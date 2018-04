Vyzkoušeli jsme nejrychlejší kabelové připojení v ČR. Film v HD máte za 4 minuty

Stomegabitové připojení oceníte zejména při stahování a odesílání velkých souborů. Zapomeňte na to, že si uvaříte čaj, než se stáhne film. I v HD kvalitě se totiž stáhne dřív, než se vám začne vařit voda. UPC nabízí připojení (teoretickou) rychlostí 100 Mb/s pod názvem UPC Fiber Power 100 za 999 korun. Službu ocení zejména ti, kteří internet využívají naplno. Běžný uživatel by totiž ani nemusel zaznamenat rozdíl oproti třetinové rychlosti.

Pro fajnšmekry

Teoretické parametry jsou vábivé: až 100 Mb/s pro download a 10 Mb/s upload. Skutečné hodnoty přitom nijak zásadně nezaostávají za deklarovanými. Při testování jsme ovšem narazili na problém. Většina měřičů rychlosti na internetu není optimalizována pro podobné připojení, takže výsledky byly trochu zkreslené.

Nejhorší výsledky vykazoval Speedtest.net, který je jinak poměrně spolehlivý. V tomto případě ale tvrdohlavě trval na připojení rychlostí kolem 10 Mb/s. Ostatní testy obstály lépe. Při připojení Ethernet kabelem se rychlosti pohybovaly u downloadu mezi 50 a 87 Mb/s a u uploadu kolem udávaných 10 Mb/s. Rychlosti podle předpokladu mírně klesly při využití wi-fi připojení a pohybovaly se mezi 45 a 65 Mb/s. Upload pak dosáhl 6,5 Mb/s.

Mnohem přesněji lze o rychlosti připojení usuzovat při přímém stahování a odesílání souborů, třeba prostřednictvím FTP. Stáhnutí filmu v HD kvalitě o velikosti přibližně 3,5 GB trvalo necelých pět minut. Klasický film, který mívá okolo 700 MB, stáhnete za minutku. Tedy pokud nejste limitováni ze strany poskytovatele souborů. Rychlost stahování se držela stabilně nad 10 MB/s, což je slušný výsledek.

Bezdrátový modem zdarma nebo za stovku

Součástí nabídky UPC je nově i wi-fi modem Cisco EPC 3925. Ke službě UPC Fiber 100 lze získat standardní modem zdarma, nebo sáhnout po modemu Cisco EPC 3925, který stojí 99 korun měsíčně. Vzhledem k tomu, že stomegabitové připojení je skutečně využitím technologických možností na doraz, investice do lepšího modemu se vyplatí.

Hardware od Cisca patří obvykle k tomu dražšímu, co trh nabízí. Vyšší cena je ale obvykle vyvážena i vyšší kvalitou a výkonností. Platí to i o modelu EPC 3925, který podporuje standard DOCSIS 3.0 a se stomegabitovým internetem by si měl poradit ještě lépe než modem zapůjčovaný zdarma.

Vzhledem k tomu, že to je kabelový modem, zákazník se nemusí starat o konfiguraci a nastavení. Vše zařídí technik. Ostatně parametrů k nastavení souvisejících s připojením v modemu zase tolik není. Modem se konfiguruje prostřednictvím standardního webového rozhraní a je možné nastavit i správu z vnější sítě. Podporuje dokonce i službu DynDNS.

Modem nabídne čtyři gigabitové Ethernet porty a wi-fi. Rychlému připojení sluší podpora nového standardu Wirelles N. Trochu nás ale zklamalo, že modem podporuje normu N jen na frekvenci 2,4 GHz a nikoli i na 5 GHz, která je volnější a méně rušená. Modem nabídne také jeden USB port, který lze mimo jiné využít i pro sdílení tiskárny, a dva porty pro připojení telefonů. Jsou určeny těm, kteří od UPC využívají i hlasové služby.

Bezdrátová síť wi-fi je na modemu v konfiguraci od operátora aktivní, přičemž zabezpečení je automaticky vyřešeno přednastavením WPA2. To lze považovat za rozumný kompromis mezi uživatelskou vstřícností a bezpečností. Modem ovšem podporuje všechny běžné standardy zabezpečení. Uživatel si může vše nastavit podle svých potřeb. Trochu nám ovšem chyběly širší možnosti diagnostiky v rámci webového rozhraní modemu, které by umožnily přesněji identifikovat příčiny občasných problémů s připojením.

Pozor na dráty a starší PC

Služba Fiber 100 je z technologického hlediska trochu extrémní a možnosti stávající infrastruktury využívá na maximum. Z toho také plyne velká náročnost na kvalitu infrastruktury. Jinak řečeno na kvalitu rozvodů, ke kterým je modem připojen. Jediným menším problémem se tak ukázalo zavedení a vyladění služby k bezchybnému provozu. Zpočátku jsme zaznamenali ze strany UPC menší problémy projevující se například pravidelnými výpadky internetu opakujícími se po hodině. Technici vše ale nakonec vyřešili. S obdobnými problémy se ale můžeme setkat i u dalších technologií a operátorů.

Při práci na několika počítačích ani nezjistíte (na rozdíl od pomalejších variant), že s vámi někdo sdílí připojení. Ztráty v rychlosti jsou malé. I tak je ale potřeba počítat s tím, že připojení nabízí skutečně velkou rychlost, a tak se může stát, že úzkým hrdlem nebude připojení, ale váš hardware. V případě, že budete chtít využívat přípojku naplno, je vhodné zvolit wi-fi kartu podporující standard N. Rychlosti připojení budou o něco nižší při použití karty s podporou B či G. Totéž platí v případě síťových karet s rychlostí 100 Mb/s. Skutečně plné rychlosti dosáhnete jen při použití gigabitové karty.

Vzhledem k cílové skupině se ale předpokládá, že kdo skutečně využije tuto rychlost, bude mít k dispozici odpovídající hardware. Vyšší rychlost se může hodit i v případě, kdy potřebujete připojit větší množství počítačů (třeba v malé firmě). Pak technologická omezení nebudou tolik vadit, protože o šířku pásma se uživatelé tak jako tak podělí.

Přesto platí, že služba není pro každého. I když je za uvedenou cenu velmi solidní, využijí ji pouze velmi nároční uživatelé internetu, kteří denně stahují velké objemy dat nebo potřebují špičkový internet pro svoji on-line práci.

Konkurence ztrácí

Nabídce UPC Fiber 100 mohou konkurovat většinou jen poskytovatelé připojení prostřednictvím optických vláken, případně pronajatých okruhů. Je ovšem pravda, že 100 Mb internet nabízí také například firma NETBOX, zde je ale zase výrazně horší pokrytí, podobně jako u ostatních firem, které by nabídkou mohly konkurovat.

Cenově se UPC Fiber 100 od konkurence zase tolik neliší. O2 nyní nabízí 16 Mb/s, tedy rychlost zhruba šestkrát nižší, a to za nyní za akční cenu 400 korun měsíčně. Standardní cena je ale 908 Kč/měsíc. Také T-Mobile může nabídnout maximálně 16 Mb/s za 849 Kč měsíčně. Z tohoto pohledu tedy při ceně 999 korun hovoříme o výhodném produktu, ačkoliv ho naplno využije jen málokdo.

Při objednání UPC Fiber 100 platí do konce února pro nové zákazníky akční nabídka prvních čtyř měsíců za poloviční cenu. Pro doplnění, UPC Fiber Power 50 nabízí rychlosti poloviční. Jeho parametry jsou 50/5 Mb/s, stojí měsíčně 799 Kč a lze využít stejnou akci na poloviční slevu během prvních čtyř měsíců.