použitá černo-šedá barevná kombinace. Výrobce by však měl Omnii prodávat v několika barevných variantách, které budou působit živěji a optimističtěji, pak bude Omnia jistě i o něco atraktivnějším telefonem. Tím nad svými konkurenty získá trochu výhodu – kdo bude chtít, pořídí si Omnii v konzervativnějším kabátě, extroverti mohou zazářit třeba s Omnií v červené. Otázkou je, zda se všechny barvy dostanou do prodeje u nás.

Svými rozměry a hmotností zapadá Omnia přesně mezi iPhone a Diamond. S hodnotami 112 x 57 x 13 mm je o něco menší než iPhone, ale zase větší než Diamond. Stejně na tom je hmotnost 127 gramů. Pravda, ve všech případech je Omnia nejtlustší, ale nijak výrazně nám to nevadilo. Na rozdíl od iPhonu padne díky svým rozměrům dobře do ruky. Přitom nabízí také poměrně obří displej, ten je výrazně větší než u Diamondu a jen o trochu menší než u iPhonu.

Na rozdíl od výše zmíněné dvojice jsou na Omnii také o něco méně vidět otisky prstů, i když na displeji se jich nezbavíte. Zpracování Omnie neurazí, ale velký zadní kryt má tendenci občas trochu vrzat, námi testovaný kousek také vykazoval docela výrazné známky opotřebení v oblasti nad displejem a škrábance jsou vidět i v chromovaném přechodu do boků.

Displej a ovládání – trochu schizofrenie

Když jsme již v předchozím odstavci nakousli displej telefonu, pojďme se na něj vrhnout pořádně. Upřímně řečeno, právě displej je u Omnie trochu zklamáním. A to z několika důvodů. Přitom velká úhlopříčka 3,2 palce vyvolává velká očekávání. Ta ale sráží rozlišení displeje pouhých 240 x 400 bodů. Pro Windows Mobile je to sice rozlišení trochu netypické, nicméně vychází ze standardních 240 x 320 a systém ani aplikace s ním nemají problémy.

Jenže bohužel na tak velké úhlopříčce je prostě pixelů již málo a obraz na displeji má do kvalit toho u iPhonu nebo Diamondu daleko. A rozhodně není na vině zobrazovaný počet barev, který se zastavil na čísle 65 000. Omnia se navíc nemůže pochlubit ani kdovíjak skvělou čitelností displeje na slunci – tentokrát je na vině především digitizér – díky jeho vrstvě jsou na displeji vidět odlesky.

Samsung připravil pro Omnii také speciální pro prsty přívětivé uživatelské prostředí. Uživatelské prostředí se jmenuje TouchWiz a mohli jsme jej vidět už třeba u „hloupého“ modelu F480. Samsungu se podařilo toto prostředí přenést do Windows Mobile, kde podobně jako TouchFLO 3D u HTC tvoří jakousi grafickou nadstavbu systému.

Omnia ale nabízí hned několik způsobů, jak ovládání telefonu může vypadat – stačí si v nastavení vybrat ten správný plugin nebo správnou podobu Today obrazovky. Jenže ouha – pokud vám vyhovuje standardní prostředí Windows Mobile, máte tak trochu smůlu – Omnia ve svém těle neukrývá stylus. Ten sice dostanete v balení s telefonem, ale museli byste jej mít k přístroji připevněný jako přívěsek. Mnoho lidí ale tento způsob nenadchne.

Prostředí TouchWiz sází na lištu s malými prográmky – ty si můžete „vytahovat“ na hlavní plochu, odkud vám zajistí snadný přístup k vybraným funkcím. Snadno tak můžete mít na úvodní obrazovce zobrazen kalendář, hudební přehrávač, zkratku do internetového prohlížeče a podobně. To vše zní velmi dobře, jenže potíž je v tom, že položky v levé liště TouchWiz jsou pevně dané a nijak je odtud nevyjmete a nedáte sem nic nového. Takže je zde několik zbytečností, které nikdy nepoužijete, ale užitečné zkratky sem nezařadíte.

Bohužel, co se vlastních zkratek týče, o mnoho lépe na tom nejsou ani další volby, které vám Omnia dává. TouchWiz je sice prostředí efektní, ale z hlediska praktičnosti je lepší zvolit pro ovládání některé ze schémat Samsung Today. Odtud například můžete začít psát SMS na tři klepnutí na displej, zatímco u TouchWiz (alias Samsung Widget v menu Today) k tomu potřebujete kroky čtyři.



Ani volba prostředí Samsung Today vás ale z hlediska ovládání úplně nezachrání. Zatímco úvodní obrazovka a zrychlený přístup k aplikacím je pro prsty přátelská, dále tomu tak být nemusí. Výjimkou je tedy ještě hlavní menu, které tvoří také svou vlastní vrstvu – jenže z něj už se často dostanete do prachobyčejného prostředí Windows Mobile, kde by se vám setsakra hodil stylus.

