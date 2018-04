Vyzkoušeli jsme největší mobil na trhu. Motorola MC75 váží půl kila

Klasická Windows Mobile zařízení se dnes zmenšila natolik, že je mnohdy budete těžko odlišovat od běžných mobilních telefonů. Důkazem je třeba HTC Touch Diamond, kterého ovšem prozrazuje konstrukce. Ve světě komunikátorů ale existuje také druhý extrém – doslova obří průmyslové handheldy.

Zhruba před rokem jsme vyzkoušeli přístroj s názvem Symbol MC35, který patří v kategorii takzvaných Enterprise Digital Assistent na samotný spodní konec nabídky. MC35 se tak svou velikostí a konstrukcí blížil běžným Windows Mobile komunikátorům. Dnes nám v redakci leží stroj z opačného konce nabídky divize společnosti Motorola.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika:

Průmyslový komunikátor se špičkovou výbavou a odolnou konstrukcí.

Motorola MC75 (jméno Symbol se již nepoužívá) je doslova těžkooděncem – nabízí extrémně robustní konstrukci a naprosto špičkovou výbavu, za kterou by se nemusel stydět kterýkoli komunikátor určený pro náročné spotřebitele. To MC75 je určen náročným firmám.

S průmyslovými komunikátory Motorola si totiž firma nemusí koupit jen samotný přístroj, ale i několik úrovní servisu a technické podpory a samozřejmě také řadu softwarových řešení. Pojďme se zběžně podívat, jak Motorola MC75 funguje.

Vzhled a konstrukce – doslova tank

Již na první pohled je Motorola MC75 přístrojem z naprosto jiné planety. Obří rozměry 152,4 x 84 x 44 milimetrů a hmotnost 422 gramů v základní konfiguraci a s běžnou baterií jsou dnes pro běžné používání naprosto nepřijatelné. A to prosím z celého přístroje trčí ještě pořádný špalík antény a celý povrch, hlavně záda telefonu, jsou extrémně členitá. Robustnost konstrukce je cítit prakticky všude, především však při mačkání jednotlivých tlačítek na telefonu. Ta mají větší odpor, než je obvyklé.

Takový obr, jako je Motorola MC75, se v ruce nedrží příliš snadno. Proto je ke krytu baterie standardně přiděláno elastické poutko, kterým telefon na ruku prostě připevníte. K telefonu doslova přivázaný je třeba i stylus – ten drží na gumičce a tak nehrozí jeho ztráta. Mimochodem, stylus MC75 je takřka dokonalý a my si v tomto případě můžeme jen povzdechnout, že do současných komunikátorů cpou výrobci jen jakási párátka. Stylus MC75 je hezky tlustý a má ideální hmotnost, jeho velkou devizou je odpružený hrot. Je opravdu lahůdka s ním pracovat.

Motorola MC75 je tedy pořádný kus telefonu, z něhož je ovšem jasně cítit, že jej tak jednoduše nerozbijete. I samotný 3,5 palcový displej je docela hodně zapuštěný pod okraj, takže je méně náchylný na rozbití. Motorola MC75 má jinak krytí specifikace IP54, přístroj je tedy chráněný proti prachu a odolný proti stříkající vodě. Mimochodem, krytím stejné specifikace disponuje nedávno recenzovaný Sony Ericsson C702. Oproti němu ale přidává Motorola MC75 například odolnost vůči pádu na beton z výšky 1,5 metru a bezproblémové operační teploty v rozsahu -10°C až 50°C.

Baterie – malá elektrárna

Motorola MC75 je standardně vybavena baterií s kapacitou 3600 mAh. To je opravdu úctyhodná hodnota, baterie také není žádný drobeček a její kryt vytváří na telefonu pořádný hrb. Kryt drží na svém místě pomocí dvou zámků. V případě, že zámky odemknete, přístroj se automaticky vypne a vy můžete třeba vyměnit baterii. A to třeba za náhradní baterii s kapacitou 4800 mAh. Zajímavostí je, že komunikátor má ještě jednu pevně vestavěnou baterii s kapacitou 15 mAh. Ta slouží jako záložní. Při manipulaci s hlavní baterií tak nedojde k restartu přístroje, ten je stále pouze vypnut do standby režimu a po vložení baterie a uzamčení zámečků krytu se okamžitě probudí – žádné zdlouhavé bootování jako u běžných komunikátorů se nekoná.

S baterií obří kapacity by měla Motorola MC75 vydržet asi 5 hodin hovoru a 150 hodin na příjmu. Ve skutečnosti jde pouze o to, že MC75 má opravdu dostatek energie na to, aby přežil celý pracovní den a to v maximálně ostrém nasazení, s prakticky neustálým připojením k internetu a zapnutým GPS.

