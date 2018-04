Vyzkoušeli jsme nejtenčí 3G mobil, jaký jsme kdy viděli

Samsung na nedávném kongresu 3GSM v Barceloně představil deset nových mobilů pro sítě třetí generace. I to je důkaz, že tento segment trhu nechce nechat stranou a naopak že představuje jeho prioritu. Vedle špičkově vybavených modelů nás v portfoliu Samsungu pro 3G zaujal ten úplně nejjednodušší mobil. Model Z150 sice neoslní výbavou, přesto se jedná o výjimečný telefon.

Celý koncept telefonu je postaven na jeho tloušťce. Samsungu se podařilo vměstnat 3G mobil do tenkého krytu, který má tloušťku jen 9,8 mm. Míň žádný jiný mobil pro 3G nemá. Mezi telefony pro sítě GSM najdeme ještě pár o trochu tenčích přístrojů, ale i v této třídě by patřil Samsung Z150 k premiantům.

Supertenká konstrukce si vzala daň u ostatních rozměrů telefonu. Novinka Samsungu má rozměry 118 x 46 x 8,9 mm. Šířka a výška jsou oproti jiným mobilům klasické konstrukce nadprůměrné. Celkově však telefon působí kompaktním dojmem, což podtrhuje i nízká hmotnost 89 gramů. To je u mobilů pro sítě třetí generace opět velmi příznivá hodnota.

Design novinky je nenápadný. Téměř celočerný mobil zdobí jen několik stříbrných detailů, jako jsou linky u klávesnice a potvrzovací tlačítko. Všechny boky telefonu jsou tmavě šedivé. Dojmu velmi tenkého telefonu napomáhají zkosené hrany. Přední a zadní strana přístroje je zcela plochá a z jeho profilu nic nevystupuje. Vše si můžete prohlédnout na detailních fotografiích.

Ke zpracování přístroje nemáme výhrady, je na vysoké úrovni. Výrobce v případě této novinky použil na kryt telefonu výhradně plasty, ovšem vysoké kvality. Oproti jiným tenkým mobilům, a to platí hlavně v porovnání se Samsungem D800, musíme pochválit klávesnici. Tlačítka jsou sice téměř plochá, ale díky oddělujícím stříbrným linkám se lze po klávesnici dobře orientovat i po hmatu. Klávesy mají i jistý stisk, takže se s touto novinkou pracuje velmi pohodlně.

Aktivní displej má rozlišení 176 x 220 obrazových bodů a úhlopříčku 4,8 centimetru. Dokáže zobrazit 262 000 barev a k jeho zobrazovacím schopnostem nemáme výhrady. Obraz je jasný a ostrý, čitelný i z velkého úhlu.

Jako správný 3G mobil, i tento nový Samsung podporuje videohovory a má tak dva fotoaparáty. Pro někoho může být zklamáním, že hlavní fotoaparát na zádech telefonu má maximální rozlišení jen VGA. Opět ale připomínáme, že se jedná o nejlevnější model značky. Úplně stejné rozlišení pak nabízí i přední fotoaparát, který však své hlavní využití najde především při videohovorech.

Testovaný vzorek telefonu měl sice českou lokalizaci, ale menu bylo určené pro italského operátora TIM. Proto to divné barevné schéma a speciální položky v menu. Princip menu se podobá menu známému z jiných modelů Samsungu pro 3G. Nevstupuje se do něj však pomocí potvrzovacího tlačítka, ale po vzoru GSM modelů Samsungu přes levou kontextovou klávesu. Struktura menu má standardní podobu s několika drobnými odchylkami, které však můžeme přičíst na vrub speciálnímu menu pro konkrétního operátora.

Několik změn se událo v menu zpráv. Při psaní se neodpočítávají znaky do konce jednotlivé zprávy, ale do celkového počtu znaků, což není příliš praktické. Při hledání v seznamu jsou vidět jen dvě položky. Je to díky většímu fontu. Při odpovědi na SMS stačí pro odeslání zmačknout potvrzovací klávesu a zpráva se ihned odešle. Není třeba tuto volbu potvrzovat. Testovací vzorek měl i jednu poměrně zásadní chybu. Ačkoliv se do jeho paměti vejde 200 SMS, po zaplnění paměti karty neustále upozorňoval, že je paměť pro SMS plná. Předpokládáme však, že se jednalo pouze o chybu předprodukčního vzorku.

Ve výbavě telefonu najdeme pro Samsung netypické profily s poměrně detailním nastavením. K dispozici je i elektronická peněženka pro ukládání důležitých hesel. Opět pravděpodobně díky specifickému menu pro operátora TIM úplně chyběly hry, místo nich byla v telefonu položka Mobilní televize pro streamovaný příjem pořadů a také přímý přístup do obchodu s hudbou.

Telefon disponuje MP3 a video přehrávačem. Bohužel paměť telefonu má kapacitu jen 50 MB a tak se o plnohodnotný hudební mobil nemůže jednat. Paměťové karty pak telefon nepodporuje. Všechny ostatní funkce se neliší od nabídky jiných modelů Samsungu vyšší třídy. Nechybí tak Bluetooth, automatický zámek klávesnice, solidní kalendář, kalkulačka, převodník, budík a další běžné funkce.

Samsung Z150 je atraktivní mobil pro 3G. Neoslní výbavou, jeho předností je supertenká konstrukce a zajímavý design. Telefon můžeme považovat za stylový. Přestože se jedná o základní model Samsungu pro 3G, není to žádný low-end. Cenu zatím výrobce nestanovil, odhadujeme jí na přibližně 6 000 Kč včetně DPH. To je samozřejmě v porovnání s jinými telefony na trhu poměrně dost, ale v porovnání s telefony pro sítě třetí generace je to odpovídající suma.

Příjemným překvapením je zjištění, že tenká konstrukce se nepodepisuje negativně na ovládání přístroje. Výbava není oslňující, to ale tento mobil ani neměl za úkol. Vyberou si ho především ti zákazníci, kteří rádi nosí mobil v kapsičce košile. Ideálnější přístroj v tomto směru seženou jen stěží.