I na tento případ ale návrháři v Samsungu mysleli a to, co se zdá býti potvrzovacím tlačítkem pod displejem, je ve skutečnosti touchpad, který má jen tak mimochodem onu potvrzovací funkci. Hýbáním prstu po touchpadu tak můžete listovat v nabídce jednotlivých položek. Druhou volbou je zobrazení klasického kurzoru, kterým pomocí touchpadu pohybujete.

Tento způsob je podstatně přesnější. Jenže na druhou stranu je trochu pomalejší a musíte si zvyknout, že listování nějakým seznamem znamená, že nejspíše budete muset použít klasickou posunovací lištu. I když někdy stačí seznam posunout prstem na displeji. Právě tato drobná schizofrenie, kdy jednou něco v ovládání funguje a podruhé ne, trochu sráží jinak vcelku propracované prostředí v Omnii. Abychom celou záležitost s ovládáním nějak uzavřeli, i bez stylusu se dá Omnia relativně dobře ovládat, jen si musíte trochu zvyknout a nastavit si vše k obrazu svému.

Samsung Omnia nabízí i pohybový senzor, který může sloužit k automatické rotaci obrazovky. Bohužel přepínání trvá docela dlouho a je provázeno animací, kterou nelze vypnout (můžete si ale vybrat typ této otravné animace). My jsme proto raději celou funkci automatického otočení displeje vypnuli, bohužel displej pak nejde nijak snadno otočit ručně.

Baterie – na plný plyn nevydrží

Samsung Omnia je vybaven baterií o kapacitě 1 440 mAh. To je na první pohled vcelku velkorysá hodnota, jenže ve skutečnosti je tak tak dostačující. Pokud totiž budete používat Omnii intenzivně a především s ní budete poslouchat hudbu, stihnete telefon bez větších problémů vybít během jednoho dne. Využívání internetu a vestavěné GPS vás pak donutí k tomu, abyste Omnii nabíjeli minimálně každý večer. Při zdrženlivém používání však Omnia dovede na jedno nabití vydržet i tři dny, bohužel takové uživatelské schéma se dá u telefonu této třídy předpokládat jen těžko.

Telefonování a zprávy - podivný senzor

V sekci o ovládání jsme se zmiňovali o trochu ztíženém přístupu k psaní SMS zpráv. Omnia vám navíc neusnadňuje ani tento samotný úkon. Jak jsme již řekli, stylus ve své tradiční podobě chybí. Uživatelské prostředí vám sice nabízí klasickou virtuální qwerty klávesnici podobnou té na iPhonu, jenže displej Omnie je výrazně užší a tak se vám bude psát o dost hůře. Pomohl by stylus, který by výrazně zlepšil vaši přesnost zadávání znaků. Tento nedostatek můžete vyřešit tím, že budete používat jednu ze dvou dalších nabízených klávesnic – klasickou numerickou nebo klávesnici se dvěma písmeny na jedno tlačítko. Zde již není problém se na klávesnici strefit, na druhou stranu telefon ne vždy reaguje na váš dotyk. Při dotyku přitom telefon jemně zavibruje, abyste si byli jisti, že jste se strefili, jenže ne vždy to znamená, že přístroj napíše kýžený znak. Prodejní verze Omnie by měla disponovat českou T9, která by měla psaní zpráv výrazně ulehčit.

Co se telefonování týče, nemáme Omnii prakticky co vyčítat. Windows Mobile přístroje se již dávno naučily rozumně vyhledávat v telefonním seznamu a práce s Phone aplikací je vcelku příjemná. Omnia k tomu opět přidává ještě něco svého a v detailech v seznamu hovorů i v telefonním seznamu najdeme elegantní velké ikony, které nám umožní snadno zavolat na daný kontakt, poslat mu SMS a podobně. Telefonní seznam se také přiučil od iPhonu a můžete jím listovat stejným stylem.

Nejčastěji volané kontakty si můžete přiřadit přímo na Today obrazovku v prostředí TouchWiz – je k tomu určena jedna z miniaplikací. Další miniaplikace obsluhuje vyzváněcí profily, které jsou tak vždy snadno po ruce. Chybí snad jen filtrování hovorů, jinak si opravdu není nač stěžovat. I když. Třeba jedna velmi zajímavá funkce není u Omnie dotažena do důsledku. Je jí automatické přepnutí profilu v případě, že máte telefon položen na stole displejem směrem dolů. Stará se o něj pohybový senzor a funguje v tomto případě bezchybně. Jenže pak si dáte telefon do kapsy a s každým vaším krokem se telefon snaží rozpoznat pozici displeje a občas tak profil přepne nechtěně. To by asi tak nevadilo, kdyby se vám při tom například nevypnulo přehrávání hudby. A to už je hodně otravné.

Organizace a data – pár přehmatů

Představovat systém Windows Mobile z hlediska možností organizace času je tak trochu nošení dříví do lesa. Jsou opravdu bohaté, to je fakt. A tak se zaměřme na to, co je u Omnie nové. Tak především v prostředí TouchWiz opět můžete mít na plochu vytaženou zkratku k poznámkám, internetovému prohlížeči nebo do kalendáře. Jenže třeba právě kalendář zrovna ukazuje, jak je prostředí nedořešené – nezobrazují se v něm totiž naplánované schůzky, a tak pro jejich přehled stejně musíte vstoupit do kalendáře vestavěného v systému. Tím tak trochu pozbývá kalendář na úvodní obrazovce smysl.