Hardwarová výbava – na samotné špičce

Jak jsme již psali na začátku, hardwarovou výbavu může Motorole MC75 závidět kdejaký špičkový komunikátor. O 3,5 palcovém displeji zde již byla řeč, jen dodejme, že jeho rozlišení má hodnotu VGA. Srdcem celého přístroje je procesor XScale PXA270 taktovaný na 624 MHz a sekundují mu 128 MB RAM a 256 MB Flash ROM. Na tom všem běží Windows Mobile 6.0 a nutno podotknout, že velmi svižně. MC75 podporuje sítě třetí generace včetně datových přenosů HSDPA, nechybí Bluetooth 2.0 a samozřejmě wi-fi. Ta je zde přítomna ve specifikacích a, b i g. Z dávných dob zde ještě přežil i infraport. Ten je mimochodem zajímavý tím, že pod jeho krytem se nachází také slot pro microSD karty – kryt je ale přišroubován a dostanete se pod něj jenom se šroubováčkem. To má jednoduchý důvod – pracovník v terénu prakticky kartu měnit nepotřebuje, tento zásah bude na telefonu provádět maximálně firemní technik. Karta je tak chráněna proti ztrátě.

MC75 dále disponuje dvoumegapixelovým fotoaparátem s automatickým zaostřováním a přisvětlovací diodou, který se tak dá použít i na fotografování dokumentů. Průmyslové zaměření dokládá také integrovaná čtečka čárových kódů. Přístroji nechybí ani integrovaný A-GPS modul.

Používání – překvapivě snadné

Těžký a mohutný přístroj, jako je MC75, se může běžnému uživateli jevit jako těžce ovladatelný. Jenže u Motoroly MC75 je tomu přesně naopak. Snadné použitelnosti v praxi přispívá několik faktorů. Tím hlavním je obří displej s vysokým rozlišením. V případě úhlopříčky 3,5 palce se dá v celku bez problémů přístroj ovládat i prstem, trochu překážet vám bude jen zapuštění displeje. Povětšinou ale stejně budete používat stylus nebo vestavěnou klávesnici – mimochodem, přístroj si můžete objednat s variantou s qwerty klávesnicí nebo s klasickou telefonní numerickou klávesnicí. Z tlačítek nám trochu vadilo akorát to vypínací těsně nad displejem. Prstem se tiskne poměrně těžko, lepší je pro jeho stisk použít stylus.

K dispozici jsme měli qwerty variantu klávesnice a mohli jsme si tak ověřit, že psaní na ní je velmi snadné a pohodlné. Zdálo se nám, že tlačítka mají menší odpor, než měla u modelu MC35 a klávesnice nás celkově velmi dobře poslouchala. MC75 je, jak jsme již jednou zmínili, velmi rychlý Windows Mobile komunikátor a uživatel na nic nemusí čekat.

Sofwarová výbava – na přání firmy

Motorola MC75 může být vybavena rozličným softwarem na přání zákazníka. V námi testovaný přístroj byl vybaven několika základními programy pro práci v terénu. Tak například pro e-mail a jeho synchronizaci se serverem zde slouží aplikace GetGood, která obstarává komunikaci s Good Mobile Messaging serverem. Tato služba je obdobou Microsoft Exchange Active Sync nebo BlackBerry Enterprise serveru. Ačkoli má MC75 vestavěný běžný Communication Manager, najdeme v telefonu dvě speciální aplikace pro práci s Bluetooth a wi-fi.

Telefon také obsahoval tři aplikace pro snadnou práci v terénu – první je již z MC35 známý AirBeam Client, který umožňuje vzdálenou správu a konfiguraci přístroje. Pomocí tohoto programu lze také sledovat, co vlastně zaměstnanec s telefonem dělá. Díky vestavěné GPS tak lze například sledovat, jestli dodávku opravdu dovezl na určené místo a včas, v případě potíží lze operativně zasáhnout.

V MC35 jsme se již setkali také s aplikací Rapid Deployment Client, který slouží právě k zacházení se zásilkami v terénu. Jednoduše komunikátorem přečtete čárový kód na balíčku a ihned víte, kam patří, a můžete například potvrdit jeho doručení a podobně. Podobně pracuje i MSP Agent. Jinak je MC75 vlastně běžným Windows Mobile komunikátorem se všemi možnostmi operačního systému. Tedy, pokud vám je zaměstnavatel nezakáže používat. Na dálku se dají u přístroje třeba zablokovat odchozí hovory, hovory na určitá čísla, SMS a podobně.

Shrnutí – taková zajímavost

Pro běžného uživatele a fanouška mobilních telefonů je Motorola MC75 jen jakousi zajímavostí a zpestřením. Tak jsme k tomuto telefonu také přistupovali, když jsme vám jej jen zběžně představili. Psát podrobnou recenzi v tomto případě nemá žádný smysl – běžný uživatel si MC75 nepořídí a ve firemní sféře nemá prakticky konkurenci. Navíc jsme samozřejmě nemohli vyzkoušet všechny jeho schopnosti, včetně fungování vzdálené správy přístroje a práce s mobilními databázovými klienty – ty totiž vyžadují odpovídající server na druhé straně.

MC75 tak pro nás zůstane tím velikým nezničitelným telefonem, který používají firmy. Ale až u vás jednou u dveří zazvoní kurýr a v ruce bude držet MC75, možná si vzpomenete jak výkonný přístroj zaměstnanec před vámi vlastně drží v ruce. A mimochodem, k MC75 se dá připojit třeba i platební terminál pro placení kartou, takže za svůj balíček nebudete muset onomu doručovateli platit hotově.