Omnia se může pochlubit velmi špičkovou hardwarovou datovou výbavou. Podpora HSDPA, wi-fi nebo Bluetooth jsou samozřejmostí, iPhonu Omnia konkuruje obří kapacitou své vnitřní paměti. My jsme testovali 8 GB přístroj, na trhu by měla být ale i 16 GB varianta. Navíc, na rozdíl od iPhonu, má Omnia slot pro paměťové karty microSD, takže snadno paměť telefonu rozšíříte o dalších 8 GB, zanedlouho i o 16. To už jsou hodnoty téměř z říše notebooků, a tak se vám do Omnie bez problémů vejde celá vaše hudební sbírka.

Jenže tu tam nejprve budete muset nahrát. Omnia sice podporuje funkci USB Mass Storage, ale bohužel ji musíte manuálně zapnout hluboko v menu. A pokud ji zde zapomenete vypnout, pak se vám zase pro změnu nebude telefon synchronizovat s počítačem pomocí Active Sync. Prostě si musíte vybrat. To je trochu škoda, třeba Diamond dává uživateli na výběr při každém připojení.

Z hlediska softwaru nabízí Omnia ještě několik zajímavostí. Třeba přístup ke službě ShoZu, pokročilý převodník jednotek, program pro rozeznávání vizitek, Google Maps (ty využijete s vestavěnou GPS) nebo program pro zjednodušený přístup k dalším službám Google. Nechybí RSS čtečka a pochválit samozřejmě musíme výborný internetový prohlížeč Opera Mobile 9.5. Pracovat samozřejmě můžete i s dokumenty, v telefonu jsou přítomny mobilní verze programů Word, Excel, Power Point a One Note.

Poznámka:

Samsung Omnia se bude dodávat na našem trhu s navigací Route 66 a navíc i s držákem do auta. Navigaci podrobíme samostatnému testu, v době přípravy recenze jsme ještě neměli tento balíček k dispozici.

Zábava – multimédia především

Samsung i900 Omnia je však spíše než pracovním nástrojem multimediálním přístrojem. A v této oblasti se opravdu snaží, seč může. Funkce jako FM rádio, Java, automatická správa Podcastů jsou naprostou samozřejmostí. Samsung ale přichystal několik specialit. Začněme od těch drobnějších – funkce editoru videa, výstupu na televizi se speciální aplikací pro prohlížení fotek a videí na vaší domácí televizi nebo možnost komunikátor použít jako digitální fotorámeček jsou opravdu příjemným zpestřením.

Omnia se však snaží zabodovat především v oblasti hudby a svým fotoaparátem. Přehrávač v Omnii má název Touch Player a rovněž může být snadno přístupný přímo z hlavní obrazovky v prostředí Touch Wiz. Pak jej můžete přímo na této obrazovce snadno ovládat. Vlastní prostředí přehrávače je přehledné a inspirace iPhonem nejde přehlédnout. Stejně jako u iPhonu telefon automaticky řadí skladby podle autorů, alb a dalších kritérií. Bohužel stále chybí možnost procházet si hudbu v adresářové struktuře.

Na druhou stranu se v Touch Playeru velmi snadno vyrábí playlisty. Trochu nás však zklamala kvalita zvukového výstupu Omnie. Především telefon nehraje kdovíjak nahlas, takže často budete mít hlasitost systému nastavenou na plno. Bohužel telefon neumí oddělit právě hlasitost přehrávání hudby a systému, takže při příchozím hovoru nejspíš zažijete šok. Systémové zvuky jsou totiž o trochu hlasitější a navíc se jich nezbavíte – při přehrávání je slyšet třeba i kliknutí, které telefon vydává při dotyku displeje. Opravdu otravné.

Navíc se nám zdálo, že samotný zvukový výstup trochu šumí. Z iPhonu rozhodně „leze“ kvalitnější zvuk. Sluchátka k Omnii musíte připojovat přes redukci, ta se připojuje do proprietárního datového konektoru. Ten je mimochodem schován pod krytkou, která při zapojení sluchátek překáží a je dost možné, že ji dříve nebo později ulomíte. Navíc samotné umístění konektoru na levé straně nám nepřipadá příliš šťastné – Omnia je už docela široký telefon a se sluchátky na boku se špatně vyndává z kapsy.

Dalším velkým trumfem Omnie má být její fotoaparát – s kombinací rozlišení pět megapixelů, automatickým ostřením a přisvětlovací diodou se na poli Windows Mobile komunikátorů setkáváme vůbec poprvé. Fotoaparát bohužel trochu zaostává za očekáváním – při horším světle, kdy se ale rozhodnete ještě nepoužít blesk, jsou snímky rozmazané, pokud je naopak světla hodně, má fotoaparát sklon k přepalům. Přitom ovládání a funkční možnosti foťáku jsou opravdu bohaté, a tak nezbývá než doufat, že v nových verzích firmwaru zjedná výrobce nápravu.

Shrnutí – dočkáme se vylepšení?